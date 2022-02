Récits intimes clairs-obscurs

Voici deux œuvres intimistes, du Canada et de la France, au style poétique et pleines d’humanité qui se déploient en images, en textes et en musique.

Mouvements, Catherine Voyer-Léger

L’écrivaine et travailleuse culturelle en a parcouru des kilomètres dans sa vie. Malgré le plaisir de bouger, l’auteure ressent aussi parfois la douleur de n’avoir jamais eu de véritable camp de base. La maman d’une «tornade de 15 mois» apprend à apprivoiser son nouvel environnement. «Il nous faut nous adopter», souligne Catherine Voyer-Léger dans le prologue. Collection de micro récits naviguant entre l’essai et la poésie, Entre-deux est né de ces contradictions entre le mouvement et le désir d’enracinement. Il est question d’attachement, de territoire géographique et affectif dans ce recueil. Le désir de bouger pour le travail ou pour réaliser ses rêves se confronte à celui de l’idée d’un foyer familial stable.

Conjuguant photographies et textes, on parcourt avec l’auteure des paysages et des lieux à travers l’Amérique, l’Europe et le Moyen-Orient.

Chaque récit parsemé d’anecdotes et d’impressions se situe dans une ville ou un quartier différent, tels des instantanés ou des clichés de voyage. Elle fait escale à un moment à Caraquet pour donner des formations. Convivialité, respect et communauté lui viennent à l’esprit quand elle voit tous ces gens qui se saluent dans un café. «Je ne savais plus très bien où je me trouvais, mais, arrêtée trente secondes devant la baie, j’ai cru que je pourrais être d’ici. De l’horizon qui confond mer et ciel allègrement».

Quelques pages plus loin, elle atterrit à Moncton en plein hiver, soulignant sur son passage qu’elle adore les petits aéroports où on peut marcher sur le tarmac.

Entre ses déplacements perpétuels, elle revient chez elle dans son appartement au plancher de bois, lumineux, qui surplombe la ville. Elle tente ainsi de s’enraciner et de redevenir la mère d’une petite fille. Cette série d’intérieurs aux différentes couleurs et émotions m’a particulièrement touchée. Elle explore le monde à travers le regard de son enfant. La relation entre la mère et l’enfant n’est pas toujours facile.

Le deuxième volet du recueil, 15 Nord, revient sur ses souvenirs d’enfance alors qu’elle voyageait sur l’autoroute 15, reliant Montréal aux Laurentides. Enfant de parents séparés, chaque vendredi sur deux, elle devait emprunter cette autoroute avec son père pour se déplacer d’une maison à l’autre. «Mon vrai pays, c’est l’autoroute des Laurentides. Chaque courbe est naturelle; j’y conduis comme dans un rêve, somnambule d’une enfance répétitive. Mon port d’attache est un non-lieu.» Ces allers-retours répétitifs seraient-ils à l’origine de son irrésistible désir de bouger?

Catherine Voyer-Léger propose un recueil sensible, entre l’intime et l’universel, traversant à la fois de grands espaces géographiques, mais aussi intérieurs. Son écriture au style poétique s’avère à la fois juste, lumineuse avec quelques passages tamisés. Nous ne sommes peut-être pas dans les grandes émotions, mais on se laisse séduire par la finesse de sa plume. On peut se reconnaître dans ses textes, même s’il s’agit d’un recueil de nature autobiographique.

À la tête du Conseil québécois du théâtre, l’écrivaine qui œuvre dans le milieu littéraire et artistique depuis longtemps a des liens avec l’Acadie puisqu’elle y est venue à plusieurs reprises pour des formations ou pour travailler de concert avec des organismes culturels. Elle a publié neuf ouvrages et a dirigé, entre autres, le collectif En cas d’incendie prière de ne pas sauver ce livre. (Prise de Parole, 22 février 2022). ♥♥♥½

Le duo Terrenoire sort un nouvel album Les forces contraires, La mort et la lumière. – Gracieuseté Catherine Voyer-Léger fera paraitre un nouveau recueil de microrécits Mouvements. – Gracieuseté: Prise de Parole

Les forces contraires, la mort et la lumière, Terrenoire

«Ça va aller» chantent les frères Théo, 24 ans, et Raphaël Herrerias, 31 ans, qui forment le duo français Terrenoire. Et c’est le cas quand on entend leurs compositions qui pointent vers la lumière. Il y a un plaisir immense à écouter cet album qui nous transporte dans un voyage poétique poignant traversé par des émotions intenses. Difficile de décrire avec des mots cette merveilleuse collection de 17 chansons. Voici donc un aperçu bien modeste du projet. Second chapitre de l’album Les Forces contraires, l’aventure musicale de Terrenoire s’éloigne des versions «deluxe» habituelles. Le duo a imaginé sept nouvelles pièces plus lumineuses et dansantes; une sorte de miroir ou de face éclairée de l’album précédent qui étaient plus sombre. Alliant chansons au style pop marqué par les sonorités électroniques et pièces plus introspectives, cette œuvre nous secoue. On n’en sort pas indemne. C’est à la fois aérien et ancré dans le territoire comme en témoigne la pièce 60 falaises.

L’ombre du paternel plane, parfois même de front dans la chanson Derrière le soleil sur le décès de leur père des suites du cancer.

«Vaillamment tombe l’arbre, vaillamment tombe la nuit, vaillamment est tombé mon père.» On en pleure. Difficile de comparer leur musique à celle d’autres artistes, bien qu’il existe une certaine parenté avec Bernard Lavilliers. Tout comme le duo, il est originaire de Saint-Étienne. D’ailleurs le nom du groupe est emprunté à un quartier ouvrier de la ville. À retenir dans vos sélections musicales, des pièces comme Jusqu’à mon dernier souffle, Misère, Les Météores et Le temps de revenir à la vie. L’album sort ce vendredi 4 février. ♥♥♥♥½