En route vers la Coupe du Monde

L’équipe masculine canadienne de soccer entamera dès demain une série de trois matchs de qualification pour le Mondial de la FIFA 2022. Elle affrontera d’abord le Honduras à San Pedro Sula. Les Rouges, en première place du classement et toujours invaincus dans cette ronde finale de la Concacaf, devront se méfier du Honduras, dernier du groupe et près d’être écarté d’une qualification.

Pour ce premier match, le joueur vedette Alphonso Davies n’a pas été appelé. D’après son club, le Bayern Munich, Davies n’est pas apte à jouer. Les médecins de l’équipe ont détecté une légère myocardite à la suite d’une infection à la COVID-19. Il ratera les trois prochaines rencontres des Rouges. Une absence de taille qui obligera John Herdman, l’entraineur-chef de l’équipe canadienne, à configurer différemment son équipe sans son chef d’orchestre. Ses options de remplacement sont le latéral du Club de Bruges, Tajon Buchanan ou le milieu offensif du FC Toronto, Jonathan Osorio.

Dans la série des mauvaises nouvelles, l’équipe canadienne a eu une préparation très écourtée. En raison de l’apparition du variant Omicron, Soccer Canada a été contraint d’annuler son camp préparatoire en Floride prévu en début d’année. De plus, le match amical qui devait se jouer contre le Guatemala a également été annulé. John Herdman est conscient du défi qui les attend: «Cette série de rencontres fenêtre sera difficile, mais nous sommes solides et nous sommes prêts à relever les défis alors que nous continuons d’aborder un match à la fois dans cette ronde finale de qualification.»

L’équipe canadienne aura peu de temps de récupération après sa rencontre au Honduras, car un second match suivra 3 jours après. Il se jouera à la maison, au Tim Hortons Field d’Hamilton en Ontario, contre le deuxième du groupe, les États-Unis. Finalement, cette série se terminera à San Salvador le 2 février, contre l’avant-dernier du groupe, le Salvador. L’objectif principal des Rouges sera de récolter le maximum de points et ainsi rester au sommet du groupe.

Les dernières rencontres de cette ronde se joueront à la fin mars. Dans cette zone, seulement trois nations obtiendront un laissez-passer pour le Qatar. La quatrième devra passer par un match intercontinental. Le Mexique, les États-Unis, le Panama, le Costa Rica et la Jamaïque sont également en course avec le Canada.

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Cameroun

La très grande surprise dans cette compétition est sans aucun doute l’élimination des Fennecs de l’Algérie. Les tenants du titre ont été écartés du tournoi lors des matchs de groupe. L’autre surprise est la qualification de la Gambie en quarts de finale. Les Scorpions, qui en sont à leur première participation à la CAN, affronteront l’équipe du pays organisateur, les Lions indomptables, ce samedi 29 janvier. La Tunisie, le Burkina Faso, le Sénégal et le Maroc sont également qualifiés pour les quarts de finale. Les dernières rencontres des 8e de finale se jouent aujourd’hui. Dans un premier temps, la Côte d’Ivoire affrontera l’Égypte, puis le Mali se frottera à la Guinée Équatoriale. Cette compétition de la CAN est simplement incroyable et imprévisible.

Christine Sinclair est récompensée par la FIFA

Avec 188 buts en 308 sélections pour le Canada, Christine Sinclair a reçu un prix spécial de la FIFA lors d’une récente cérémonie qui s’est tenue à Zurich, en Suisse. Sinclair, capitaine de l’équipe nationale féminine de soccer Canada, a exprimé sa joie de recevoir une telle reconnaissance: «C’est un honneur incroyable d’être parmi les premiers à recevoir cet honneur. J’espère inspirer les jeunes filles du monde entier à poursuivre leurs rêves et ce genre de reconnaissance leur montre que tout est possible.»