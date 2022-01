Un nouveau départ

J’ai lu avec intérêt cette semaine l’histoire d’une aide-soignante de l’hôpital de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, qui a changé de métier et est devenue conductrice de camion. Elle sillonne à présent les grandes routes du continent pour une entreprise de Nouvelle-Écosse. Cette anecdote est forte d’enseignements et de questionnements.

Tout d’abord, on connait les demandes criantes de personnel dans le domaine de la santé et dans celui du transport terrestre, alors changer ainsi de métier n’était pas très risqué. Mais, ce qui est inquiétant, ce sont les raisons qui, selon l’article, auraient motivé le départ de cette femme: d’abord l’épuisement généralisé au sein d’un système hospitalier surchargé et la peur de se faire agresser physiquement (et gravement) par des patients à bout. Je suppose que lorsqu’on se fait pratiquement étrangler dans une chambre d’hôpital par un patient dérangé et qu’on n’est pas sûr que quelqu’un nous entendra crier à l’aide – ce fut son cas – ça remet un peu les pendules à l’heure.

Mais, l’autre raison de ce changement de carrière, c’est que cette femme souhaitait devenir infirmière à part entière et que, malgré de nombreux efforts de sa part, cette voie lui semblait fermée définitivement. Cela interpelle quand on pense à la pénurie de personnel soignant partout au pays!

Plus largement, cette histoire est aussi représentative du désir actuel des travailleurs – peu importe leur secteur d’activités, de ne plus accepter les compromis d’avant la pandémie: les salaires de misère qui les cantonnent à vivre sous le seuil de la pauvreté, les conditions de travail lamentables ou, plus simplement, le travail incessant qui prive de sa famille, ou l’anxiété qui menace la santé mentale. Et que dire de tous les chanceux qui peuvent travailler de n’importe et qui ont quitté les grands centres pour s’installer ailleurs – en Nouvelle-Écosse tout particulièrement?

Vous souvenez-vous? Au tout début de la pandémie, on disait tous que «le monde ne sera plus jamais le même». Certains naïfs (comme moi!) osaient penser que nos gouvernements changeraient, que nos états mettraient de l’ordre dans la finance mondiale, les multinationales et les profits des milliardaires et mettraient de l’avant les valeurs humaines plutôt que la valeur de leur argent. Rien de tout cela à l’horizon!

Aujourd’hui, ce sont les citoyens qui donnent l’exemple à leur gouvernement: qui bouleversent leur vie, leur famille, mettent en suspens leur hyperconsommation ou leurs objectifs de carrière pour vivre autrement, plus simplement ou mieux. Toute une leçon!