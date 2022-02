The Fallout: profondément bouleversant

Ce genre d’événement est malheureusement devenu tellement banal qu’il est impossible de savoir combien de fusillades ont eu lieu dans des écoles américaines. Certains parlent de 1000 au cours des 50 dernières années. Dans le très percutant Fallout (Crave), la cinéaste canadienne Megan Park se penche sur l’impact dévastateur que peuvent avoir ces tueries sur ceux qui y survivent.

Âgée de seulement 35 ans, l’Ontarienne Park est surtout connue en tant que comédienne, notamment dans la série télévisée The Secret Life of the American Teenager (2008 à 2013). Avec Fallout, Park signe le scénario et la réalisation d’un premier long métrage qui démontre son exceptionnel potentiel.

C’est l’histoire de Vada (l’extraordinaire Jenna Ortega, photo), une étudiante sans histoire d’une école secondaire américaine. Un jour, alors qu’elle est à la salle de bains, elle entend des coups de feu. Elle se réfugie donc dans une cabine, en compagnie de Mia (Maddie Ziegler), une des élèves les plus populaires de l’école, et de Quinton, qui vient de voir son jeune frère se faire abattre.

Le trio demeure caché et sursaute en silence à chaque coup de feu, convaincu que le tireur débarquera d’une seconde à l’autre. La police intervient finalement, mais le cauchemar ne fait que commencer pour Jana, qui développe un stress post-traumatique, le souvenir de la fusillade ayant un impact sur tous les aspects de sa vie (amour, famille, amitiés, école).

The Fallout n’est pas la première oeuvre à se pencher sur le phénomène des tueries dans les écoles. Les films Polytechnique (2009), Elephant (2003), Bowling for Columbine (2002) et 22 Juillet (2018) l’ont déjà fait énormément de brio et de sensibilité.

The Fallout se différencie toutefois de ces films. Tout d’abord parce qu’il ne montre pas la fusillade – on ne voit que la réaction de trois ados aux coups de feu. Il porte aussi principalement sur la suite de l’événement et sur la façon dont les survivants vivent avec les conséquences.

Pour justifier ces deux choix, Park a récemment indiqué à Hollywood Life «qu’elle ne souhaitait pas montrer de violence parce que, malheureusement, nous sommes déjà trop familiers avec ce genre d’événement» et qu’elle estime «qu’il y a des milliers de jeunes survivants qui se sentent abandonnés et qui doivent affronter le deuil et la souffrance sans aucune aide pendant des années et des années».

Peut-on se remettre d’une telle tragédie? Park croit que non. Et la conclusion de son film, poignante et profondément bouleversante, en est la preuve.

Malgré son sujet extrêmement sérieux, The Fallout alterne entre lourdeur et légèreté comme bien peu d’oeuvres. Un état de fait imputable à la qualité du scénario, mais aussi au jeu d’Ortega (Ellie dans la deuxième saison de You), brillante de vérité, mais aussi, profondément attachante en raison de son humour à la fois badin et songé.

Sa transition de jeune femme anticonformiste et pleine de vie en adolescente hantée est aussi ensorcellante que crédible. Ne soyez pas surpris si The Fallout constitue le véhicule qui guidera Ortega vers la célébrité, un peu comme Juno (un autre film léger au sujet pesant) l’avait fait pour Elliot Page.

Park se permet même un puissant, mais subtil appel au contrôle des armes, ce qui fait de son bébé un des premiers films inévitables de la jeune année.

(Quatre étoiles et demi sur cinq)

Après le party

Ben Schwartz (au centre), dans une scène de la série télévisée Après le party. – Gracieuseté

La série Après le party (The Afterparty, Apple TV+) n’est pas la première oeuvre à porter sur un meurtre commis en huis clos où tous les personnages sont suspects. C’est par contre une de celles à le faire avec le plus d’originalité.

Créée et tournée par Christopher Miller (21 Jump Street, Le film Lego), la série raconte l’histoire d’une douzaine de personnes qui participent à un conventum soulignant les 15 ans de leur graduation du secondaire.

Après la soirée, tout ce beau monde se rejoint chez Xavier (Dave Franco), le finissant le plus célèbre de l’école, qui mène de front une carrière au cinéma et dans l’industrie de la musique.

Dès les premières minutes du premier épisode, Xavier – dont la flamboyante personnalité est calquée sur celle de Justin Bieber – est retrouvé mort au bas d’une falaise surplombant le balcon de sa somptueuse demeure.

Première enquêteuse arrivée sur les lieux, la détective Danner (Tiffany Haddish) boucle la scène du crime et commence à interviewer les fêtards qui étaient présents au moment de ce qu’elle considère comme un meurtre.

Chaque épisode est donc consacré au compte-rendu d’un personnage qui se met en vedette dans son témoignage, raconté sous la forme d’un film – où il est évidemment très difficile de distinguer le vrai du faux.

Un seul mot: rocambolesque.

De nos jours, très peu de créateurs se débrouillent aussi bien que Christopher Miller avec le genre qu’est l’humour.

Il le prouve à nouveau dans Après le party, où cynisme, sarcasme, bonne humeur et surprises se côtoient avec une cohésion rarement vue à la télévision.

Chaque témoignage – sous la forme d’un film, comme je le disais – constitue une parodie d’un genre de cinéma. Par exemple, celui de la très compliquée Indigo (Geneviève Angelson) est un film en noir et blanc à la Citizen Kane. Celui d’Aniq (Sam Richardson), qui souhaite conquérir son flirte du secondaire, est une comédie romantique. Celui du pas très subtil Brett (Ike Barinholtz) imite la série Rapides et dangereux.

La palme revient toutefois à Yasper (l’inimitable Ben Schwartz) dont le récit est une comédie musicale absolument désopilante (photo). C’est tellement réussi que je souhaite ajouter les chansons à ma liste de lecture!

Quatre épisodes sont disponibles et un nouveau sera mis en ligne chaque vendredi, jusqu’au 4 mars – pour un total, donc, de huit épisodes.

Et cet hiver difficile, faites-vous du bien en écoutant cette série totalement déjantée.

(Quatre étoiles et demi sur cinq)

Louis-José Houde: préfère novembre

Louis-José Houde. – Archives

Figure de proue de l’humour francophone des deux dernières décennies, Louis-José Houde vieillit, mais il ne change pas beaucoup. Tant mieux parce que son style unique fonctionne encore à merveille.

Tou.tv a mis en ligne cette semaine sur son service payant Extra le spectacle Préfère novembre, enregistré en 2018 au Capitole de Moncton.

Dans ce spectacle à la mise en scène extrêmement minimaliste (à la Seinfeld, Houde n’est accompagné sur scène que d’un banc et d’un micro), l’humoriste raconte notamment son affection pour les jours de novembre, un mois «où tout est plus lent», un peu comme avant la multiplication des technologies.

Houde confesse qu’il aime parfois s’arrêter pour ne rien faire, pour contempler le vide et simplement réfléchir, ce qui fait de lui un être un peu différent de ses contemporains, qui préfèrent plutôt la vitesse et le recours constant aux écrans.

Pas de doute, l’humoriste québécois était en très grande forme lors de son passage à Moncton. Son timing, ses mimiques et sa cadence langagière unique – les trois principaux outils sur lesquels s’appuie sa carrière – n’ont pas pris une ride, au grand plaisir du public acadien, particulièrement énergique ce soir-là.

Une référence de Houde à Wilfred LeBouthillier est d’ailleurs chaudement applaudie, ce qui laisse l’humoriste un peu surpris, qui affirme candidement que ce gag «ne fonctionne pas aussi bien habituellement», mais qu’il vient de réaliser pourquoi le public de Moncton rit autant.

C’est malheureusement le seul moment du spectacle de 80 minutes où Louis-José Houde se permet d’improviser. Le reste du temps, il est en mode «pilote automatique», multipliant les références au Québec sans les adapter ou les expliquer au public acadien, comme s’il était en tournée à Longueuil, Laval ou Lévis. Dommage.

Houde demeure tout de même un des très meilleurs conteurs de la francophonie canadienne. Aidé de son complice de toujours, le scripteur François Avard, l’humoriste se permet, avec l’âge et l’expérience, un propos un peu plus propice à la réflexion (sans pour autant être du calibre des Deschamps, Légaré ou des Cyniques).

Ses numéros sur l’eau potable, la prière, le chalet et, surtout, la mère monoparentale, sont les faits saillants d’un spectacle extrêmement divertissant.

À titre de contribuable, je me questionne toutefois sur la raison qui pousse tout.tv, un service financé par des fonds publics, à faire payer ses abonnés pour voir un spectacle, enregistré il y a TROIS ans et produit en grande partie grâce à l’argent d’agences gouvernementales… Mais bon, il s’agit là d’un tout autre débat!

(Quatre étoiles sur cinq)

À surveiller

Murderville

Annie Murphy et Will Arnett dans une scène de Murderville (Netflix). – Gracieuseté

(sur Netflix depuis jeudi)

Dans un intriguant concept emprunté à la BBC, Will Arnett interprète un policier qui, dans chaque nouvel épisode, doit un résoudre un crime. La nouveauté? Il est chaque fois accompagné d’un nouvel adjoint (parmi lesquels Annie Murphy – photo -, Conan O’Brien et Sharon Stone) qui n’a pas lu le scénario et qui doit donc improviser. J’adore!

Moonfall

(En salles depuis vendredi)

Ce nouveau film catastrophe de Roland Emmerich (Independance Day, Godzilla) met en vedette Halle Berry, Patrick Wilson et Charlie Plummer. Comme le titre l’indique, la Lune, sortie de son orbite, se dirige vers la Terre. Une scientifique et un astronaute tentent d’empêcher que l’impact, qui pourrait détruire toute forme de vie, se produise.

Fosse/Verdon

(sur Disney+ mercredi)

Dans cette série, la grande Michelle Williams et l’excellent Sam Rockwell interprètent Bob Fosse et Gwen Verdon, un duo légendaire dont la relation amour/haine ne l’a pas empêché de créer certains des plus grands classiques de la comédie musicale américaine, comme Chicago (1975) et New Girl in Town (1957).

Kimi

(sur Crave jeudi)

La prémisse de ce film est extraordinairement convenue: une technicienne informatique agoraphobe découvre dans l’analyse de données qu’un crime a été commis; elle est donc forcée de surmonter ses peurs pour identifier le tueur. Le film est par contre tourné par le grand Steven Soderbergh (Ocean Eleven, Erin Brokovich) et met en vedette l’exceptionnelle Zoë Kravitz, ce qui suffit à en faire un incontournable.