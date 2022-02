Le papillon dans le coeur

La belle fin de semaine de la Saint-Valentin! Je me considère privilégié de pouvoir passer cette journée avec des amoureux. De vrais passionnés qui ont le désir de s’aimer pour la vie. Avouez que c’est un beau défi à l’heure de l’instantanéité.

J’anime aujourd’hui une session de préparation au mariage avec Léa et Euclide. C’est elle, Léa, qui m’avait remis un jour une feutrine en forme de papillon. Il y avait des aimants à l’arrière, ce qui m’a permis de fixer le papillon sur le réfrigérateur. Avec une pensée écrite dessus: «Être chenille et voir dans l’autre le papillon en devenir.»

Cette maxime m’est revenue en tête en préparant la session d’aujourd’hui. Elle m’a fait saisir quelques fondamentaux de l’amour. Pas seulement celui qui se vit en couple. Mais aussi en amitié. C’est le message que je voudrais livrer aux fiancés, bien que je sache déjà que je ne le dirai pas aussi clairement que dans cette chronique, de peur de passer pour paternaliste. Mieux encore: j’espère que mes gestes et mes attitudes puissent transmettre ce message.

+++

Avoir la foi, c’est précieux. Plus important encore, c’est d’aimer. Or, comme il est difficile d’aimer; ils sont rares les actes d’amour vrais. Ils sont souvent marqués par l’égoïsme, l’intérêt personnel ou le désir de contrôle. Un amour vrai est aussi rare qu’une foi parfaite.

Lorsque nous sommes face à une personne, nous voyons ses bons et ses mauvais côtés, son positif et son négatif. Il y a ce qui nous réjouit et ce qui nous désole. Nous avons tendance à aimer ce qui est aimable et désirable.

L’amour vrai embrasse tout. Il n’aime pas seulement les bons côtés chez l’autre; sinon, l’amour reste intéressé. Il prend aussi le négatif dans l’autre. Il voit avec les yeux du cœur: ce qui ne se voit pas encore, mais qui est en germe.

Aller jusqu’à aimer ce qui est en négatif dans l’autre, c’est transformer les pauvretés en richesses. Ouvrir une trouée de lumière dans les ténèbres. Faire évoluer ce qui est immature en maturité. C’est aider l’autre à rejeter le mensonge et le jugement.

Transformer ce qui est dureté en douceur, ce qui est négatif en positif. Aimer engendre la vie.

+++

En refusant le négatif dans l’autre, c’est se préparer à l’échec. En amitié comme en amour, l’usure fait émerger l’autre tel qu’il est: avec ses limites. Après la lune de miel, on découvre d’autres aspects de la personne qui étaient là, mais invisibles. Des gens vont dire ne plus reconnaître leur ami, leur conjoint: «Ce n’est plus la personne que j’ai connue et choisie.»

Or, c’est la même personne. Non plus comme je l’idéalisais, mais telle qu’elle est. Lorsqu’on voit le négatif chez l’autre, tout peut s’écrouler. Ça peut aussi être une occasion de recommencer sur des bases plus solides: aimer les aspects négatifs, c’est choisir d’aider l’autre à se construire.

L’extraordinaire peut survenir: ce qui va advenir sera si beau comparativement à ce qui est déjà là. Dans les ronces, il y a des semences qui cherchent à fleurir. Mon amour peut être un soleil qui permet la croissance des fruits. Il est beau l’amour qui aime la pauvreté autant que la beauté, la souffrance autant que la joie, les possibles plus que la réalité.

+++

Nous sommes comme des chenilles ici-bas. Nous rampons au ras des réalités quotidiennes. Nous vivons dans l’attente de devenir papillon. C’est ce qui nous donne notre véritable dignité. Lorsque nous regardons les autres ici-bas, nous ne les voyons pas toujours avec éclat, ni avec gloire. Derrière les erreurs, les gestes maladroits et les paroles inappropriées, les ailes d’un papillon se préparent.

Il y a des gens qui ont des yeux capables de voir ce qui n’est pas encore manifesté, mais qui est déjà là. Dans la chenille, ils voient le papillon en devenir. Dans le grain de blé, ils voient la moisson et le pain qui rassasie. Dans le pépin de la pomme, ils voient un grand arbre en fleurs.

Le plus beau cadeau à offrir à quelqu’un, c’est créer un climat pour faire advenir les potentialités qui ne sont pas encore au jour, à jour. C’est aussi un cadeau à se faire à soi-même. En aimant, nous sommes sur le chemin de la joie parfaite. Voilà les cadeaux que je souhaite pour cette fête de l’amour! Bonne Saint-Valentin!