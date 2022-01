Brazen: aussi subtil qu’un roman Harlequin

Vous vous souvenez peut-être d’Alyssa Milano? Mise au monde par la série culte Charmed (1998-2006), la New Yorkaise qui frôle maintenant la cinquantaine s’est faite très discrète au cinéma ces dernières années. Elle fait un retour dans Brazen (Netflix), un film sans la moindre envergure.

Adapté d’un roman publié en 1988 par la prolifique Nora Roberts, Brazen raconte l’histoire de Grace (Milano, photo), une auteure à succès de romans policiers qui apprend le meurtre de sa soeur, Kathleen, qu’elle n’avait pas vue depuis cinq ans.

Coïncidence, Grace fréquente depuis peu le voisin de Kathleen, Ed, un détective chevronné qui vient de résoudre une affaire compliquée. Grace et Ed se lancent donc en chasse du meurtrier de Kathleen, non sans découvrir que la victime cachait quelques secrets…

Il y a cinq ou six ans, avant l’arrivée des sites de diffusion en continu, on aurait dit que Brazen est un film tourné pour la télévision. À cette époque, c’est comme ça qu’on désignait péjorativement les films à petit budget et au scénario ininspiré, dont le principal attrait reposait sur le casting d’une ancienne vedette.

On ne se le cachera pas, Brazen est l’équivalent cinématographique d’un roman Harlequin. Comme dans ce type de littérature rose, tout y est présenté de façon à plaire à un public féminin qui recherche un divertissement simple et coquin.

Le problème, c’est qu’en plus d’être extrêmement prévisible, le film s’appuie sur des incongruités qui frôlent le ridicule. Par exemple, la grande écrivaine Grace estime que son expérience de romancière fait d’elle une profileuse («J’ai un bon instinct pour trouver le motif des crimes»). Voyons donc! Et la capitaine de police l’embauche comme consultante… sur le meurtre de sa soeur. Voyons donc! Elle fait donc équipe avec… son nouvel amant. N’en jetez plus, la cour est pleine!

Je ne pense pas avoir déjà vu au cinéma une situation qui va à l’encontre de toutes les règles élémentaires d’éthique policière.

Et, évidemment, la courageuse et débrouillarde Grace (une écrivaine, je vous le rappelle) coiffe au fil d’arrivée le meilleur enquêteur de Washington pour parvenir à élucider le meurtre. Bravo pour le message féministe fort, mais il ne faut pas non plus prendre les cinéphiles pour des nouilles.

Puisqu’il est question de féminisme, j’ai beaucoup aimé que la capitaine de police soit une femme hispanique. Ça nous change des vieux messieurs grisonnants…

Autre point positif, le jeu de Malachi Weir, qui interprète le coéquipier de Ben. C’est sur les épaules de cet homme à la coiffure unique que repose l’humour du film. Weir est malheureusement sous-utilisé.

Quant à Milano, elle fait de son mieux. Le talent de celle qui roule sa bosse depuis l’adolescence, quand elle avait interprété la fille du personnage d’Arnold Schwarzenegger dans Commando (1985), reste toutefois limité.

La plus grande critique que je peux faire à Brazen, toutefois, c’est que ses efforts sont mal orientés. Le scénario est tellement axé à promouvoir une image positive de la femme et du romantisme qu’il perd toute crédibilité en raison des lacunes importantes de son récit. Je suis totalement en faveur des films à portée féministe, mais encore faut-il que ce soit fait de façon intelligente. Et surtout, que le message soit crédible et pertinent.

(Deux étoiles sur cinq)

Archive 81

Dina Shihabi dans une scène de Archive 81 (Netflix). – Gracieuseté

Le producteur James Wan (les sagas Insidieux et La conjuration) s’est inspiré d’oeuvres cultes pour créer Archive 81, une série paranormale d’une durée de huit heures empreinte de nombreux mystères que j’ai dévorée en à peine deux jours.

Principalement tournée par Rebecca Thomas (qui a filmé un épisode de la deuxième saison de Stranger Things), Archive 81 est l’histoire de Dan Turner (Mamoudou Athie, de la série Black Box), un archiviste qui se spécialise dans la restauration de bandes audio et vidéo.

Un jour, le PDG d’une mystérieuse multinationale l’approche et lui demande de numérises les images de vieilles cassettes VHS lourdement endommagées. Pour ce faire, Dan doit se rendre dans un édifice situé dans une région reculée. Il doit y vivre seul, sans accès à internet. Et surtout, garder le plus grand secret sur son travail.

Dan accepte à contrecoeur. Il découvre alors des bandes datent de 1994 et relatent le projet de thèse d’une étudiante, Melody (Dina Shihabi, photo). Son sujet: la mystérieuse communauté qui habite un immeuble de New York. Au cours de ses recherches et de ses entrevues, Melody a mis à jour les visées occultes d’une secte, avant de disparaître dans l’incendie qui a détruit l’édifice.

Dan réalise alors que son père, un psychologue mort 30 ans plus tôt, pourrait être lié au culte. Sans compter que des phénomènes étranges s’intensifient à mesure qu’il découvre les secrets mis à jour par Melody…

Fortement inspiré des films Le projet Blair (1999) et Le bébé de Rosemary (1968), de même que des séries Dark (2017 à 2020), Perdus (2004 à 2010) et Fringe (2008 à 2013) notamment, Archive 81 est un voyage dans l’occulte et le surnaturel.

Il s’agit d’une série extrêmement complexe, qui demande toute l’attention de son auditoire. Grâce à des images d’archives réparties sur trois lignes du temps, les créateurs d’Archive 81 nous révèlent un indice à la fois l’ampleur du formidable casse-tête qu’ils ont créé.

Malgré une finale un peu décevante – qui laisse présager une deuxième saison – et quelques trous mineurs dans le récit, Archive 81 repose sur un travail d’écriture colossal qu’il est impossible de ne pas admirer.

Athie est très bon dans le rôle de l’archiviste qui doute de sa santé mentale. Le vétéran Martin Donovan, Matt McGorry (quelle voix!), la dynamique Julia Chan et, surtout, la jeune Ariana Neal livrent aussi la marchandise.

Même si le paranormal et le suspense ne sont pas vos tasses de thé, je vous suggère de donner sa chance à Archive 81, un projet vraiment prenant. Dans le genre, il est difficile de trouver mieux.

(Quatre étoiles sur cinq)

Peacemaker

John Cena dans une scène de Peacemaker (Crave). – Gracieuseté

Même si je suis le premier à reconnaître certaines des qualités du cinéaste James Gunn, je ne suis pas de ceux qui lui vouent une admiration sans bornes. Le gâchis qu’est la série Peacemaker (Crave) démontre en effet que l’Américain est loin d’être infaillible.

Gunn jouit d’une aura très particulière auprès des amateurs de films de superhéros depuis qu’il a écrit et tourné l’exceptionnel succès commercial Les gardiens de la galaxie (2014). Trois ans plus tard, la suite n’a pas été aussi bien accueillie. Gunn a toutefois rebondi avec The Suicide Squad, l’été dernier, une oeuvre unique alliant humour et action comme peu d’autres.

C’est donc fort de cette expérience et de ces apprentissages que Gunn nous offre Peacemaker, une série portant sur le personnage du même nom, vu pour la première fois à l’écran dans The Suicide Squad, interprété par le lutteur John Cena.

Dans cette série, Peacemaker est recruté pour mener une opération clandestine portant sur des parasites appelés «papillon» qui prennent le contrôle de certains humains. Après quatre épisodes (en ligne chaque jeudi; la série en compte sept) et trois heures de contenu, on n’en sait pas plus…

J’ai beau me casser la tête, j’ignore totalement ce qu’essaie de faire Gunn avec cette série. Alors que les premiers épisodes, dans ce qui est sensé passé pour de l’humour, s’appuient entièrement sur du langage vulgaire, de la sexualité et de la violence grossière (à la The Boys, mais sans aucune subtilité), le ton change complètement dans les deux épisodes suivants. L’accent est alors mis sur le développement et le psyché des personnages. C’est pour le moins confondant.

On passe donc d’un Peacemaker solidement abruti qui multiplie les déclarations vulgaires en sous-vêtement à un Peacemaker soudainement posé, qui cherche à devenir une meilleure personne tout en apprivoisant son passé…

Comme je l’indiquais, il ne se passe pas grand-chose dans les quatre premiers épisodes. On fait connaissance avec les coéquipiers de Peacemaker, tous très stéréotypés et dépourvus de charisme – sauf peut-être l’intéressante Adebayo, interprétée par Danielle Brooks.

Je n’ai jamais aimé Cena le comédien, mais je dois avouer qu’il fait du bon boulot. Je raffole aussi de l’aigle Eagly, meilleur ami de Peacemaker. Sans compter que le générique d’ouverture (une chorégraphie de danse absurde sur fond de musique rock) est le meilleur moment de chaque épisode.

Sans exagérer, ce n’est qu’à la toute fin du quatrième épisode que l’intrigue de Peacemaker commence enfin à évoluer – et à piquer la curiosité. En raison de ce développement aussi soudain qu’inattendu, Peacemaker mérite sa chance. À condition bien sûr d’avoir le courage et la patience de survivre à l’immonde (et inutile) vulgarité des premiers épisodes.

(Deux étoiles et demi sur cinq)

À surveiller

Servant – Saison 3

Servant (Apple TV+)

(sur Apple TV+ depuis vendredi)

Lancée en 2019, cette série créée par Tony Basgallop est devenue culte chez les amateurs de huis clos angoissants. Elle raconte l’histoire d’un couple qui, après la mort de son bébé, embauche une nounou aux pouvoirs étranges. La deuxième saison avait été mal accueillie. Espérons que le troisième opus sera à la hauteur des attentes.

Un Héros

(sur Amazon Prime depuis vendredi)

Cette production franco-iranienne a gagné le Grand Prix au plus récent Festival du film de Cannes. Tournée par Asghar Farhadi (gagnant de deux Oscars), l’oeuvre porte sur un prisonnier qui tente de convaincre son geôlier de le laisser partir. Un film qui s’annonce hautement philosophique.

Ozark – saison 4

(sur Netflix depuis vendredi)

La première partie de la conclusion de cette très acclamée série criminelle débarque enfin sur Netflix. Sept épisodes sont en ligne. Le reste suivra plus tard cette année. Jason Bateman y interprète le comptable en fuite d’une dangereuse organisation criminelle.

The Gilded Age

(sur Crave lundi)

Après abordé l’avant-guerre du Yorkshire britannique dans Downtown Abbey, Julian Fellowes explore maintenant les tensions new-yorkaises de la fin du 19e siècle dans cette oeuvre très attendue. La série de dix épisodes est portée par un quatuor de très grandes comédiennes: Cynthia Nixon, Jeanne Tripplehorn, Taissa Farmiga et Christine Baranski.