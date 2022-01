Les vacances de Monsieur Blanquer

Lorsque l’on pense à Ibiza, cette petite île espagnole en mer méditerranée, on pense à la fête et à la plage, aux DJ et aux discothèques… Autrement dit, un lieu assez peu propice pour un politicien qui doit faire une annonce sur les restrictions sanitaires afin de faire face au virus de la Covid-19.

C’est pourtant ce qu’a fait le ministre français de l’éducation Jean-Michel Blanquer, le 2 janvier dernier, à la veille de la rentrée scolaire hivernale. C’est à partir d’Ibiza, où il était en vacances, qu’il a présenté, dans le cadre d’une entrevue au quotidien Le Parisien, le protocole sanitaire dans les écoles pour le retour en classe.

Le ministre Jean-Michel Blanquer n’a évidemment pas spécifié qu’il était en vacances et a fait preuve d’une grande discrétion sur ses réseaux sociaux. Son entrevue dans le quotidien Le Parisien était d’ailleurs illustrée par une photo devant son bureau. C’est un article de Mediapart, bien plus tard le 17 janvier, qui a révélé qu’il se trouvait à Ibiza au moment où il a présenté son protocole à la presse.

Les enseignants n’appréciaient déjà pas le protocole sanitaire dû à sa lourdeur et son annonce tardive. Lors du dévoilement du protocole, il y avait cette impression qu’il avait été bâclé et fait en vitesse.

Lorsque les enseignants ont appris quelques jours après que c’est près de la plage que leur ministre a finalisé et annoncé ce protocole sanitaire, il y a eu une réaction de frustration, voire de colère. Plusieurs syndicats d’enseignants ont souligné la «légèreté» et la «désinvolture» de leur ministre et lui ont reproché de faire preuve de «mépris pour l’ensemble de la communauté éducative».

Légalement, le télétravail de Jean-Michel Blanquer au soleil n’a enfreint aucune règle. En revanche, la veille de la rentrée scolaire, au moment où les parents et les enseignants attendent avec angoisse l’annonce du nouveau protocole sanitaire, ce n’était sans doute pas le meilleur moment pour prendre des vacances en Espagne.

C’est une question d’image. Le lieu choisi, l’île d’Ibiza associée à la fête, donne l’impression qu’il y a un décalage, voire une déconnexion, avec la gravité de la situation.

Autrement dit, il est logique de croire que si Jean-Michel Blanquer avait finalisé et annoncé son protocole – aussi imparfait soit-il – à son ministère, ou même d’une maison de campagne ou d’un chalet, la grogne aurait été moins grande. C’est le fait que ce soit à Ibiza, avec la symbolique de la fête, qui rajoute à la frustration.

Les destinations de vacances sont un sujet délicat pour un politicien. Le Premier ministre du Canada Justin Trudeau s’est souvent fait critiquer pour ses choix de destinations de vacances, notamment récemment à Tofino, en Colombie-Britannique, lors de la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation en octobre dernier.

Cette question du lieu de vacances pour un politicien est encore plus sensible en France. En 1962, le président Charles de Gaulle aurait dit à son premier ministre Georges Pompidou, qui aimait la Côte-d’Azur alors prisée par la jet set de l’époque, que «Saint-Tropez, c’est fini!» et qu’il devait choisir une destination moins «paillettes». Depuis ce temps, la presse française semble scruter, analyser, commenter – et surtout juger – les destinations vacances de ses politiciens.

Par exemple en 2007, Nicolas Sarkozy a célébré sa victoire à la présidence de la République en vacances sur le yacht du milliardaire Vincent Bolloré. Ce choix de destination de vacances a accentué son image de président proche du monde des affaires. Également, parce que le yacht est associé à la richesse, on lui a aussi reproché son goût du luxe et on a qualifié son style de «bling-bling».

En période de crise, ce n’est pas le moment de faire la fête. C’est aussi ce dont est en train de se rendre compte le premier ministre britannique Boris Johnson qui s’enfonce de plus en plus dans le «partygate».

Depuis le début de l’année 2022, la presse britannique ne cesse de faire des révélations sur des fêtes alcoolisées organisées au 10 Downing Street – la résidence du premier ministre – pendant les périodes de confinement au Royaume-Uni. Non seulement ces fêtes ne respectaient pas les restrictions sanitaires émises par son gouvernement, mais on reproche surtout à Boris Johnson de les avoir organisées alors que le pays était en crise.

Le politicien, comme n’importe quel citoyen, peut prendre des vacances tout comme il peut faire la fête. Toutefois, son choix de destination et le moment choisi pour célébrer peuvent avoir un impact sur son image et, en politique, l’image a son importance.