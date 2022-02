Les nominations controversées de Justin Trudeau

Lorsque le premier ministre Trudeau a nommé une unilingue anglophone au poste de gouverneur général du Canada, de nombreuses voix se sont élevées au pays pour dénoncer ce choix. La nomination d’une lieutenante-gouverneure ne maîtrisant pas le français au Nouveau-Brunswick par le même Justin Trudeau avait également été critiquée.

Pour ce qui concerne le Nouveau-Brunswick, la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick a déposé une poursuite relative à cette décision devant la Cour du banc de la Reine de la province. Dans un communiqué, le président de la SANB insistait que son organisme ne remettait pas en question les qualités humaines de Brenda Murphy mais plutôt son incapacité de communiquer et de représenter la Couronne du Canada dans les deux langues officielles de la province.

Devant la défense de ces nominations controversées par le premier ministre Trudeau qui banalisait au passage l’importance du respect réel des deux communautés linguistiques officielles, le sénateur conservateur pour le Québec l’honorable Claude Carignan devait déposer deux projets de loi au Sénat sur cet enjeu.

Les projets de loi S-220 et S-229 ont pour objet de modifier la Loi sur les compétences linguistiques afin d’y ajouter le gouverneur général du Canada et le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick. Dans son allocution au Sénat lors du dépôt du projet de loi concernant le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, le sénateur Carignan faisait remarquer avec justesse que le Nouveau-Brunswick a des obligations constitutionnelles particulières à l’endroit de sa communauté francophone.

C’est une convention constitutionnelle c’est-à-dire une règle non écrite qui donne le pouvoir au premier ministre du Canada de nommer dans les faits le gouverneur général et les lieutenants-gouverneurs des provinces. Afin d’enlever ce pouvoir discrétionnaire au premier ministre, le sénateur Carignan propose l’adoption des projets de lois S-220 et S-229 par le Parlement.

Ces deux lois ordinaires permettraient de déroger aux conventions constitutionnelles qui permettent au premier ministre de faire fi du respect les droits des communautés francophones au pays d’avoir des représentants de la Couronne bilingues.

Il sera intéressant de savoir quel sort le Parlement canadien va réserver aux deux projets de lois du sénateur Carignan. On a pu constater que le sénateur René Cormier, qui est le président du comité sénatorial sur les langues officielles, s’était réjoui de la nomination de Brenda Murphy. Pour sa part, la nouvelle ministre des langues officielles fédérales, Ginette Petitpas Taylor, a pris la défense de la gouverneure générale en ne s’offusquant pas de son incapacité de maîtriser la langue française.

Le commissaire aux langues officielles du Canada avait été inondé de plaintes à la suite de la nomination de la nouvelle gouverneure générale, ce qui l’avait amené à faire une enquête. Dans son rapport préliminaire, celui-ci indique que le premier ministre n’était pas au sens de la loi une institution fédérale et que par conséquent que les plaintes n’étaient pas fondées en droit. D’où la démarche du sénateur Carignan d’encadrer par des lois les nominations du gouverneur-général du Canada et du lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick.