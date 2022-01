On célèbre depuis samedi le 400e anniversaire de naissance de Jean-Baptiste Poquelin. À sa naissance, l’Acadie avait 18 ans! Tandis que bébé Jean-Baptiste apprenait à marcher à Paris, l’Acadie apprenait à survivre en Amérique. Et en 1644, Jean-Baptiste Poquelin deviendra celui qui a donné son nom à la langue française: Molière.

«Quoi de neuf? Molière!», comme l’a si bien résumé Sacha Guitry.

Cette langue française, nous l’avons reçue en héritage. Un héritage amplifié, au fil des siècles, par des générations de locuteurs venus de tous les coins de la France et de ses colonies, même si aujourd’hui elle s’américanise à vue d’œil. Serait-ce le signe, triste à en mourir, du sort qui attend les francophones d’Amérique, hormis quelques irrédentistes admirateurs de cette fameuse langue de Molière?

Franchement, j’aime mieux balayer ces moutons de poussière sous le tapis du temps. Brrr…

***

De Molière à nous, la langue s’est transformée sur les deux rives de l’Atlantique. D’un côté, on parle pointu, et de l’autre, on roule les « r » comme des bons. D’un côté, les vieux mots et les vieux accents tombés en désuétude ont fait naître un nouvel arsenal linguistique, alors que de ce côté-ci, ces mêmes vieux mots et ces accents roulent encore leur bosse, pardieu!

Du moins, tant et aussi longtemps qu’on prendra le risque de les préserver. Ce qui ne signifie pas qu’on doive lever le nez sur le français contemporain, ce serait ridicule et impossible. Le français est beau dans tous ses siècles!

Bref: on n’a pas à rougir de notre langue, de notre façon de la parler (en français!), de nos accents locaux ou régionaux. Sans pour autant que cela nuise, cependant, à notre capacité de changer de registre quand on change de catégorie d’interlocuteur.

Molière le faisait: il savait manipuler les registres de langue pour que ses textes reflètent la nature et le caractère de ses personnages.

***

Bon, quand je dis qu’on célèbre Molière depuis samedi, je devrais nuancer un peu mes propos. Pas sûr qu’ici, en Acadie, on le «célèbre» tant que ça!

À moins de m’être encore une fois fourvoyé, je n’ai pas noté qu’on annonçait du Molière au théâtre cette année. (Oui, je sais: la pandémie.

Mais ça va bien finir par finir cette calamité! Et ça n’empêche pas les directions de théâtres d’annoncer quelles pièces elles envisagent pour la reprise.)

Il n’en demeure pas moins que Molière demeure l’auteur de comédie française le plus joué à travers le monde. Et ce n’est pas cette année quadricentenaire qui va mettre fin à ce record! On s’apprête même à le jouer en ouolof au Sénégal!

***

Tout cela pour dire que 400 ans après la naissance de celui qui, en France, a tant fait rire ses contemporains, dont Louis XIV, le Roi-Soleil, et fait damner de rage ses adversaires, ceux qu’ils mettaient en scène, donnant à la langue française un rayonnement inouï, l’Acadie, presque rayée de la carte, est toujours là, elle aussi, et toujours française!

Toujours là et toujours française dans la mesure où nous gardons un œil critique sur ceux et celles qui ont pour mission d’assurer la protection et la promotion de cette langue.

En fait, nous sommes tous appelés à le faire en notre qualité d’héritiers de cette langue, mais force est de reconnaître qu’en l’état, la francophonie d’Amérique se doit de bénéficier de garanties juridiques et politiques solides pour résister aux vents sournois de l’intolérance.

***

Dans ce contexte, le rapport Finn-McLaughlin portant sur la révision de la Loi sur les langues officielles, présenté en décembre dernier, constitue un élément déterminant pour atteindre ces deux objectifs de protection et de promotion.

Deux propositions ont principalement retenu l’attention publique et médiatique: l’institution d’un ministère des langues officielles et la création d’un comité permanent des langues officielles à l’Assemblée législative.

J’avais exprimé des doutes sur l’utilité d’un tel comité législatif, déjà proposé par la SANB (entre autres) lors de la dernière campagne électorale, mais je me suis ravisé. Il est bon que les députés se familiarisent avec la Loi sur les langues officielles, et qu’en se familiarisant avec cette loi, ils prennent conscience de son utilité et de sa pertinence sur une base quotidienne.

Quant à la création d’un ministère des langues officielles autonome, sa pertinence est tellement évidente qu’on se demande comment il se fait que ce ministère n’ait pas été créé lors de l’adoption de la toute première Loi sur les langues officielles du temps du gouvernement Robichaud!

***

Malheureusement, la province étant actuellement sous l’emprise d’un premier ministre qui joue au Mister Scrooge (Monsieur Picsou) des droits linguistiques, il y a fort à parier que son gouvernement ne donnera pas une suite positive à ces deux propositions qu’il refuse même de commenter.

Peut-être préfère-t-il attendre la parution du deuxième volet de cette enquête, volet portant cette fois sur l’accès aux deux langues officielles pour la population… tout en n’hésitant pas à glapir urbi et orbi qu’il renonce à apprendre le français! Ö paradoxe!

Non, mais! Je veux bien croire qu’il perçoit les francophones comme des abat-jours rouges, une chose est claire: c’est pas lui qui pourra servir d’ampoule électrique!

***

Oh, Molière, si tu savais comment on trime fort de ce côté-ci de ta langue française pour résister à tous ces empêcheurs de danser en rond qui pullulent dans nos manuels d’histoire et jusque dans nos parlements!

Ils nous donnent le tournis à force de nous mentir, ils nous étrivent, nous font suer, ils nous enfirouapent, croyant nous avoir à l’usure. Mais ça fait 400 ans que ça dure, et nous sommes encore là!

Nous avons rencontré ton Tartuffe! Nous en avons même croisés plusieurs! Certains dirigent nos destinées, nous rient au nez, ils font pitié.

Tu les connais bien, tu les as tous dépeints!

Mais comme tu l’as si bien dit: «Plus grand est l’obstacle, et plus grande est la gloire de le surmonter».

Han, Madame?