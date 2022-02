Quand Emmanuel Macron se déclarera-t-il candidat?

La candidature d’Emmanuel Macron à sa succession à la présidence de la France est un secret de polichinelle. Lors de ses entrevues à la presse, il dit qu’il en a envie et il a un site web de campagne, Avecvous.fr, a même été lancé par son mouvement En Marche. Pourtant, il n’est toujours pas officiellement candidat.

En France, depuis l’instauration de l’élection présidentielle au suffrage universel direct, en 1965, presque tous les présidents ont été candidats à leur propre succession. Il y a eu toutefois trois exceptions pour différentes raisons.

D’abord il y a Charles de Gaulle, en 1969, qui a démissionné avant la fin de son second mandat, tel qu’il avait annoncé advenant la défaite du Référendum sur la réforme du Sénat et la régionalisation. La question ne s’est pas posée pour Georges Pompidou puisqu’il est mort en mandat en 1974. Le seul qui a volontairement choisi de ne pas se représenter est François Hollande, sans doute dû à son impopularité et à la fragmentation de son camp, le Parti socialiste.

Emmanuel Macron peut donc se baser sur l’expérience de quatre de ses prédécesseurs qui, depuis 1965, se sont présentés, avec succès ou pas, à leur propre succession – soit Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy -, afin de décider le meilleur moment pour en faire l’annonce.

Valéry Giscard d’Estaing a annoncé sa candidature à sa réélection 55 jours avant le premier tour de l’élection présidentielle de 1981. Il a fait le pari d’une campagne longue qui devait lui permettre de se présenter non pas en « président-candidat », mais en « citoyen-candidat ». Ce choix d’une campagne plus longue s’explique sans doute en partie par la concurrence qu’il avait dans son propre camp – la droite – avec la candidature de Jacques Chirac. Valéry Giscard d’Estaing sera battu au deuxième tour de l’élection présidentielle le 10 mai 1981.

Son successeur François Mitterrand a attendu plus longtemps avant de se déclarer candidat à sa propre succession à l’élection présidentielle de 1988 en faisant le pari d’une campagne courte. Il l’a annoncé 32 jours avant le premier tour de l’élection. Dans son cas, il a sans doute jugé qu’il avait avantage à retarder sa candidature pour que ses principaux opposants à sa droite, Jacques Chirac et Raymond Barre, s’épuisent. François Mitterrand sera réélu président le 8 mai 1988 mais, malade depuis longtemps, ne se représentera pas à un troisième mandat.

En 2002, lorsque la question de la réélection se présenta pour Jacques Chirac, il l’annoncera relativement tôt. Il en fit l’annonce 69 jours avant le premier tour de l’élection. À l’époque, son adversaire à gauche, Lionel Jospin, était favori dans les sondages et il a fait le pari que son habilité à mener une campagne électorale sur le terrain pouvait faire renverser la vapeur. Pari réussi puisque Jacques Chirac sera réélu le 5 mai 2002, mais impopulaire après l’échec du Référendum français sur le traité établissant une constitution pour l’Europe en 2005, il ne se représentera pas pour un troisième mandat.

Finalement Nicolas Sarkozy, en se déclarant candidat 66 jours avant le premier tour de l’élection de 2012, a aussi misé sur une campagne longue. François Hollande à sa gauche menait dans les sondages et, à son extrême droite, Marine Le Pen tentait de lui ravir une partie de son électorat. Comme Jacques Chirac 10 ans plus tôt, il a misé sur ses talents pour faire campagne. Il sera toutefois battu par François Hollande le 6 mai 2012 et, rétrospectivement, regrettera de pas s’être lancé plus tôt en campagne.

En étant en fonction, le président de la République peut occuper le terrain et l’espace médiatique sans avoir à se déclarer. Il a donc avantage à multiplier les conférences de presse, les allocutions solennelles et les entrevues afin de laisser le moins d’espace possible à ses adversaires.

C’est pourquoi les présidents qui ont été candidat à leur réélection ont attendu le plus tard possible, souvent à peine un mois ou deux avant l’élection, pour se déclarer. Leur position leur permettait de se tenir plus longtemps au-dessus de la mêlée.

Toutefois, c’est une arme à double tranchant. Le président est généralement plus connu que ses rivaux et plus il attend avant de se déclarer candidat, plus il leur laisse du temps pour se faire connaître.

Qui plus est, la déclaration officielle de candidature à l’ère des réseaux sociaux n’a plus la même importance qu’autrefois puisque le politicien est en communication permanente avec ses électeurs, voire en campagne permanente. Autrement dit, même lorsqu’il n’est pas officiellement en campagne électorale, le politicien continue de se soucier des sondages, d’aller à la rencontre de ses électeurs et, surtout, de penser à la prochaine élection.