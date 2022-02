Opération Blacklight: action gériatrique

Les anglophones ont une expression que j’aime beaucoup: you can’t catch lightning in a bottle twice. Ce que ça veut dire, c’est qu’il est presque impossible de répéter un succès inattendu. C’est ce que réalisent, depuis une quinzaine d’années, un paquet de cinéastes à la recherche d’une entrée d’argent facile.

Lors de la sortie de Taken, en 2008, le comédien irlandais Liam Neeson était déjà une figure connue au cinéma commercial (Batman Begins, Love Actually, Star Wars: Episode I) après une longue et faste carrière au cinéma de répertoire (La liste de Schindler, Les Misérables), entamée en 1978.

Taken est devenu un succès commercial et critique, principalement en raison de la violence sans retenue dont fait preuve Neeson dans le rôle d’un père prêt à tout pour libérer sa fille de ravisseurs à Paris.

Dès son premier week-end en salles, Taken a réalisé des recettes de 25 millions $ – ce qui suffit à rembourser son budget de production -, en route vers des ventes mondiales de billets totalisant le quart de milliard de dollars.

Un nouveau genre de cinéma était né – qui a depuis inspiré les Atomic Blonde, John Wick et Clombiana de ce monde. Et Neeson est devenu la vedette d’un film d’action par année en moyenne, aucun ne s’approchant malheureusement du succès de Taken.

Opération Blacklight (en salles depuis jeudi) est la plus récente tentative en date de Hollywood de rentabiliser la réputation de l’Irlandais dans un film où le scénario n’est qu’un prétexte aux fusillades et aux combats à mains nues.

Neeson y interprète un agent du FBI, Travis Block, dont le délicat travail consiste à exfiltrer ses collègues agents doubles en difficulté. Quand il échoue dans une de ses tentatives, il découvre que son ami, le patron du FBI, est à la tête d’une vaste conspiration.

Doté d’un budget d’environ 45 millions $, Opération Blacklight affiche les qualités visuelles d’un film hollywoodien. Ce n’est pas vraiment surprenant puisqu’il a été tourné par Mark Williams, le producteur du succès-surprise Le Comptable (2016).

C’est malheureusement à peu près tout ce qui peut être dit de bien à propos d’Opération Blacklight, une fable malhabile sur la désinformation qui se conclue (sans surprise) par une pétarade menée par un homme-armée vertueux qui affronte de présumés tueurs professionnels munis d’armes automatiques qui ne peuvent même pas atteindre une cible immobile dans un corridor…

Le scénariste Nick May en est à ses débuts au cinéma et son manque d’expérience est apparent. Dépourvu de toute subtilité, le film divise le monde en noir ou blanc où les personnages ne sont à peu près pas développés.

Parmi les scènes les plus ridicules: Block qui confie à une journaliste (!) qu’il a commis un crime de guerre au Vietnam, et ce même Block qui tient en joue le directeur du FBI en plein jour et en pleine rue sans que personne n’intervienne ou appelle le 911…

May et Williams savent évidemment que les cinéphiles qui vont payer leur billet le font pour voir Neeson en action et que la qualité du scénario est secondaire. Reste que ce qu’ils leur offrent est une version d’action que je qualifierais de gériatrique.

À preuve. La première poursuite du film ne met pas en vedette une voiture de sport ou une rutilante moto, mais bien… un camion à ordures. Parlez-moi d’un symbole fort!

À 70 ans, le temps commence aussi à rattraper le bon vieux Liam, dont les chorégraphies de bagarres se font de moins en moins audacieuses et les plans d’action chaque année un peu plus rapprochés (pour camoufler sa perte d’agilité).

Bref, un produit hollywoodien très générique qui doit être vu sans aucune attente.

(Deux étoiles sur cinq)

The God Committee

Julia Stiles dans une scène du thriller médicale The God Committee (Netflix). – Gracieuseté

Un coeur pour trois candidats potentiels à une greffe. Lequel sera choisi, par qui et selon quels critères? C’est à ces épineuses questions que répond le très profondément teinté de gris The God Committee (Netflix).

J’ai une confidence à vous faire. Quand j’ai décidé de voir The God Committee, dans ma tête, c’était clair que je le faisais uniquement par plaisir et non pas dans mes fonctions de chroniqueur. Un regard sur le synopsis et la distribution m’a convaincu que je ne m’apprêtais pas à regarder un chef d’oeuvre. Mais le sujet m’intéressait.

À ma grande surprise, The God Committee s’est avéré bien meilleur que je le croyais. J’y anticipais un véhicule léger porté en grande partie par la réputation de la comédienne Julia Stiles (10 Things I Hate About You, Save the Last Dance, The Prince and Me), qui a bénéficié d’une renommée éphémère au tournant du millénaire.

J’ai plutôt découvert une oeuvre cérébrale, qui nous propulse dans les coulisses d’une facette du monde médical qui a rarement été abordée au cinéma.

Pour déterminer à qui ira le coeur, deux chirurgiens cardiaques (Stiles et le vétéran Kelsey Grammer), une infirmière, l’administratrice de l’hôpital et un psychiatre.

Chacun des mérites et des faiblesses des candidats à la greffe sont évalués froidement, les médecins cherchant à identifier le récipiendaire dont les chances de rejet sont les moins grandes. Entre arguments scientifiques, sociaux, statistiques et juridiques, le comité tente de trouver un équilibre – et une justification de son choix qui le mettra à l’abri d’éventuelles poursuites judiciaires.

Les choses se compliquent davantage quand le riche père d’un des trois candidats (tous imparfaits, soit dit en passant) à la greffe promet de faire un don de 25 mil­lions $ à l’hôpital si son fils hérite du coeur.

Prolonger l’existence du fils en question semble à première vue la voie de la raison: le chèque permettra indirectement de sauver un paquet de vies dans le futur. Mais voilà, l’éthique des uns n’est pas aussi élastique que celle des autres membres du comité. Et le fils traîne un lourd passé de consom­mateur de drogues, ce qui fait qu’il est loin d’être le meilleur candidat à une greffe.

Comme vous pouvez le voir, il n’y a pas de bons ni de mauvais choix dans ce film d’Austin Stark, une oeuvre qu’on ne regarde pas pour l’expérience cinématographique (Stiles y est très robotique, la photographie extrêmement conventionnelle et les comédiens de soutien bons sans plus), mais plutôt pour l’exercice de pensée.

Et vous, si on vous donnait le droit de jouer à Dieu, quel candidat à la greffe auriez-vous choisi de sauver?

(Trois étoiles et demi sur cinq)

Murderville

Annie Murphy et Will Arnett dans une scène de la série télévisée Murderville (Netfix). – Gracieuseté

Improviser n’est pas donné à tout le monde. C’est ce que prouve la série Murderville (Netflix), dont l’unicité de la prémisse s’avère le principal talon d’Achille.

Cette série de six épisodes créée par Krister Johnson s’inspire d’un concept qui a eu beaucoup de succès à la télévision britannique.

Dans chaque épisode, un invité célèbre fait équipe avec l’enquêteur Terry Seattle (Will Arnett, à droite) afin de résoudre un meurtre. La nouveauté tient du fait que l’invité en question n’a pas lu le scénario et doit donc improviser tout en étudiant les indices afin de désigner l’assassin.

Sur papier, l’idée est excellente, surtout qu’au nombre des invités, on retrouve les humoristes Conan O’Brien et Kumail Nanjiani, ainsi que deux comédiens qui ont brillé dans des séries humoristiques, Annie Murphy (Schitt’s Creek) et Ken Jeong (Community).

Dans les faits, toutefois, le concept est boiteux, les invités n’ayant absolument pas la répartie ou la rapidité d’esprit nécessaires pour échanger avec Arnett, un improvisateur de très grand talent.

La pire performance revient à l’ancien joueur de football Marshawn Lynch. Le colosse est doté d’une personnalité très excentrique, mais il n’a absolument aucune aptitude pour improviser.

Conan O’Brien se révèle de son côté étrangement peu inspiré alors que Ken Jeong passe le plus clair de son temps à rigoler devant les absurdités lâchées par le très cynique Arnett.

Nanjiani est plutôt bon, tout comme la Canadienne Annie Murphy (à gauche), qui se prouve énormément cérébrale et à des lieux de la personnalité de la très superficielle Alexis dans Schitt’s Creek. La super vedette hollywoodienne Sharon Stone est la plus brillante du groupe. Elle démontre un sens de l’humour très noir qui n’a pas du tout été exploité au cours de sa carrière.

Au-delà des performances des invités, le concept devient rapidement redondant. Les enquêteurs se rendent sur une scène du crime où quelques indices leur sont révélés. Ils interviewent ensuite trois suspects avant de désigner un coupable.

Honnêtement, les meurtriers sont très faciles à identifier, les indices étant très évidents. Il s’agit tout de même d’un exercice cérébral intéressant.

Même s’il est extrêmement cliché, le personnage de Terry Seattle est le point fort de Murderville. Arnett est par moment tordant dans le rôle du détective à la vie privée en vadrouille. Il lâche de nombreuses blagues lors de ses réflexions qui semblent tirées des pires feuilletons policiers des années 1950, ultime preuve que, dans cette série, l’humour scénarisé est beaucoup plus drôle que l’humour improvisé.

(Deux étoiles et demi sur cinq)

À surveiller

Mort sur le Nil



Kenneth Branagh interprète Hercule Poirot dans Mort sur le Nil. – Gracieuseté

(En salle depuis vendredi)

Après l’excellent Le Crime de l’Orient Express (2017), Kenneth Branagh enfile à nouveau le costume d’Hercule Poirot. Le comédien irlandais occupe aussi le siège du réalisateur alors qu’il dirige une distribution de rêve qui comprend Gal Gadot, Armie Hammer, Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand et Emma Mackey.

Dollface – Saison 2

(Sur Crave depuis vendredi)

Après l’immense succès de la saison inaugurale, l’unique Kat Dennings est de retour dans la peau de Jules, une jeune femme au coeur brisé qui tente, en compagnie de ses amies, de trouver sa place dans le monde.

BigBug

(Sur Netflix depuis vendredi)

Réalisé par Jean-Pierre Jeunet (Le fabuleux destin d’Amélie Poulain), ce drame se déroule en 2050, alors que l’humanité s’appuie pour presque tout sur l’intelligence artificielle. Le confort d’un groupe de voisins sera mis à rude épreuve quand leurs robots les enfermeront «pour leur propre sécurité».

Space Force – Saison 2

(sur Netflix vendredi)

Je suis le premier surpris que cette série humoristique mettant en vedette Steve Carrell (The Office) aie droit à une seconde chance après une première saison très décevante. On retourne donc dans les bureaux de «l’armée spatiale américaine», où la disfonctionnalité règne en reine.

The Marvelous Mrs. maisel – Saison 4

(sur Amazon Prime vendredi)

Ce grand succès d’Amazon nous entraîne sur les traces de l’humoriste en devenir Midge Maisel (Rachel Brosnahan) et de son extravagante garde rapprochée.