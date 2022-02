Un métier à risques

Si le lugubre convoi de l’intimidation à Ottawa et le pathétique blocus du pont entre les États-Unis et le Canada ne suffisent pas à vous inquiéter, si les exigences de ces réactionnaires de mettre la gouverneure générale du Canada en charge du pays (avec eux bien sûr!) ne vous troublent pas, je vous invite à regarder comment ces soi-disant héros de la liberté traitent les journalistes venus couvrir leurs délires. Agressés, insultés, on tente de les empêcher de nous montrer ce qui se passe, vraiment, sur le terrain.

Durant mes plus de 10 ans de journalisme, j’ai craint deux fois pour ma sécurité: une fois quand je tentais de mettre à jour un cas de prêtre pédophile sur la péninsule de Port-au-Port, l’autre sur l’île de Fogo où plusieurs communautés se déchiraient sur l’emplacement de leur nouvel hôpital. Dans le premier cas, j’étais seule et je me souviens d’avoir mis une chaise sous la poignée de porte de ma chambre d’hôtel à Stephenville. Dans le second, mon caméraman et moi avons quitté Fogo à l’honneur, un de mes collègues y était retenu en otage quelques jours plus tard.

Ce sont les risques du métier, comme les mouvements de foule où on risque de se faire piétiner quand on mesure 1,50 mètre de haut comme moi! Mais jamais, durant les pires manifestations entourant le moratoire à la pêche ou la déconfessionnalisation des écoles de Terre-Neuve-et-Labrador, ai-je redouté qu’on m’attaque en plein plateau ou qu’on m’empêche de parler, qu’on bouscule ma caméra ou qu’on nous insulte. Et pourtant, ce qui était monnaie courante aux États-Unis depuis vous-savez-qui, est maintenant arrivé chez nous.

J’en suis consternée. Même le fait de donner mon opinion dans ce journal me soumet de temps à autre à des commentaires pour le moins insultants sur les réseaux sociaux. Cela n’augure rien de bon pour notre démocratie!

Les abrutis qui empêchent mes collègues de travailler à Ottawa ont pourtant besoin d’eux pour faire passer leurs messages. Plus largement, les citoyens ont besoin des journalistes pour voir ce qui se passe et se forger une opinion. Sans les médias, il faudrait se fier à tous ces journalistes-instantanés des réseaux sociaux qui n’ont aucune idée de ce qu’implique le métier.

Enfin, je rappelle qu’en démocratie, une fois les médias tirés du chemin, tout peut arriver. Comme le disent tous ceux qui ont vu leur démocratie tomber aux mains de dictateurs: «Ils ont d’abord pris les journalistes, après, on ne sait pas ce qui s’est passé».