Il y a 72 ans, Yvon et Roy s’affrontaient…

Nous sommes le 20 janvier 1950. Pendant que les radios font jouer le grand succès du moment, For You My Love, de Larry Darnell, et que les salles de cinéma brassent de bonnes affaires avec The Fighting Kentuckian, le nouveau film de John Wayne, Yvon Durelle s’apprête à livrer le combat le plus important de sa jeune carrière.

L’Acadien de Baie-Sainte-Anne n’est alors âgé que de 20 ans.

C’était bien longtemps avant qu’il ne croise la route d’Archie Moore. C’était même avant qu’il ne songe à fonder une famille avec Thérèse Martin, celle qui deviendra sa tendre moitié.

Ce soir-là, donc, Yvon doit livrer bataille dans l’intimidant Armory de Halifax, un bâtiment militaire au look médiéval qui est aujourd’hui reconnu comme un lieu historique national.

Son adversaire est Roy Wouters, un petit teigneux de Vancouver qui en a vu d’autres.

Assurément, l’Acadien n’a pas l’expérience du Vancouvérois. Wouters a même affronté, en septembre 1949 au Butts Stadium de Coventry, en Angleterre, le futur champion mondial Randy Turpin, celui-là même qui vint à bout de Sugar Ray Robinson en juillet 1951.

Plus tard dans sa carrière, Wouters aura l’occasion d’affronter trois autres futurs champions du monde en Paul Pender, Rocky Graziano et Joey Giardello. Vous aurez ainsi compris que Wouters n’est pas un pied de céleri.

Le vainqueur du combat aura la chance d’affronter au printemps pour la couronne canadienne des mi-moyens que détient le Néo-Écossais George «Rockabye» Ross.

Pour un jeune homme qui n’a jamais guerroyé jusque-là à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, ce n’est pas rien.

Yvon, qui s’entraîne depuis déjà quelques semaines en Nouvelle-Écosse, est considéré comme l’un des plus beaux espoirs des Maritimes. D’ailleurs, il détient depuis quelques mois le titre de l’Est canadien des mi-moyens.

Revenons au combat.

L’arbitre Roy Chisholm vient à peine de faire sonner la cloche que les deux hommes se lancent aussitôt dans l’action.

À la deuxième reprise, Wouters semble prendre un sérieux avantage en plaçant plusieurs solides coups au corps. Heureusement, Yvon parvient à s’en sortir en distribuant à son tour quelques bons coups au visage de son opposant.

Au troisième, Wouters prend de plus en plus le contrôle du duel en perçant la défensive d’Yvon avec de plus en plus de facilité. C’était toutefois bien mal connaître la force de caractère de l’Acadien qui, dans la quatrième ronde, y va de plusieurs uppercuts qui place à son tour Wouters en mauvaise posture.

Wouters parvient néanmoins à garder l’avantage lors des des deux engagements suivants, mais sans plus. À partir du septième assaut, sentant que la victoire lui échappe, Yvon décide d’ouvrir la machine. Le plan est simple, envoyer Wouters au pays des rêves.

S’il réussit à atteindre son adversaire de plusieurs bons coups au début de chacune des quatre dernières reprises, Wouters demeure debout et parvient même, chaque fois, à s’illustrer dans les derniers instants.

Les deux hommes cessent de se cogner dessus au son de la cloche au terme des 10 rondes. À peu près personne dans l’Armory n’est surpris quand l’arbitre Roy Chisholm lève la main de Wouters quelques instants plus tard. C’est justement l’arbitre qui donne la meilleure note à l’Acadien en accordant cinq rondes à Wouters, trois à Yvon et deux nulles. Les juges Jack Delaney et Walter Walker ont de leur côté remis des cartes de 6-2-2 et 4-2-4.

Pour Yvon, il s’agit d’une deuxième défaite en carrière, mais d’une première où il a vraiment été dominé par l’adversaire. Lors de son premier revers, encaissé en décembre 1948 dans un gala présenté à Tracadie, Yvon avait été disqualifié pour un coup bas contre un certain Billy Snowball, un gars de Chatham.

Heureusement pour Yvon, ce revers n’aura aucune incidence sur la suite de sa carrière.

Ainsi, même si Wouters parvint à prendre la ceinture de George Ross en avril, Yvon aura l’occasion de s’emparer du titre trois ans plus tard alors que la ceinture est devenue vacante.

Et devinez contre qui Yvon a dû combattre pour remporter le championnat? George Rockebye Ross.