Netflix, séries et politique

Les séries télévisuelles, particulièrement en cette ère de plateformes numériques avec Netflix en tête, sont immensément populaires. Leur succès fait même en sorte qu’elles inspirent les politiciens.

C’est du moins ce que l’on observe dans l’actuelle campagne présidentielle française où les références aux séries télé sont multiples. On parle même d’une nextlixisation de la vie politique.

Par exemple à Strasbourg le 19 janvier , au Parlement européen où il est député, Yannick Jadot – candidat d’Europe Écologie Les Verts à l’élection présidentielle – a comparé le président français Emmanuel Macron – qui se trouvait dans l’enceinte du Parlement – au personnage de l’actrice Meryl Streep dans le film Don’t Look Up. Dans ce film, sorti en 2021 sur Netflix, Meryl Streep incarne une présidente américaine niant la réalité de la menace représentée par une météorite fonçant vers la Terre.

Fin janvier également, une initiative citoyenne, la Primaire populaire, a mené une consultation auprès des électeurs progressistes afin de choisir parmi les nombreux candidats de gauche celui ou celle qui serait le plus à même de représenter ce camp. Pour faire la promotion de cette consultation, remportée par Christiane Taubira le 30 janvier dernier, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux où l’actrice Anna Mouglalis interprétait son personnage Amélie Dorendeu, la présidente de la République dans la série Baron noir de Canal Plus.

En fait, au cours des dernières années, on a observé ce phénomène un peu partout dans le monde. Lors de son discours de l’état de l’Union en 2014, Barack Obama, qui était alors président des États-Unis, avait déclaré, pour illustrer les inégalités homme-femme, qu’il est temps de supprimer les politiques qui appartiennent à un épisode de la série Mad Men.

La série la plus populaire chez les politiciens est peut-être Game of Thrones. L’ancien président des États-Unis Donald Trump a souvent posté des tweets avec des photos de lui juxtaposées à des affiches de la série. Également, selon South China Morning Post, le président chinois Xi Jinping aurait cité Game of Thrones en 2019.

Aujourd’hui, notamment chez les jeunes, les plateformes numériques sont plus populaires que la télévision traditionnelle. Il n’est donc pas étonnant que les politiciens, particulièrement ceux qui veulent cibler les jeunes qui votent généralement moins, utilisent des références aux séries.

Il y a toutefois un risque de tomber dans le mélange des genres ou du moins un effritement de la frontière entre la réalité et la fiction. Parfois même, la réalité dépasse la fiction et c’est ce qu’on voit en Ukraine depuis 2019.

Entre 2015 et 2019 était diffusée la série Le serviteur du peuple, d’un genre comique et politique, racontant l’histoire d’un professeur, Vassili Goloborodko, qui est élu président à son insu après une campagne menée par ses élèves. Le rôle principal, celui du professeur devenu président, était joué par un certain Volodymyr Zelensky.

Ce comédien, devenu immensément populaire grâce au succès de cette série, s’est présenté à la présidence de son pays à la tête d’un parti politique qui a été rebaptisé du nom de la série, Serviteur du peuple. Reprenant dans la réalité son rôle dans la fiction, il est devenu président de l’Ukraine en 2019 avec plus de 70% des suffrages.

Volodymyr Zelensky, toujours à la tête de l’Ukraine, a construit sa carrière politique en misant sur l’ambiguïté entre la réalité et la fiction. La troisième saison de la série, en 2019, était d’ailleurs diffusée au même moment que la campagne à l’élection présidentielle ce qui rajoutait à la confusion.

Tout comme Volodymyr Zelensky – et tout comme Vassili Goloborodko, son personnage dans la série Le serviteur du peuple –, certains politiciens se sont retrouvés à la tête de leur pays, sans aucune expérience politique, avec pour seul bagage leur célébrité acquise par la télévision. Le cas le plus célèbre est sans doute Donald Trump qui est devenu le 45e président des États-Unis sans jamais auparavant n’avoir brigué de mandat et devant en grande partie sa célébrité à son animation de télé-réalité The Apprentice.

Ce parcours n’est pas sans rappeler un des candidats parmi les plus populaires à l’élection présidentielle française de 2022, Éric Zemmour. Tout comme Donald Trump, Éric Zemmour n’a aucune expérience politique et doit sa notoriété principalement à l’émission On n’est pas couché, il y a quelques années sur France 2, et sa tribune quotidienne qu’il avait jusqu’à tout récemment sur CNews.

Il n’est plus exceptionnel que les carrières politiques se forgent à la télévision plutôt que dans les parlements. Avec inquiétude, on peut se demander si, encore une fois, la fiction ne risque pas de dépasser la réalité.