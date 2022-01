La chandeleur des oiseaux

Sur les toiles des grands maîtres qui représentent la fête du 2 février, la marmotte n’est pas là.

Du règne animal, il y a souvent des oiseaux qui attirent l’attention. Pas une volée. Deux seuls.

Quarante jours après la naissance de leur premier-né, Joseph et Marie se conformaient à la loi en Le présentant au Temple. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la Loi: un couple de tourterelles ou deux petites colombes.

Vous savez peut-être le reste de l’histoire. C’est-à-dire cette rencontre émouvante entre un vieillard avide de beauté et un nouveau-né qui donne sens à ses derniers jours. Syméon tient dans ses mains l’Enfant de la promesse.

À cause de cela, il peut partir en paix: ses forces déclinent, mais il sent que la vie continue grâce à cet enfant. Une vie plus belle encore parce qu’elle est désormais habitée par l’espérance d’une lumière plus forte que les ténèbres.

Que font les oiseaux pendant cette rencontre? Je les imagine en train de chanter. Sans savoir s’ils se plaignent de leur sort imminent ou s’ils exultent d’être témoin de la scène. Ils apportent quelque chose de léger au formalisme de la Loi. Quelque chose du ciel aux rites de la terre.

+++

Pour l’humanité, les oiseaux sont bienfaisants. Depuis toujours. C’est l’un d’eux qui annonça la fin du déluge. Un autre fut associé à la paix. Un autre encore à l’Esprit.

Hélas, ils sont menacés ces dernières années. Les ornithologues constatent la diminution constante de certaines espèces. Chaque semaine, on pourrait tenir la chronique d’une espèce disparue.

C’est triste. Certains haussent les épaules en disant que l’évolution fait disparaître de nombreuses espèces et favorise la prolifération de certaines autres. Or, il y a dans la disparition des oiseaux une symbolique plus forte que dans celle des insectes par exemple.

Vivre sans oiseaux, c’est voir le ciel se vider de ces milliers de planeurs vivants. C’est assister au mutisme assourdissant des musiciens de l’orchestre philarmonique de la forêt boréale. C’est voir s’étioler un aspect bucolique de nos paysages maritimes.

À cause de la liberté et de l’élévation qu’ils évoquent, les oiseaux sont présents dans toutes les traditions religieuses. Depuis l’animisme autochtone qui permettait de rejoindre l’esprit de l’aigle jusqu’à La Conférence des oiseaux dans le soufisme musulman. En passant par le sermon de François d’Assise qui réjouissaient les oiseaux au point de leur faire battre des ailes et incliner la tête jusqu’à terre.

+++

Il y a deux ans, lors du confinement strict du commencement du nouveau monde, plusieurs se sont réjouis de les entendre chanter. Partout sur la planète, les bruits des moteurs s’étaient mis en sourdine pour laisser place aux sonorités de la gent ailée. Un beau concert.

La lumière vive de ces jours d’hiver déjà tendus vers les premiers signes du printemps nous fait grand bien. Le chant des oiseaux aussi! Ils ouvrent leur bec pour clamer leur joie de pouvoir se percher sur une branche dont la force du soleil fait fondre la glace mortifère pour leurs doigts de pied. La lumière de février récompense la persévérance des oiseaux.

Plus que le sifflement de la marmotte, c’est le chant des oiseaux qui apporte un air de printemps en plein hiver. Les oiseaux nous disent que sous la neige la vie se prépare. Dans les branches du lilas tordu par le froid, la sève s’impatiente. Il y a toujours une autre saison qui vient. C’est vrai dans la nature. Aussi dans nos vies!

Cette semaine…

Entendu un oiseau chanter. Peut-être appelait-il la femelle qui lui manquait? Ou exprimait-il la joie de voir la lumière se prolonger? Le chant des oiseaux est pour moi un mystère. Cela ne m’empêche pas de trouver cela beau. A-t-on besoin de comprendre la beauté pour en être rassasié?

Cru assister à une débâcle des glaces au printemps avec les revendications soutenues des catholiques allemands pour la reconnaissance de la diversité sexuelle. Ils veulent mettre un terme à l’époque où les oiseaux se cachent pour mourir.

Hésité à écrire une chronique sur les oiseaux alors que tant d’événements nous jettent à terre. Que chantent les oiseaux à Kiev? Où se terrent ceux de Kaboul? Et ceux qui volent à Pékin, trouvent-ils une oasis dans ce stade appelé le Nid d’oiseaux?

Rêvé à une vie plus simple, avec moins de soucis. Pas seulement pour imiter les oiseaux. Mais aussi pour leur permettre de vivre avec nous le plus longtemps possible. La diversité des espèces passe nécessairement par une conversion de nos habitudes de vie.

Repris la méditation du sermon sur la montagne. En levant les yeux au ciel, le Galiléen a donné une grande leçon de vie: «Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Votre Père du ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux? Pourquoi donc se faire tant de souci? À chaque jour suffit sa peine.»