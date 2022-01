La santé mentale dans notre assiette

Le mercredi 26 janvier était la «Journée Bell Cause pour la cause». Ce thème, qui revient tous les mois de janvier, mérite qu’on en parle à tout moment de l’année. Mais vous savez, il n’y a pas que ces conversations qui favorisent une meilleure santé mentale. Il y a aussi le contenu de son assiette et la relation que l’on entretient avec ses aliments.

Des aliments sains pour un esprit sain!

Au même titre que l’activité physique, le sommeil ou la gestion du stress, la nutrition représente l’un des multiples morceaux de casse-tête nécessaires au maintien d’une bonne santé mentale.

En effet, on reconnait que certains nutriments travaillent en synergie pour optimiser la bonne humeur.

C’est le cas, par exemple, des protéines, des glucides, des fibres, des oméga-3, de la vitamine D, de l’acide folique, du tryptophane, du sélénium et des antioxydants.

Comme on ne mange pas des nutriments, mais bien des aliments, une façon fort simple de recevoir les nutriments nécessaires est de s’inspirer de l’assiette-santé du Guide alimentaire canadien.

Cela se résume à consommer – la plupart du temps – des légumes et des fruits (1/2 du repas), des protéines végétales ou des protéines animales maigres (1/4 du repas) et des grains entiers (1/4 du repas), le tout accompagné d’un verre d’eau.

En terminant, cette recette ne serait pas complète sans l’ajout d’autres ingrédients importants, notamment certaines conditions favorables: assurer une atmosphère agréable autour du repas, prendre l’habitude de déguster pleinement chaque bouchée, choisir des aliments qui procurent du bonheur et qui font du bien, et partager le repas en famille autant que possible. Sinon, le faire par vidéoconférence avec les gens que l’on aime, et enfin, écouter ses signaux de faim et de rassasiement.

Il est important de se rappeler que l’action de manger ne se résume pas uniquement à répondre à des besoins physiologiques. Elle répond aussi, en grande partie, à des besoins psychosociaux.

Et si votre alimentation contribuait à votre détresse mentale?

Dans une société obsédée par la culture des diètes, il n’est pas surprenant que «l’apparence physique» et «le contenu de l’assiette» occupent une place encore très importante dans notre quotidien.

Les images de «modèle unique» de beauté et de santé ne sont pas sans conséquence… Elles continuent de véhiculer des préjugés à l’égard du poids et de «l’assiette parfaite». Et même si la science démontre clairement que de tels préjugés font obstacle à l’adoption de saines habitudes de vie et qu’ils nuisent à la santé physique et mentale, la société continue d’attribuer davantage une valeur positive aux personnes minces et dont l’assiette ne fait jamais défaut.

Prenez un pas de recul…

La prochaine fois que vous préparez un repas, prenez le temps de réfléchir: analysez le rapport que vous entretenez avec les aliments qui garnissent votre assiette. Il se peut que vous tiriez du réconfort de chacun de vos choix.

Il se peut aussi, au contraire, que l’exercice de réflexion vous permette de prendre conscience de votre côté très critique à l’égard de votre alimentation. Il se peut aussi que les règles alimentaires que vous vous imposez vous stressent constamment et nuisent à votre santé mentale.

En effet, lorsque l’action de manger provoque chez vous l’apparition quotidienne de stress alimentaire, c’est signe que vous devez vous inquiéter et examiner la situation de plus près. Si c’est votre cas, n’hésitez pas à demander conseil à votre médecin. Il ou elle vous guidera en vous recommandant les services d’une diététiste ou d’un psychologue.

Si vous souhaitez discuter de votre alimentation avec moi (qui suis diététiste, non pas psychologue), envoyez-moi un courriel. Je répondrai avec plaisir à vos questions.

En terminant, je vous souhaite un excellent samedi. Et n’oubliez surtout pas de rehausser votre menu de la journée en y ajoutant une bonne dose de… bienveillance!