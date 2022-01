Un triste anniversaire

Vous m’excuserez de revenir sur le sujet, mais cette semaine on commémore l’Holocauste – le vrai – celui des Nazis, de l’exécution de 6 millions de juifs et de marginalisés de l’Europe d’alors. Un à un les survivants de cet énorme génocide nous quittent, il n’y aura bientôt plus que notre génération pour pouvoir en parler comme témoins de seconde main, parce qu’on a connu quelqu’un qui y était ou encore parce que nos parents nous ont raconté.

Il y a 25 ans de ça, le leader du Front national français disait déjà que toute l’histoire des camps de concentration avait été bien exagérée, une déclaration pour laquelle il a été poursuivi en justice. Aujourd’hui on va beaucoup plus loin: on récupère l’Holocauste pour refuser le vaccin et clamer haut et fort que nos gouvernements sont en passe de devenir des dictatures.

En Allemagne, les opposants aux mesures sanitaires se sont même mis à porter l’étoile jaune imposée jadis par les nazis aux juifs, un geste vertement condamné par leur gouvernement. Robert Kennedy Junior, notre voisin du Sud, a évoqué Anne Frank dans cette même lutte, preuve que l’Holocauste est en train de devenir un vulgaire détail de l’histoire moderne qui peut servir à justifier n’importe quoi.

Au Canada, on remet ça cette semaine avec la manifestation des 10% des camionneurs canadiens mécontents de se voir imposer la vaccination pour pouvoir travailler. 90% de leurs collègues sont vaccinés, leur syndicat est contre la manifestation et, de toute façon, aucun camionneur non-vacciné ne peut désormais entrer aux États-Unis, mais l’important ici ce n’est pas de convaincre le gouvernement de changer d’avis mais bien plutôt d’aller hurler sa rage. Des sympathisants prévoient même bloquer la Transcanadienne samedi à la sortie d’Halifax, au moment où les protestataires arriveront à Ottawa.

Comme de bien entendu, le convoi des camionneurs a vite été récupéré par nos extrémistes en tous genres et la caravane rebaptisée «le convoi de la liberté». Certains appellent à un soulèvement du genre 6 janvier 2021 au Capitole, ou encore à attaquer le premier ministre. Les organisateurs ont maintenant beau dire qu’ils ne veulent ni violence ni haine, ils ne contrôlent plus grand-chose.

Dites-moi, dans l’Allemagne nazie, qui aurait pu organiser un tel évènement? Parler ainsi haut et fort d’attaquer le chef du gouvernement? Ses décisions? Et que risquent nos intrépides camionneurs et leurs acolytes? Les chambres à gaz? Le peloton d’exécution? Non, le support financier de généreux donateurs à hauteur de plus de 5 millions $ et le support de nombreux politiciens.

Notre monde est tombé sur la tête. Qui s’en rend compte?