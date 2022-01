En route vers la Coupe du Monde 2022

La Coupe d’Afrique des nations (CAN) se joue actuellement au Cameroun jusqu’au 6 février prochain. Les 24 équipes ont chacune joué deux matchs et certaines sélections ont déjà validé leur qualification pour les 8e de finale. En seulement une semaine, cette compétition nous a fait vivre des émotions de toutes sortes.

La grande fête du soccer africain a momentanément flirté avec un possible report, dû à la propagation de la COVID-19. La CAN a finalement été maintenue, décrétant d’importantes restrictions, dont la présentation d’une preuve de vaccination afin de prendre place en tribunes. Pour un pays vibrant autour du ballon rond, cette mesure entraîne une conséquence directe dans l’assistance des matchs. Il faut préciser que selon l’Organisme mondial de la santé, seulement 2,5% de la population du Cameroun est vaccinée d’une première dose.

Récapitulatif des différents groupes

Le Cameroun assure sa qualification pour les 8e de finale, avec deux victoires convaincantes. Le pays hôte mène largement le Groupe A avec 6 points. Le Burkina Faso et le Cap Vert, avec 3 points chacun, se disputeront la deuxième place lors du dernier match du groupe.

Rien n’est encore décidé dans le Groupe B, la Guinée et le Sénégal occupant le première place, avec 4 points chacun. Le Malawi les talonne avec 3 points.

Le Maroc, confiant, se retrouve logiquement en tête du Groupe C. Les Lions de l’Atlas valident ainsi leur place pour le prochain tour. Derrière suivent le Ghana et le Gabon, avec 3 points chacun.

L’Égypte, l’une des favorites de la CAN, amorce très difficilement cette édition, subissant une défaite face au Nigéria. Les Pharaons, détenteurs du record de victoires de la CAN avec sept titres, laissent filer la première place du Groupe D, tandis que le Nigéria assure sa qualification.

Le Groupe E est celui de toutes les surprises! L’Algérie, actuelle championne d’Afrique, est en difficulté et devra gagner son prochain match pour passer au tour suivant. Les Fennecs ont d’abord fait match nul 0-0 face à la Sierra Leone, 108e au classement FIFA. Les Algériens ont ensuite subi une défaite crève-cœur face à la Guinée équatoriale, 1-0. L’étonnante Sierra Leone a également désarçonné les Éléphants de la Côte d’Ivoire lors de son second match, les surprenant avec une égalisation en surtemps. Les dernières rencontres de ce groupe s’annoncent des plus palpitantes.

Dans le Groupe F, le match Tunisie-Mali a particulièrement attiré l’attention et causé une controverse. L’arbitre en chef, ayant d’abord sifflé la fin du match à la 85e minute, se reprend et siffle une seconde fois à la 89e, tandis que l’arbitre assistant était sur le point d’annoncer 4 minutes de temps supplémentaire. Le Mali menait alors 1-0, et la Tunisie, qui espérait toujours égaliser, a crié au scandale. L’organisation de la CAN a finalement accordé la victoire à l’équipe malienne, à la suite d’une réclamation de la Tunisie. Au sommet du classement avec 4 points, le Mali règne en compagnie de la surprenante équipe de la Gambie, qui vit sa première participation à une CAN. La Tunisie suit avec 3 points et se rassure avec une nette victoire de 4-0 face à la Mauritanie.

Les surnoms des sélections africaines

Les surnoms des équipes africaines sont très imagés et font souvent référence à un animal de leur pays. Profitons de la CAN pour en découvrir quelques-uns : les Étalons du Burkina Faso – les Lions indomptables du Cameroun – les Requins bleus du Cap-Vert – les Antilopes de l’Éthiopie – les Panthères du Gabon – les Scorpions de la Gambie – le Sily national (Éléphant national) de la Guinée – les Lycaons (Chien sauvage d’Afrique) de la Guinée-Bissau – les Aigles du Mali – les Lions de la Teranga du Sénégal – les Faucons du Désert du Soudan.