350 millions de souffrances

Effexor, Cipralex, Trepiline, Remeron, Prozac, Elavil… Vous ne connaissez pas ces noms? Ils font partie des 21 médicaments les plus utilisés au Canada pour traiter les symptômes de dépression et d’anxiété.

Février est le mois de la prévention du suicide et je crois qu’il est important parfois de faire le point sur une épidémie qui touche le monde entier depuis bien avant la COVID-19: la souffrance humaine.

Celle qui, au cours d’une vie, devient si intolérable qu’elle pousse certains de nous à commettre l’irréparable, par manque d’espoir de jours meilleurs.

Selon des statistiques de Radio-Canada (2018), ce serait en moyenne plus de 350 millions d’humains qui souffrent de dépression, au même moment, autour du monde.

Un chiffre angoissant proportionnel à la population entière des États-Unis! Ça en fait des hommes et des femmes qui souffrent en même temps…

Et pourtant, lorsque tout s’écroule et qu’on tente de chercher de l’aide, on fait face à un second défi, parfois aussi lourd que le premier: celui de trouver les recours et les services disponibles pour nous.

Il y a tout un monde d’inégalités qui s’intègre dans le secteur des soins psychologiques et de la santé mentale: la personne monoparentale qui doit ajouter son nom à une liste d’attente pour recevoir l’aide d’un psychologue public gratuit verra peut-être deux ans s’écouler avant de parler avec quelqu’un.

Il en est tout autrement pour les gens qui ont les moyens d’avoir recours au secteur privé et qui peuvent débourser de leur poche les 150$ de l’heure demandés.

Des iniquités socio-économiques qui n’ont plus sa place dans un pays évolué et qui contribuent à la stigmatisation des personnes souffrantes de maladies mentales.

Puisque le gouvernement ne pourra pas combler la pénurie de psychologues au Nouveau-Brunswick en un claquement de doigts, je crois qu’il a le devoir de mettre en place des alternatives pour les personnes dans le besoin.

Se mettre la tête dans le sable et calculer le nombre de suicides à la fin de l’année en se donnant une tape dans le dos lorsqu’il n’y a pas d’augmentation au compteur n’est plus une option.

Avec 350 millions de personnes qui souffrent de dépression, il est grand temps qu’on attaque le problème comme une question sociétale plutôt que personnelle.

Serait-ce si difficile d’investir des fonds supplémentaires dans la prévention? De structurer des ateliers disponibles gratuitement sur internet pour enseigner l’autogestion de la dépression et des troubles de l’anxiété? De financer des organismes de soutien émotionnel ou des groupes gratuits de thérapie dans les deux langues officielles?

Les possibilités sont infinies. Et injecter des fonds supplémentaires en prévention dans les services en santé mentale ne ferait pas que sauver des vies et des familles, cela permettrait au gouvernement, par la même occasion, de démontrer son empathie et sa proactivité tout en justifiant une meilleure gestion de son budget par le contrôle de ses dépenses.

Statistiques Canada indique que la santé mentale coûte environ 50 millions $ au système de santé canadien sur une période annuelle! Je crois qu’on a tout à gagner à miser sur la prévention.

Pour obtenir de l’aide: