Histoire de rage et de courage

Bonne et heureuse année! Vous dire que j’ai manqué ce rendez-vous hebdomadaire au cours des dernières semaines, c’est exprimer la joie de vous retrouver aujourd’hui. Je me suis ennuyé. En revanche, j’ai vécu des moments émouvants avec des lecteurs. Je partage ici une rencontre qui m’a bouleversé.

Elle m’a fait remonter à mes premières années de ministère paroissial. Des résidents d’un nouveau quartier m’avaient demandé d’aller bénir leur maison. J’improvise toujours la même prière: «Que ceux et celles qui entreront dans cette maison puissent ressortir meilleurs que lorsqu’ils y sont entrés… parce qu’ils auront trouvé entre ces murs le repos, la paix, le réconfort et l’entraide.»

Voilà que vingt ans plus tard, je suis invité dans la même maison par les nouveaux propriétaires, Wanita et Jean-François, pour une bénédiction. Cette fois, c’est pour leur fils qui a vu sa vie basculer au cours de la dernière année. Ma rencontre avec lui et sa famille a fait basculer mes priorités du temps des fêtes. C’est imprimé dans ma tête: ses yeux ouverts et brillants comme des étoiles, son frère et son ami cherchant comment s’unir à la prière, ses parents résilients et confiants.

+++

Comme bien des jeunes de son âge, Philippe croque dans la vie à pleines dents. Il a des amis, il est sportif, il aime le plein air, il ne ménage aucun effort pour s’investir dans ce qu’il aime. Le 15 août dernier, comme plusieurs, il célèbre la fête en petite bulle. Il est avec un ami lorsqu’un accident va changer le cours de sa vie à lui et celui de toute sa famille.

D’abord emmené à l’hôpital de Tracadie, il sera ensuite transféré en avion à l’hôpital pour enfants IWK. Il est dans les airs; ses parents roulent vers Halifax en restant terre-à-terre: le reverront-ils vivant? Ils demeurent confiants: l’accident est une épreuve sur le parcours de ce champion, mais il va triompher. Philippe restera inerte pendant des jours. Des semaines. Lorsque les médecins veulent le sortir d’un coma artificiel, aucune réaction sensible.

Ses parents ne baissent pas les bras. Ce n’est pas qu’une manière de parler. Littéralement, sa mère se fait physiothérapeute pour ses exercices: lève les bras pour élever la jambe de son fils, faire plier ses genoux, soulever sa tête. Mais le petit est amorphe comme une poupée de chiffon. Comme le lutin de Noël que vous venez de plier en boule pour le ranger jusqu’à l’année prochaine.

La vie des parents a changé du tout au tout. Ces professionnels, impliqués dans leur communauté pour venir en aide aux autres, doivent désormais concilier leurs horaires pour prendre soin de leur famille entre Tracadie et Halifax.

Pendant les deux premiers mois, leur espoir ne peut pas venir de ce qu’ils voient: l’essentiel est invisible pour les yeux, c’est le cœur qui intuitionne la vie.

Après des semaines d’inertie, des petits signes nourrissent l’espoir. Philippe serre un doigt, il ouvre les yeux, il semble les reconnaître. À la suite de l’accident, son corps a subi plusieurs tempêtes, mais il n’a pas flanché et il a démontré sa rage de vivre. Désormais, son esprit doit prendre le relais avec courage pour rétablir des connexions.

À la fin de l’automne, Philippe a été transféré au centre Stan Cassidy; un long processus de réadaptation commence. Chaque progrès est une grande victoire. Le dernier exploit: revenir à la maison pour Noël. C’est la première fois que cette belle petite famille était réunie depuis le 15 août.

+++

Dans la maison, le lit de Philippe est près de l’arbre de Noël, baigné par la lumière d’une grande fenêtre. Il est le plus beau cadeau près du sapin, leur soleil de Noël. À voir leurs visages, avec des traits tirés par la fatigue, mais embellis par la joie d’être ensemble, je devine des moments inoubliables. Il n’y avait plus l’enthousiasme de Philippe en découvrant les cadeaux le matin du 25 décembre, mais l’émotion face à la complicité des deux frères. Il n’y avait plus la possibilité de cuisiner les biscuits avec lui, mais la satisfaction d’avoir les ingrédients pour une fête réussie.

Philippe est au salon à laisser mirer dans ses yeux les lumières du sapin et un avenir prometteur. Ses parents, depuis l’ilôt de la cuisine, le regardent les yeux remplis d’admiration. Mouillés de larmes aussi. Et ils se retroussent les manches pour continuer à avancer, face au vent.

Un soir, Jean-François a cuisiné pour sa belle un «steak»; elle n’avait pas savouré sa cuisine depuis août. Des saveurs comme celles-là, il y en avait beaucoup dans leur vie d’avant. Mais cette fois, c’était définitivement meilleur. Pourquoi faut-il des épreuves pour nous faire apprécier ce que nous avons chaque jour? Pourquoi devoir être privé de quelque chose pour saisir sa valeur? Pourquoi certaines réalités et personnes doivent disparaître pour être tant désirées et aimées?

+++

Lors de ma visite, je pensais à la patience nécessaire avant de voir les fleurs et goûter les fruits; consentir au temps nécessaire. Son père, lui, parlait de courage. Je me suis souvenu que dans le mot «courage», il y a le mot cœur. Être courageux, c’est mettre du cœur à tout ce que nous faisons. Vivre le moment présent en y mettant toute sa conscience. Toute son ardeur. Comme eux.

Et nous avons parlé de mission. Les parents de Philippe sont des pros des modèles organisationnels, habitués avec les missions d’entreprise et les objectifs à atteindre. Leur mission d’aujourd’hui, ils ne l’ont pas choisie. Ils ont pourtant choisi comment la vivre: avec courage!

Pour eux comme pour nous, tout au long de l’année qui commence, des événements pourront ébranler nos assises, mais aussi solliciter et faire ressortir le meilleur de nous-mêmes.

La semaine prochaine, Philippe retourne à Frédéricton au centre de réadaptation. Ses parents font tout pour qu’il retrouve une vie normale. Et nous, quand nous disons espérer un retour à la vie normale, on devrait peut-être y penser deux fois. J’espère que cette fois aussi la bénédiction pourra porter fruit: le courage et la confiance qu’en dépit de tout, nous ne sommes jamais seuls pour mener nos combats: un ange, une étoile, un Enfant divin, nous guide et nous soutient.