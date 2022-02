Créateurs engagés, Anaïs Barbeau-Lavalette et Tire le coyote présentent des œuvres qui font du bien, au pouvoir d’évocation.

Femme forêt, Anaïs Barbeau-Lavalette

J’avais adoré son roman La femme qui fuit retraçant la vie de sa grand-mère maternelle, la peintre et poète Suzanne Meloche qui a abandonné très tôt ses deux enfants. Avec ce troisième ouvrage de la romancière et cinéaste, on est dans un tout autre univers. À l’inverse de la fuite, elle explore l’enracinement et la vie familiale. Femme forêt est une œuvre intimiste de nature autobiographique où l’auteure plonge dans ses mémoires. Elle fait le récit de sa famille et celle de ses amis qui s’installent à la campagne pendant la pandémie, sans toutefois en parler de façon explicite. Les quatre parents et leurs cinq enfants emménagent dans la Maison bleue que lui a léguée Mary. Elle est située dans le même rang que la Maison rouge de son enfance où ses parents habitent encore. Une vieille chaumière un peu délabrée où les adultes et les enfants vivent collés les uns aux autres en partageant leur espace avec les souris qui y ont trouvé refuge. À tour de rôle, les parents font la classe aux enfants dans cette petite maison où «l’hiver transperce les murs et la tapisserie s’épluche». Les journées se passent beaucoup à l’extérieur à la découverte de la forêt, la vallée, la rivière, la vie animale et végétale. Femme forêt est une véritable célébration de la nature et un retour aux sources.

Dans cette chronique de la vie familiale à la campagne qui s’étend presque sur trois saisons, on reconnecte avec la nature. Avec quelques références à de grands écrivains et faisant appel à l’imaginaire, l’auteure a le don de magnifier le réel. Au fil de ce récit de vie, avec ses soubresauts et la magie de l’ordinaire, on apprend les noms des fleurs, des arbres et des petites bêtes. L’auteure pose un regard contemplatif rempli d’amour sur la vie qui l’entoure et la belle folie des enfants. Elle raconte le quotidien tel que la cueillette des têtes de violons, le poulailler, les baignades dans l’eau froide et les rencontres avec des voisins. Un immense sentiment de liberté se dégage de ce roman qui nous entraîne parfois un peu dans le flou. La mort est aussi présente nous rappelant la fragilité de la vie et à quel point nous sommes petits. Sans être emportée par de grandes émotions, on se laisse bercer par la beauté, la douceur et la tendresse des mots d’Anaïs Barbeau-Lavalette. Une œuvre qui respire l’amour. (Marchand de feuilles, 2021). ♥♥♥♥

Tire le coyote – Gracieuseté: Émilie Dumais Le nouvel album de Tire le coyote Au premier tour de l’évidence sort ce vendredi. – Gracieuseté Femme forêt d’Anaïs Barbeau-Lavalette. – Gracieuseté: Marchand de feuilles

Au premier tour de l’évidence, Tire le coyote

Encore une fois, Benoit Pinette alias Tire le coyote se démarque par une poésie sensible et une approche personnelle qui touche au coeur. Ce nouvel album de matériel original qui arrive moins d’un an après la collection de reprises concoctée avec le compositeur Jeannot Bournival comprend 11 titres, dont 10 chansons et une pièce instrumentale. Parmi les belles surprises de cet opus, un texte poétique récité par la poète Joséphine Bacon en ouverture d’album. Comme c’est beau.

On plonge dans un espace planant aux sons des guitares folk, des claviers et de la voix unique de Tire le coyote harmonisée à celle de Katie Moore. Coréalisé par Jeannot Bournival, l’album navigue à travers différents environnements sonores flirtant avec la musique ambiante, même un peu «vintage». On est dans la douceur, la tranquillité, la lenteur et les grands espaces.

Le poète chanteur est inspiré par les thématiques de l’amour, la lenteur versus la performance, la douleur, le passage du temps, la mort, les injustices et la capacité d’émerveillement des enfants. L’auteur-compositeur-interprète à l’«hypersensibilité vagabonde» confie ressentir les deuils qui ne sont pas les siens. Alors il écrit pour «trouver la parcelle de beauté dans l’immensité de la douleur parce que c’est le seul pouvoir qui lui reste».

Autre belle surprise de l’album; une chanson coécrite avec l’écrivain Robert Lalonde, Nous brûlons jusqu’aux os. D’ailleurs, une bonne partie de l’oeuvre du romancier a influencé l’écriture de l’album, mentionne Tire le coyote qui s’intéresse à l’être humain dans sa complexité. Avec son écriture finement ciselée, l’auteur laisse beaucoup de place à l’interprétation. C’est d’ailleurs la beauté de la poésie. La couleur du vent qui célèbre le courage des gens défavorisés avec une grande justesse arrive droit au coeur. «Car à quoi bon se targuer d’être loin devant si personne ne s’attarde à la couleur du vent», chante-t-il. Je vous invite à visionner le superbe court métrage d’animation de Stéphan Lorti qui accompagne cette pièce.

Si j’ai été transportée par cette nouvelle collection de chansons, il reste que pour moi, l’album Panorama (2015) demeure au sommet. Au détour de l’évidence sort ce vendredi 11 février. Tire le coyote n’avait pas fait paraître de disque avec de nouvelles compositions depuis Désherbage en 2017. ♥♥♥♥