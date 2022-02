L’impact de l’arrivée des loyalistes sur les Acadiens

L’arrivée en masse, vers 1783 et 1784, de nouveaux habitants en Nouvelle-Écosse à l’issue de la Révolution américaine a bouleversé encore une fois la vie des Acadiens et façonné leurs emplacements définitifs dans la région. Les Acadiens vivant sur les rives de la rivière Saint-Jean, près de l’ancien village de Sainte-Anne-des-Pays-Bas, feront quant à eux les frais d’un autre «dérangement».

Environ 30 000 loyalistes ont quitté l’est des États-Unis naissants à destination de la Nouvelle-Écosse qui englobait alors également le Nouveau-Brunswick actuel.

Dans la péninsule néo-écossaise, les loyalistes s’ajoutent aux Planters, ces colons de la Nouvelle-Angleterre venus, après 1760, s’établir, en grande partie, sur les terres des Acadiens expulsés.

Dans ce qui allait devenir le Nouveau-Brunswick, les Acadiens s’étaient établis dans le sud-est du territoire et le long des côtes est et nord. Peu de loyalistes vont s’installer dans ces régions, du moins au cours des premières années.

La situation sera tout autre à la Rivière-Saint-Jean. En 1783, un premier groupe de loyalistes – 5000 personnes – débarque à l’embouchure, là même où, en 1604, Samuel de Champlain avait donné au cours d’eau son nom actuel. L’année suivante, 10 000 autres arrivent. Ce sont pour la grande majorité des soldats démobilisés.

Les autorités planifient d’accorder des terres à bon nombre d’entre eux le long de la rivière Saint-Jean, sans se soucier que des centaines d’Acadiens et même des colons de la Nouvelle-Angleterre, arrivés avant les loyalistes, y vivaient. Sauf que les membres des deux groupes, situés dans des régions distinctes de la rivière, les Acadiens au nord de Sainte-Anne et les Britanniques au sud, n’avaient – sauf quelques exceptions – de titres de propriété. Bref, ils étaient considérés comme des «squatters».

Présence acadienne de longue date

Malgré la destruction de l’établissement de Sainte-Anne-des-Pays-Bas et des autres villages en aval de la rivière en 1758 et 1759, certains groupes d’Acadiens réussissent à se maintenir en place. Dès l’automne 1759, d’autres qui avaient fui vers le nord jusqu’au Canada reviennent dans les environs. Durant les années suivantes, des Acadiens et des Canadiens se joindront à eux et exploiteront la terre, même si les autorités souhaitaient leur départ.

L’arrivée des loyalistes va tout changer. En 1783 et au début de 1784, c’est le gouvernement de Nouvelle-Écosse à Halifax qui coordonne leur installation. Des blocs de terres sont alloués aux loyalistes, entre autres, au nord de Sainte-Anne et dans la vallée de la Kennebecasis, là où vivent des regroupements acadiens. Un comité «d’exploration» estime leur nombre à 61 familles, totalisant 354 personnes, dont 236 enfants.

En juin 1784, les loyalistes nouvellement arrivés à la rivière Saint-Jean convainquent Londres de séparer la partie au nord de l’isthme de Chignectou de la Nouvelle-Écosse pour créer une nouvelle colonie, le Nouveau-Brunswick. Le Cap-Breton formera du même coup une colonie séparée et ce jusqu’en 1840 alors qu’elle sera réunie à nouveau à la Nouvelle-Écosse.

Le premier gouverneur du Nouveau-Brunswick est Thomas Carleton, frère du gouvernement de Québec, Guy Carleton. Thomas Carleton est rapidement saisi de la situation des Acadiens. Le 24 novembre 1784, trois jours après son arrivée dans la nouvelle colonie, il reçoit un mémoire de Jacques LeBlanc, au nom des habitants acadiens. Celui-ci dit habiter au nord de Sainte-Anne depuis 1762 et souligne que ses compatriotes ont gardé la paix, ayant même résisté aux invitations faites par les Américains de joindre la Révolution. Jacques LeBlanc demande qu’on leur alloue des terres.

Carleton octroie à ce groupe d’Acadiens plus de 2500 acres de terres au nord de Sainte-Anne, qui allait bientôt devenir Fredericton, capitale du Nouveau-Brunswick.

Les loyalistes ne l’entendent pas ainsi. Ils veulent que les Acadiens soient expulsés. Mais les autorités insistent pour que pour ce faire, il faut que les habitants soient dédommagés pour les améliorations qu’ils ont apportées à leurs terres. Certains le seront, mais il semble que c’était l’exception et non la règle.

En fin de compte, la plupart des Acadiens – et Canadiens – de la Rivière-Saint-Jean se résignent au fait qu’ils seront bientôt entourés de nouveaux venus protestants et de langue anglaise. Ils préparent une porte de sortie.

Plusieurs membres du groupe agissent en tant que courrier entre Québec et le fort How, situé à Saint-Jean. Louis Mercure et Joseph Daigle sont du nombre. Louis Mercure deviendra l’un des leaders des habitants. Il demande au gouverneur de Québec, Frederick Haldimand la permission pour son groupe – 24 familles, dont 16 acadiennes et 8 canadiennes – de s’établir dans le Madawaska, qu’il croit être sous la juridiction du Canada. Haldimand, qui estime aussi avoir juridiction sur le Madawaska, en fait part à Carleton.

Joseph Daigle envoie la même demande au gouverneur Carleton qui, de son côté, revendique également le contrôle du haut de la vallée Saint-Jean. Carleton et son conseil conviennent que les chefs de famille de ce groupe d’habitants recevront chacun 200 acres de terres dans cette région.

Alors que ces Acadiens et Canadiens quitteront leurs terres pour fonder le Madawaska, d’autres resteront sur place et finiront par s’assimiler. Plusieurs familles partiront plutôt pour la côte nord du Nouveau-Brunswick, la Miramichi, ainsi que dans les régions de Memramcook et Bouctouche.

Au final, l’arrivée des loyalistes et la création du Nouveau-Brunswick chambouleront la population acadienne. Cependant, en concentrant un grand nombre d’Acadiens dans un plus petit territoire, cela aura comme conséquence, plusieurs générations plus tard, de permettre aux descendants de Port-Royal de former un pourcentage de la population assez élevé pour exercer une certaine influence politique et mieux assurer sa pérennité

