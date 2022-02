Révolution de palais en vue?

Les sparages des camionneurs et de leurs supporteurs à Ottawa ne sont toujours pas terminés, après une semaine et demie «d’occupation». On reste stupéfait devant la mollesse des moyens utilisés pour mettre fin à cette manifestation bruyante qui agresse les habitants d’Ottawa, et jette une lumière crue sur le piètre leadership de la municipalité et de ses forces policières.

Certes, les forces policières ont décidé d’empêcher le ravitaillement des camionneurs en bidons d’essence et bonbonnes de propane. Des citoyens ont obtenu une injonction pour limiter les concerts de klaxons, mais pour un temps limité.

Des voix s’élèvent pour une intervention de l’armée. Mais le premier ministre Trudeau a déjà indiqué qu’il n’en était pas question.

Finalement, le maire de la ville s’est résolu à déclarer l’état d’urgence, évoquant la nécessité d’assurer la sécurité de ses concitoyens. Et dans l’espoir sans doute que cela forcera les gouvernements Ford et Trudeau à s’engager plus fermement dans la résolution de ce casse-tête.

Ce pauvre maire a l’air au bout de ses capacités de leadership. Idem pour le chef de police. Ils ont temporisé pour éviter que la situation ne s’envenime, alors que c’est précisément parce qu’ils ont temporisé que la situation s’est envenimée!

***

Pendant ce temps, en fin de semaine, un autre «convoi de la liberté» s’est arrêté dans la ville de Québec, au moment même où s’ouvrait le Carnaval de Québec.

La stratégie des autorités était proactive. Les forces de l’ordre ont été fermes dans leurs propos quant aux interdictions de stationnements, le maire a été très accueillant pour tout le monde, mais ferme également quant au respect des citoyens et des règlements.

Des milliers de manifestants ont défilé, il y eut concert de klaxons, mais tout compte fait, le bon sens a prévalu et le convoi ne s’est pas mué en siège de la ville de Québec.

Pour le moment du moins, tout est bien qui finit bien.

Mais les organisateurs de la manif ont promis que si les mesures sanitaires n’étaient pas abandonnées, ils seraient de retour dans deux semaines pour un «Woodstock de la liberté»! Yéé. J’ai hâte de revoir Jimmy Hendrix!

***

Comme il fallait s’y attendre, le convoi devenu manif devenue occupation a fini par répandre ses effets pervers jusqu’aux formations politiques et même au gouvernement.

La première victime: le chef conservateur Erin O’Toole. Trop progressiste pour son parti dont certaines têtes fortes n’avaient pas hésité à s’afficher avec les camionneurs en rébellion, il fut cavalièrement remercié par son caucus qui a montré ses vraies couleurs: un caucus où triomphe la droite radicale.

La droite pure et dure a pris le contrôle de ce parti, ce qui n’augure rien qui vaille pour l’avenir de la politique au pays.

***

Du côté des libéraux aussi on entend une petite musique truffée de notes discordantes.

Hier, le député fédéral Joël Lightbound a littéralement remis en cause le leadership du premier ministre Trudeau en dénonçant sa gestion de la pandémie.

Il a fait écho aux doléances des citoyens, «des gens qui s’inquiètent de ne plus savoir où s’arrête la santé publique et où commence la politique», a-t-il affirmé, avant de démissionner de la présidence du caucus libéral du Québec à Ottawa.

S’agit-il d’un simple incident de parcours ou est-ce le début de plusieurs autres réactions de frustration à l’égard du chef libéral?

***

Comme la vie de dizaines de milliers de familles canadiennes, la vie politique canadienne traverse des turbulences.

On a vécu une élection fédérale en plein mitan d’une pandémie qui a mis le pays aux arrêts, pour se retrouver avec un résultat électoral identique au précédent. Sauf pour une chose: la pertinence du leadership des chefs.

Aucun chef fédéral actuel, sauf peut-être celui du Bloc, n’est assuré de rester en poste jusqu’aux prochaines élections. O’Toole est déjà parti. Singh partira aussi.

Quant à Justin Trudeau, après s’être vu imposer un mandat minoritaire dont il ne voulait pas, alors qu’il espérait être «récompensé» pour sa gestion de la pandémie, aura-t-il les nerfs et la patience de supporter une fronde dans son propre parti?

***

Bien malin celui qui pourrait le dire, et bien malin aussi celui qui pourrait d’ores et déjà dresser un échéancier exhaustif des suites de la pandémie. Ce qu’on devrait avoir retenu de cette calamité, c’est qu’une embellie peut vite être obscurcie par l’irruption d’un nouveau variant.

Dans ce contexte, on se demande bien à quoi a bien pu servir le «débat d’urgence» de lundi soir à la Chambre des communes.

Même s’il portait en principe sur la crise du siège des camionneurs, ce qu’on retient de ce faux débat d’urgence, c’est qu’il n’y avait absolument aucun sentiment d’urgence réel émanant des discours convenus de tout un chacun.

Une enfilade de boniments mille fois entendus, mille fois radotés, et toujours aussi inutiles.

Même le premier ministre Trudeau, dont on attendait beaucoup, surtout qu’il avait quitté son isolement covidien pour l’occasion, n’a su que répéter que les Canadiens avaient fait bien des efforts et que le personnel hospitalier avait travaillé ben fort.

***

De la bienveillance, de la bien-pensance, de la bienséance. Mais de la gouvernance? Pas trop.

Honnêtement, je ne sais plus s’il faut se réjouir de tant de tolérance de la part de Justin Trudeau. Ne serait-ce pas plutôt le signe d’un manque d’assurance, ou d’un aveu d’impuissance?

Finalement, cette rébellion des camionneurs déclenchera-t-elle, par ricochet, une révolution de palais au gouvernement canadien?

Gardons en tête le fameux dicton de Yogi Berra: «C’est pas terminé tant que c’est pas terminé!». Que ce soit la pandémie, la rébellion des camionneurs ou les turbulences dans les partis politiques!

Han, Madame?