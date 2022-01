La roue du hamster confiné

Je tourne en rond. Je tourne en rond dans la maison. Je tourne en rond dans ma vie. Comme un hamster qui tourne dans sa roue, qui tourne de plus en plus vite, espérant arriver quelque part, là où il ne se rendra jamais. Holé que j’ai du fun!

En fait, je fais de la haute diplomatie internationale. Comme le premier ministre Trudeau qui tourne en rond aussi, pédalant dans son idéologie bien-pensante qui l’empêche de se mouiller un peu plus et d’œuvrer plus activement pour éviter la guerre russo-ukrainienne qui se prépare en Europe de l’Est.

À trop vouloir plaire à tous, il risque de ne plaire à personne.

***

On peut regretter que le Canada de 2022 se prive d’un engagement fortement médiatisé sur la scène internationale, comme du temps de l’ancien premier ministre Lester B. Person, alors ministre des Affaires étrangères, qui reçut le prix Nobel de la Paix en 1957, pour son rôle dans la résolution de la crise du canal de Suez. Il avait convaincu l’ONU d’envoyer des Casques bleus pour y préserver la paix.

Aujourd’hui, plus personne ne parle d’envoyer des Casques bleus dans la partie est de l’Ukraine, là où sont massés plus de 100 000 soldats russes prêts à envahir l’Ukraine afin de l’empêcher de rejoindre l’OTAN.

Au contraire, les Américains, les Britanniques, le Danemark, l’Espagne, la France, les Pays-Bas, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, entre autres, ont déjà commencé à y dépêcher des armements ou des troupes. Ça augure mal!

***

Le Canada, de son côté, a offert un chèque de 120 millions de dollars. C’est plus facile de glisser un chèque dans une carte Hallmark enguirlandée de belles phrases creuses évoquant la résilience du peuple ukrainien que de faire preuve d’imagination audacieuse en faveur de la paix.

Et c’est notre ministre des Affaires étrangères, l’inénarrable Mélanie Joly, qui a fait la commission pour le premier ministre Trudeau, lors de sa visite quasi invisible en Ukraine la semaine dernière.

On comprend que nombre de Canadiens d’origine ukrainienne aient exprimé leur vive déception devant cette timide démarche dans un crise aussi grave. N’est pas Lester B. Pearson qui veut!

On constate qu’en matière de relations étrangères, Trudeau fils n’est pas de la même mouture que Trudeau père qui n’avait pas hésité à devancer les États-Unis en reconnaissant la Chine communiste en octobre 1970 et à braver l’embargo américain sur Cuba, devenant, en 1976, le premier chef de gouvernement d’un pays membre de l’OTAN à se rendre dans ce pays depuis la révolution de 1959.

Et tout ça, sans verser une larme et sans s’excuser!

***

En observant, via la télé ou le Net, cette mobilisation américano-européenne, me revient en tête le fameux dicton si vis pacem, para bellum qu’on apprenait jadis dans les cours de latin. Si tu veux la paix, prépare la guerre: quelle étrange manière de s’exercer à la diplomatie; quelle étrange admonestation venue on ne sait d’où pour nous rappeler de rester à perpétuité sur le qui-vive!

C’est peut-être essentiellement à ce petit jeu que se livrent actuellement les gros acteurs de cette éventuelle guerre. Comme des mâles ardents bombant le torse pour intimider les adversaires. Et un peu comme des enfants disposant d’une panoplie incroyable de jouets, et désireux d’en faire ostentation devant les autres, histoire de se renchausser l’ego.

***

Parce que ça sert aussi à ça, la guerre. Ça sert à sortir des placards les nouveaux joujoux créés par ce qu’on appelle le complexe militaro industriel. Des joujoux de plus en plus sophistiqués qu’il faut bien essayer quelque part. Alors, pourquoi pas sur des populations innocentes, prises entre deux feux, et qui, tout comme nous, ne demandent qu’à vivre en paix.

Certes, on n’en est plus aux méthodes anciennes des deux premières guerres mondiales. On n’a plus besoin de tranchées ou d’autant de soldats, les drones étant capables de faire bien des ravages à leur place. C’est d’ailleurs pourquoi il est étonnant de constater le nombre de soldats russes massés aux frontières de l’Ukraine, puisque ce sont surtout les armements lourds que l’on devrait normalement utiliser de nos jours.

Mais bon, qui suis-je pour juger des stratégies guerrières de Vladimir Poutine? Juste un hamster qui se pose des questions.

***

Où cela nous mènera-t-il? J’ai beau être rendu aux trois-quarts de la chronique, je l’ignore encore! C’est exactement la même chose avec la pandémie: on ne sait rien de rien. Ni comment elle a commencé, ni comment elle va finir. Ni quand.

Et encore moins pourquoi elle est surgie dans nos vies, bousculant tout, absolument tout: les êtres humains, les mœurs, les gouvernements, l’économie, les milieux scientifiques et médicaux, la transhumance humaine perpétuelle, l’éducation, les arts, la culture, les sports, nous révélant l’ampleur de notre dépendance envers autrui, autrui qui se présente sous forme de gouvernement, d’industrie pharmaceutique, de médias et jusqu’aux commerces dont on ignorait jusque-là qu’ils étaient «essentiels».

Et tourne, tourne la roue.

***

Au début de cette épreuve planétaire, on s’amusait à essayer de déterminer ce qui changerait après la pandémie, quelles transformations elle opérerait dans la société, chacun y allant de son refrain.

Étonnamment, les jongleurs de prospectives se tiennent maintenant cois. Parce qu’au fond, les changements les plus notables qui soient survenus ont trait à notre santé mentale! On est désorienté. On a perdu nos repères, comme on le dit si souvent en parlant de la jeunesse poquée. La même jeunesse qui n’en continuera pas moins à se fier à nous pour baliser son devenir, tout en faisant semblant de s’en balancer!

Et c’est peut-être ce qui nous attend collectivement si jamais une guerre éclate aux frontières de l’Ukraine: on s’attendra à ce que nos gouvernements fassent miroiter sous nos yeux des lendemains qui chantent, tout en faisant semblant de nous en ficher comme de l’an quarante.

Et les milliards de hamsters que nous serons devenus continueront à faire tourner la roue de la vie! Méchant cardio!

Han, Madame?