Quand l’heure des repas vire au cauchemar!

Manger en famille devrait être un moment agréable et fait de beaux partages, durant lequel nous pouvons tous enfin nous asseoir tranquillement. Mais pour de nombreux parents, cela ne se passe pas tout à fait ainsi! Quand on a un enfant qui refuse catégoriquement de manger, il devient alors difficile de ne pas s’inquiéter pour son bien-être. Maladroitement, notre anxiété et nos inquiétudes viendront aggraver la situation, puis s’installeront un cercle vicieux de crises et de menaces à l’heure des repas.

Si notre enfant est capricieux ou entêté à l’heure des repas, avons-nous raison d’être angoissés? Tout à fait! Mais sachez que très souvent, le problème s’avère beaucoup moins grave qu’il n’en a l’air. Et même si lesdits comportements peuvent éveiller énormément de frustration parentale, ils font souvent partie de son développement (selon l’âge de l’enfant, évidemment).

Comment faire pour détendre l’atmosphère à l’heure des repas? Voici quelques suggestions pour mettre davantage de bienveillance au menu:

– Le seul moment durant lequel l’enfant apprend à développer sa relation avec sa nourriture, c’est lorsqu’il s’alimente. Pour l’aider à développer une relation saine, privilégiez un climat détendu, tout en respectant ses goûts, ses limites et même ses petits caprices. Un enfant qui se sent compris sera beaucoup plus coopératif et moins réticent à la nouveauté alimentaire.

– «Mettez la table» pour que ça se passe bien! Avant l’heure du repas, demandez à votre enfant comment s’est passée sa journée. Cela lui permettra de se libérer de certaines émotions négatives qu’il a vécues durant sa journée (chicane avec un ami, examen qui ne s’est pas bien passé, etc.).

– Favorisez une atmosphère détendue à table. Plus le climat est agréable, plus vous serez de bonne humeur et aurez la patience de faire face aux intempéries imprévues.

– Surtout, ne tombez pas dans la «lutte de pouvoir» et du «qui va gagne». Plus vous donnez d’attention à ses caprices alimentaires, plus il risque de se braquer et de refuser de manger, et ce, même s’il a faim.

– Sachez que l’enfant a une grande facilité à reconnaître ses signaux de faim et de rassasiement. Il est donc très important de ne pas l’obliger à terminer son repas. Sinon, vous risquez de compromettre sa capacité à les reconnaître plus tard dans sa vie, ce qui le met plus à risque de développer des troubles du comportement alimentaires.

– Si le repas provoque une crise, invitez l’enfant à faire une petite pause dans sa chambre. Dites-lui calmement: «Nous tenons à la tranquillité et au plaisir durant le repas. Tu peux revenir à la table, mais seulement lorsque tu seras calme.»