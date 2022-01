En route vers la Coupe du Monde

La Coupe d’Afrique des nations (CAN) se joue présentement au Cameroun jusqu’au 6 février. Malgré le risque d’une annulation dû à la crise sanitaire de la COVID-19, les vingt-quatre équipes qualifiées sont au rendez-vous pour cette phase finale.

Dans le groupe A, en match d’ouverture, le Cameroun empoche une victoire de 2 à 1 face au Burkina Faso. Le pays organisateur est l’un des favoris de la CAN et se doit d’être performant chez lui. L’entraineur-chef António Conceiçao dit, sur le site officiel de la CAN, être très conscient de la lourde tâche à laquelle font face ses hommes: «Nous devons travailler dur et être à la hauteur de nos responsabilités pour faire revivre les beaux jours du football camerounais.»

Le capitaine des Lions Indomptables, Aboubakar Vincent, a parfaitement montré la voie lors du match inaugural avec un doublé. Dans l’autre match du groupe, le Cap-Vert a gagné 1-0 face à l’Éthiopie.

Dans le groupe B, le Sénégal est une nation à surveiller. Les Lions de la Teranga ont des atouts majeurs dans leur rang pour créer une surprise, dont l’excellent défenseur de Naples Kalidou Koulibaly et le surprenant jeune joueur de 23 ans Ismaïla Sarr de Watford. La Guinée, le Malawi et le Zimbabwe figurent aussi dans ce groupe.

Le match du groupe C à ne pas manquer sera celui opposant deux grosses nations, le Maroc et le Ghana, et se jouera aujourd’hui, le 10 janvier. Attention aux Comores et au Gabon, qui pourraient venir jouer les trouble-fêtes.

L’Égypte est favorite du groupe D, avec l’excellent attaquant de Liverpool, Mohamed Salah. Dans ce même groupe, le Nigeria pourrait tenir tête aux Pharaons, tout comme la Guinée-Bissau et le Soudan.

Dans le groupe E, nous retrouvons l’Algérie, championne d’Afrique en titre et favorite pour soulever à nouveau la Coupe continentale. Elle surfe sur une bonne vague, avec sa récente victoire de la Coupe arabe et sa série de 34 matchs sans défaite. Les Fennecs sont en route pour atteindre le record mondial d’invincibilité, détenu par l’Italie, avec 37 matchs. Un lourd défi attend cependant les hommes de Djamel Belmadi, qui seront confrontés à la Côte d’Ivoire, à la Sierra Leone et la Guinée équatoriale.

Dans le groupe F, la rencontre Mali – Tunisie du 12 janvier est à surveiller. Le Mali, gonflé à bloc avec sa série de six victoires et un match nul, voudra assurément prolonger son invincibilité face aux Aigles de Carthage. La Tunisie, une habituée des grandes compétitions, sera une rude adversaire. La Mauritanie et la Gambie ont également quelques atouts dans leurs équipes et seront intéressantes à voir performer.

Une Canadienne figure dans la liste des finalistes de Meilleure gardienne de but de la FIFA.

Stéphanie Lynn Marie Labbé, évoluant actuellement avec le Paris Saint-Germain, est en lice pour le prix de Meilleure gardienne de but la FIFA. L’Allemande Ann-Katrin Berger (Chelsea FC Women) et la Chilienne Christiane Endler (Olympique Lyonnais) sont également dans la course. Du côté des hommes, les trois finalistes du Meilleur gardien de but de la FIFA sont Gianluigi Donnarumma (Italie / Paris Saint-Germain), Édouard Mendy (Sénégal / Chelsea FC) et Manuel Neuer (Allemagne / FC Bayern München). Les gagnants seront connus le 17 janvier lors d’une cérémonie depuis le siège de la FIFA à Zurich en Suisse.