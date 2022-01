COVID-19: un ras-le-bol justifié

La décision du gouvernement de Blaine Higgs de faire passer à la phase 3 l’ensemble de la province afin de lutter contre les effets néfastes de la COVID-19, plus particulièrement sur le système de santé, rencontre de plus en plus de résistance. Le geste de fermer notamment les salons de coiffure, de barbier et de soins corporels passe très mal chez les propriétaires et les employés de ce secteur.

Nous avons pu tous entendre le cri de désespoir de plusieurs œuvrant dans ces métiers qui bien souvent ne peuvent se qualifier pour des aides gouvernementales. C’est particulièrement le cas pour les rares programmes provinciaux. Les travailleurs autonomes qui doivent porter à bout de bras leurs petites entreprises sont pris en tenaille entre défier le décret les obligeant à fermer leur commerce où se retrouver sur la paille faute de revenu.

Cette situation est tout à fait inacceptable. Le gouvernement ne doit pas pénaliser toute une population et certaines catégories de travailleurs parce qu’un petit groupe de personnes refuse de suivre les consignes sanitaires et accepter de se faire vacciner. Il faut resserrer la portée du passeport vaccinal comme le font déjà certaines juridictions dont le Québec.

Le premier ministre Blaine Higgs avait promis d’agir dans ce sens afin de ne plus plonger la province dans des confinements à répétition. Il n’y a aucune raison pour ne pas étendre la preuve vaccinale à Alcool et Cannabis NB. Les mesures déjà en place dans les salons de coiffure, de barbier et de soins corporels devraient leur permettre d’offrir leurs services à la population. Allez expliquer pourquoi une personne peut bénéficier de massages thérapeutiques alors qu’il lui est interdit d’avoir une coupe de cheveux!

Le gouvernement Higgs doit agir sur trois fronts. Inciter les réfractaires à la vaccination à se faire inoculer en adoptant des mesures incitatives et punitives. Il doit aussi permettre aux commerces qui rencontrent les mesures sanitaires pour contrer la COVID-19 de rester en opération. Les programmes d’aides de la province afin de passer à travers cette pandémie doivent être bonifiés et accessibles à un plus grand nombre de personnes.

Les deux dernières années ont été pénibles pour la population du Nouveau-Brunswick. La mise en place d’un comité multipartite pour gérer la COVID-19 sur le plan politique a bien servi la province. La coordination des trois provinces maritimes afin d’avoir une approche commune dans la lutte contre la pandémie a été également un modèle national.

Malheureusement les chefs des partis libéral et vert ont claqué la porte du comité multipartite afin de se donner les coudées franches pour critiquer au besoin la gestion de la pandémie du gouvernement Higgs. C’est sûrement un choix difficile puisque d’un côté être à la table du comité permettait aux chefs de peser sur les décisions de celui-ci mais en contrepartie être contraints à la confidentialité du cabinet.

Enfin, les trois provinces maritimes devraient relancer le mécanisme de coordination de la gestion de la COVID-19.