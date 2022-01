Santé: réarranger les chaises sur le pont du Titanic

Avec le variant Omicron qui se propage comme une trainée de poudre, le système de santé néo-brunswickois pourrait d’ici quelques semaines faire face à la plus grande crise de son histoire.

Aussi terrifiant que cela puisse paraître, au moins cette situation sera passagère. Pour emprunter au langage médical, le système de santé s’apprête à souffrir d’une affection aiguë, avec des symptômes qui apparaissent de manière brutale et qui risquent d’être fort douloureux, mais de durée brève.

C’est une tout autre chose pour la maladie chronique qui afflige notre système depuis plusieurs années. Celle-ci s’est installée silencieusement au départ, mais avec le temps ses signes sont devenus visibles et n’ont fait que s’aggraver.

Lorsqu’on traite une maladie chronique, en plus d’améliorer le confort du patient, on cherche généralement à stabiliser ou ralentir la progression de la maladie et à en prévenir ses complications. Bien sûr, le traitement dépend du stade auquel la maladie a progressé. En général, plus elle est avancée, plus les mesures qui s’imposent peuvent être drastiques et urgentes.

À l’automne dernier, la ministre de la Santé Dorothy Shephard a confirmé que le système de santé néo-brunswickois était chroniquement et gravement malade. Le titre de son plan d’action ne pouvait pas être plus clair: «Stabilisation des soins de santé: Un appel urgent à l’action».

Or, si le diagnostic de la ministre était sévère, le traitement proposé se trouvait complètement aux antipodes. Il n’y avait rien de concret dans le plan d’action qui reflétait un tant soit peu la gravité de la situation telle que la ministre Shephard nous l’avait précédemment dépeinte.

En un sens, tout cela est comprenable. Lorsqu’on n’a pas l’intention de faire grand-chose, il serait malavisé de nous rappeler l’état lamentable dans lequel se trouve notre système de santé et comment mal équipés nous sommes pour faire face aux défis colossaux qui nous attendent. Mieux vaut se mettre la tête dans le sable.

Si elle est comprenable, cette tactique n’est pas pour autant excusable. Le gouvernement provincial se doit de revenir à la charge et nous présenter un effort sérieux pour vraiment stabiliser la situation.

Pour y arriver, il faudra commencer par fournir aux Néo-Brunswickois un état des lieux honnête, surtout en ce qui a trait au personnel de santé.

Dans le fond, on en sait très peu sur le sujet, sauf pour le fait que les choses ne cessent de s’aggraver et que le système ne tient qu’à un fil. On nous sert constamment un chiffre sur le nombre de postes vacants chez le personnel infirmier, qui aurait gonflé d’environ 700 à près d’un millier en l’espace d’un an. En réalité, la situation est sans doute bien pire. Après tout, lorsqu’une gestionnaire surmenée doit composer avec le quart, voire le tiers de ses postes qui sont déjà vacants, pourquoi s’empresserait-elle d’en créer de nombreux autres afin de refléter ses «vrais» besoins?

Nous n’avons vu, faut-il le rappeler, que la pointe de l’iceberg en ce qui a trait à la croissance de nos besoins en matière de soins de santé. À quoi ressembleront les déficits de personnel dans cinq ou 10 ans si rien n’est fait d’ici là?

L’iceberg s’approche à grands pas. La ministre Shephard a cependant été claire dans son plan d’action. Nul besoin d’un changement de cap majeur; il suffit de réarranger les chaises sur le pont du navire afin que d’ici cinq ans, «les Néo-Brunswickois auront accès aux soins de haute qualité dont ils ont besoin, et ce, en temps opportun».

Ça vous rassure ou ça vous fait penser au Titanic?