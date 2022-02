Quand les camionneurs sonnent l’hallali

Les rues d’Ottawa ont retenti de l’éclat assourdissant et sidérant des klaxons de poids lourds durant la fin de semaine. Comme si on sonnait l’hallali, ce cri annonçant autrefois le ralliement pour la mise à mort de la bête lors d’une chasse à courre. Et s’il annonçait la défaite de l’animal, l’hallali signalait aussi le succès du chasseur.

Les rues étaient bloquées par des mastodontes sur roue, parqués devant le Parlement canadien comme autant de menaçants engins de guerre. Car les camionneurs n’entendaient pas à rire: ils exigeaient (et exigent encore) que soient levées les restrictions imposées par les divers paliers de gouvernement au pays pour contrer la pandémie, notamment les exigences liées à la vaccination, y compris celles qui entravent la circulation transfrontalière.

Puis le carnaval s’est ouvert! Des milliers de camionneurs dans la rue, appuyés, accueillis, applaudis par des centaines de supporteurs brandissant unifoliés et fleurdelysés à l’endroit et à l’envers, ainsi que moult pancartes, dont plusieurs injurieuses envers le premier ministre Trudeau.

***

Je dis carnaval, mais en fait il s’agissait plutôt d’une cohue sans précédent. Pas de défilé de manifestants, sauf les allées et venues de tout un chacun déambulant à la recherche de quelque point d’intérêt. Pas vraiment d’organisateurs et harangueurs de foule patentés en vue.

D’ailleurs, on peine à déterminer clairement qui sont les véritables organisateurs de ce convoi pancanadien. On parle d’indépendantistes de l’Ouest, de propriétaires indépendants du Québec, d’anti-libéraux, d’anti-vax, de vaccinés anti-restrictions, de libertariens, alouette!

Et, comme il fallait s’y attendre, une pléthore de complotistes de tout acabit, ceux qui sont toujours les premiers (et souvent les seuls) à connaître les manigances des gouvernements-payés-par-les-grosses-compagnies-pour-instaurer-une-dictature-mondiale… en nous injectant des puces électroniques censées nous dépouiller de notre libre arbitre… et autres «découvertes secrètes» du genre.

***

Bref, c’était un parfait modèle réduit de l’état de notre pays aujourd’hui. Un pays dirigé par un gouvernement minoritaire réélu par la peau des fesses, déboussolé par une pandémie qui se calme ou empire au gré des variants surgissant dans le décor.

Un pays confus, presque livré à lui-même pour démêler les mesures nombreuses, parfois contradictoires, qu’adoptent les gouvernements afin de freiner la pandémie.

Un pays inquiet devant la situation économique qu’engendre cette situation, en particulier une inflation galopante qui met à mal le pouvoir d’achat, même si des indicateurs économiques (hausse du PIB, baisse du chômage) laissent présager des embellies en 2022 (à moins que le mozusse de virus ne fasse encore des siennes).

Un pays disloqué, qui ne tient plus ensemble que par habitude. Car même si le gouvernement fédéral a fait des pieds et des mains pour maintenir le pays à flot, la pandémie a forcé les citoyens à se recentrer sur leur gouvernement provincial chargé de donner le La des mesures sanitaires, ce qui n’a certainement pas renforcé le tissu social d’un océan à l’autre.

Un pays bloqué, comme les rues d’Ottawa.

***

Au début de la pandémie, on n’en avait que pour les «anges gardiens», infirmières, préposés, aidants naturels, médecins. On ne sonnait pas l’hallali: on chantait sur les balcons!

«Ça va bien aller», entendait-on partout. Les arcs-en-ciel pullulaient!

Et puis, le temps passant, la crise s’accentuant, les mesures s’imposant, le vaccin s’amenant, on a commencé à douter. Douter des gouvernements, des scientifiques, des vaccins, des mesures et de ceux qui ne partageaient pas nos doutes.

La fatigue s’ajoutant au doute, le temps transformant la fatigue en colère, on se retrouve aujourd’hui devant une cohorte tonitruante de concitoyens qui ne veulent plus rien savoir et se cherchent un bouc émissaire.

Même si la situation ne faisait que s’améliorer au cours des prochains mois, jusqu’à nous faire enfin voir la fin de la pandémie au bout du tunnel, cette lassitude, et cette colère nourrie par l’insécurité ne disparaîtront pas illico.

On fêtera je n’en doute pas, mais le pays restera marqué, affaibli, et les citoyens moins réceptifs aux gouvernements. Comme plusieurs élections auront lieu au pays d’ici l’an prochain, il est à prévoir des changements de gouvernement!

***

Tout cela nous ramène à l’hallali des camionneurs.

Ces derniers, même si on peut critiquer sévèrement certains gestes de vandalisme ou même sacrilèges posés lors de la manif, ne sont pas la cause de ce qui va mal au pays. Ils en sont le symptôme.

Cet événement me rappelle beaucoup le début de la crise des Gilets jaunes en France. Dans les deux cas, un élément déclencheur. Ici, les mesures sanitaires; là-bas, la hausse du prix du carburant. Dans les deux cas, un refus de représentation officielle (qui affaiblissait donc leur capacité de négociation). Dans les deux cas, une multiplication des revendications à mesure que s’amplifiait leur mouvement (bien qu’ici on n’en soit qu’au début).

On sait ce qui s’est produit en France. Le mouvement des Gilets jaunes s’est radicalisé, et si certains d’entre eux se sont mués en porte-parole, ils ne firent que causer le fractionnement du mouvement. Et les formations politiques, tel le loup guettant le petit chaperon rouge, ont tenté de leur mettre le grappin dessus.

Apparence que c’est le Rassemblement national qui a fait le plein de Gilets jaunes. Pas étonnant donc de voir le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, rôder autour des camionneurs en fin de semaine!

C’est aussi ce qui explique que le chef conservateur Erin O’Toole se soit montré mi-figue mi-raisin dans cette histoire. Cette tiédeur permanente n’est d’ailleurs pas étrangère au vote de confiance sur son leadership par son caucus prévu aujourd’hui.

Quant au premier ministre Trudeau, il survivra à cette fronde, mais survivra-t-il à un deuxième mandat minoritaire? Ce serait très étonnant.

***

C’est cette histoire que j’ai vu en analysant la photo qui illustre la chronique. Une histoire qui m’a révélé brutalement notre pays tel qu’il est aujourd’hui et qui me laisse songeur et perplexe sur ce qu’il sera demain.

En sonnant l’hallali avec autant de violence, les camionneurs ont mis le pays en face de lui-même.

Han, Madame?