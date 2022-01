Inflation: au-delà du chiffre qui fait les manchettes

La semaine dernière, on apprenait que l’inflation est à son plus haut niveau en trois décennies.

C’est vrai pour le Canada. Au Nouveau-Brunswick, l’inflation était plus élevée en novembre (5,7 pour cent) qu’en décembre (5,4 pour cent).

Ce n’est vrai aussi pour le Canada que si l’on s’en tient au chiffre qui fait les manchettes, soit la hausse de l’indice des prix à la consommation entre décembre 2020 et 2021. Or, cet indicateur — qui regarde loin dans le rétroviseur — en dit peu sur ce qui s’est passé récemment. En fait, si l’on se concentre sur les deux derniers mois, le niveau des prix au Canada n’était pas en hausse, mais plutôt en légère baisse. C’était la même chose pour le Nouveau-Brunswick.

Il faut également noter que l’inflation de l’an dernier a été principalement causée par un seul élément: le pétrole.

Les produits tirés du pétrole — comme l’essence et le mazout — représentent moins de cinq pour cent des dépenses de consommation des Néo-Brunswickois. Or, ces produits étaient à eux seuls directement responsables en moyenne pour plus de 40 pour cent de la hausse du niveau des prix en 2021. Si l’on tient compte du fait que le pétrole est utilisé dans la production et le transport de presque tous les biens que l’on consomme, sa contribution à l’inflation était en réalité bien plus élevée.

Le prix du pétrole a augmenté d’environ deux tiers l’an dernier. Pour que l’essence et les autres carburants dérivés du pétrole fassent augmenter le niveau des prix dans la même mesure que l’an dernier, il faudrait que le baril se transige en moyenne à environ 125$ U.S. en 2022. Il oscille présentement autour de 85$.

Il y a bien sûr d’autres produits qui ont connu des hausses importantes l’an dernier, en particulier les aliments et le logement. Cela dit, cinq des huit grandes composantes de l’indice des prix à la consommation n’ont affiché que peu ou pas de croissance. C’est donc dire que l’inflation était loin d’être répandue à travers l’économie.

Aux yeux des économistes, les inflations ne sont pas toutes égales. Une hausse de prix cantonnée à quelques composantes volatiles comme l’énergie et les aliments est bien moins inquiétante qu’une inflation répandue à l’ensemble de l’économie. C’est parce qu’une inflation généralisée est typiquement nourrie par des salaires en forte croissance qui, à leur tour, peuvent nourrir une spirale inflationniste.

Or, les données disponibles indiquent que les salaires sont loin d’avoir suivi l’inflation l’an dernier. Cela dit, avec un marché du travail qui se resserre rapidement, rien ne garantit que cela va rester ainsi. C’est pourquoi à peu près tous les observateurs s’entendent pour dire que la Banque du Canada va augmenter les taux d’intérêt à plusieurs reprises cette année, question d’éviter la surchauffe.

La Banque du Canada est fermement engagée à ramener l’inflation à l’intérieur d’une fourchette-cible d’un à trois pour cent. Pour y arriver, elle fait face à tout un dilemme. Si elle appuie trop fort sur le frein, elle risque de provoquer une récession. Si elle n’appuie pas assez fort, elle court le risque de voir l’inflation s’ancrer, ce qui la forcerait ultimement à imposer des hausses de taux d’intérêt encore plus ruineuses pour l’économie.

À plus long terme, cependant, il n’y a aucune raison de croire en une inflation galopante. Les puissantes forces qui ont produit le climat de faible inflation des dernières décennies — le commerce mondial, l’automatisation et le vieillissement démographique — vont finir par se faire sentir de nouveau.

En bout de ligne, la question n’est pas tant de savoir si l’inflation va être maîtrisée, mais plutôt quand et à quel prix.

Entretemps, les gouvernements se doivent de venir en aide à ceux qui sont les plus affectés par la hausse des prix, soit les gens à faible revenu ou encore à revenu fixe, qui sont souvent les mêmes.