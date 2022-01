Le sombre destin d’enfants influenceurs

Cette semaine, on plonge dans l’univers des mini-vedettes du Web avec le plus récent roman de l’auteure française Delphine de Vigan. Je vous invite aussi à redécouvrir la musique merveilleuse de Karim Ouellet.

Les enfants sont rois, Delphine de Vigan

Il faut le voir pour le croire, se dit la procédurière de la brigade criminelle de Paris, Clara Roussel, impliquée dans l’enquête sur la disparition de Kimmy Diore, une enfant transformée en jeune influenceuse sur YouTube, malgré elle. Depuis sa naissance, sa mère Mélanie Claux filme le quotidien de ses deux enfants Sammy et Kimmy. Avide de célébrité et de «like», leur «maman-fée» a créé la chaîne Happy Récré qui attire des millions d’admirateurs.

Le quotidien des deux enfants vivant constamment sous l’objectif de la caméra n’a plus de secret pour personne. Devant le regard des admirateurs, ils déballent des jouets, mangent des bonbons, jouent à des jeux farfelus, visitent des centres commerciaux, tout cela en affichant un bonheur artificiel. Leur vie est commanditée par différentes entreprises et la famille encaisse des millions $. C’est la société de consommation à son paroxysme qui est exposée dans ce roman. Or la disparition de Kimmy vient ébranler leur univers. Pourquoi aurait-on enlevé la petite fille? Le père Bruno, la mère et son frère sont dévastés. Mélanie se demande bien ce qu’elle aurait pu faire de mal. Dans sa tête, tout ce qu’elle fait c’est pour le bien de ses enfants.

Vidéo après vidéo, Clara Roussel tente de comprendre et de décortiquer ce phénomène des enfants «youtubeurs ».

«Que peuvent désirer les enfants qui ont tout?», se demande-t-elle. Ils sont ensevelis de jouets. «Aucun moment, aucun endroit (à l’exception des toilettes et de la douche) n’échappaient à l’oeil de la caméra.» On se dit que c’est impossible. Et pourtant, le phénomène des chaînes virtuelles familiales est bien réel. Le gouvernement français a d’ailleurs adopté une loi en 2020 visant à encadrer le travail des enfants sur les plateformes en ligne.

Ce polar met en scène deux visions du monde, celle de Mélanie qui a grandi en regardant des télé-réalités comme Loft Story aspirant à son tour à la célébrité et celle de Clara qui se tient loin des écrans. Se situant entre le roman social, le polar psychologique et la dystopie, le récit pose des questions pertinentes et dresse un portrait assez terrifiant de la situation, un genre de miroir de notre monde. Qu’advient-il de ces enfants qui grandissent sous l’oeil constant des caméras? En deuxième partie, le récit se transporte en 2031, après la pandémie de COVID-19, permettant ainsi de voir le futur proche des personnages et les conséquences de cette affaire. Toutefois, j’aurais peut-être aimé une finale un peu plus développée. Si la situation exposée dans le livre est un peu extrême, le point de vue tranché, cela nous incite tout de même à ouvrir les yeux sur le virtuel qui nous entoure. Le sujet est très actuel. Les enfants sont rois est le dixième roman de Delphine de Vigan. (Gallimard, 2021). ♥♥♥½

L’album Trente de Karim Ouellet. – Gracieuseté Le roman Les enfants sont rois de Delphine de Vigan publié aux Éditions Gallimard. – Image tirée du web

Karim Ouellet, Trente (Deluxe)

Quand je pense à la musique de Karim Ouellet, c’est la douceur qui me vient en tête. À la suite de son décès, lundi, une vague d’amour a déferlé. Le chanteur et musicien québécois d’origine sénégalaise qui venait de célébrer son 37e anniversaire a laissé sa marque dans le paysage musical. Au-delà de ses succès retentissants comme L’amour et Karim et le loup, ça vaut la peine de découvrir l’ensemble de son œuvre. Je vous propose de revenir sur son plus récent opus Trente, version Deluxe (2016). Autant les paroles sont tristes et profondes, exprimant les sentiments amoureux, autant sa musique est une véritable fête qui apaise. Il offre un style pop, de jolies mélodies flirtant avec le soul, le reggae, le rock et l’électronique. «J’ai eu 30 ans en décembre et je ne sais plus pour qui me prendre / je sais que tout ce qui monte va redescendre comme tes cendres…. /ma vie n’est plus tout à fait la même…» (extrait de la chanson-titre)

Cette édition rassemble les 11 chansons de Trente ainsi que six pièces tirées du mini album numérique Aikido en quatre chapitres. Une collection musicale exceptionnelle à mon avis. Malgré des paroles parfois ténébreuses, celui qui avait «le coeur gros comme une autre planète», s’attache à l’espoir. «C’est l’orage dans l’air, le temps passe comme un éclair…./encore un effort, tout va bien aller», chante l’artiste à la voix soyeuse. Karim Ouellet est venu à quelques reprises en Acadie pour offrir des concerts. Plusieurs se souviendront sûrement de son passage sur la scène du Festival Acadie Rock à Moncton en 2016 où il était la tête d’affiche du spectacle de la Fête nationale des Acadiens. ♥♥♥♥