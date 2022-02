Un N.-B. francophone qui pèse de moins en moins lourd

La semaine dernière, Statistique Canada publiait les données sur la population du recensement de 2021. Pour le Nouveau-Brunswick, celles-ci comportaient leur lot de bonnes et de moins bonnes nouvelles.

Commençons par les bonnes. En termes absolus, la performance du Nouveau-Brunswick a été remarquable. Lors du recensement de 2016, celui-ci était la seule province à afficher une perte de population. Cette fois-ci, ses rangs se sont accrus de près de 29 000, soit 3,8 pour cent, du jamais vu en quarante ans.

En termes relatifs cependant, le Nouveau-Brunswick traîne de la patte par rapport à l’ensemble du pays et à ses deux voisins des Maritimes.

En Nouvelle-Écosse, la population s’est accrue de cinq pour cent, soit un rythme comparable à la moyenne nationale. L’Île-du-Prince-Édouard, pour sa part, arrivait bonne première au pays, avec une hausse de huit pour cent.

Cela dit, si les nouvelles du recensement étaient, somme toute, très bonnes pour l’ensemble du Nouveau-Brunswick, elles l’étaient passablement moins pour le Nord ainsi que le Nouveau-Brunswick francophone.

Entre 2011 et 2016, le Nord (comtés de Madawaska, Victoria, Restigouche, Gloucester et Northumberland) avait affiché le pire bilan démographique du Nouveau-Brunswick. La région avait perdu plus de 6000 personnes alors que le reste de la province avait connu une légère hausse.

Le Nord a continué de tirer de l’arrière entre 2016 et 2021. Contrairement au reste du Nouveau-Brunswick, la région a vu ses rangs diminuer, quoique la perte (environ 800 habitants) était moindre que lors du recensement précédent.

Cela dit, la tendance est claire: le Nord occupe une part sans cesse plus faible de la population provinciale. En 1996, la région renfermait près du tiers (32,1 pour cent) de la population néo-brunswickoise. Cette part a depuis diminué rapidement, pour s’établir à un peu plus d’un quart (26,4 pour cent) en 2021.

Les quatre comtés principalement francophones (Madawaska, Restigouche, Gloucester et Kent) ont quant à eux affiché un bilan un peu plus favorable que celui du Nord lors du dernier recensement. Au total, ceux-ci ont connu un gain de quelques centaines d’habitants.

Ce gain est par contre entièrement attribuable à la robuste croissance affichée par le comté de Kent. Au total, ses rangs ont augmenté de quelque 1700 habitants, une hausse de près de six pour cent. Fait intéressant, cette forte croissance n’était pas limitée aux collectivités du sud du comté.

Comme par le passé, le comté de Westmorland — lequel comprend notamment Moncton, Dieppe, Shediac, Beaubassin-Est et Cap-Pelé — était le moteur de la croissance démographique du Nouveau-Brunswick. Bien qu’il ne renferme qu’environ un cinquième de la population de la province, celui-ci a été responsable de la moitié de sa croissance démographique entre 2016 et 2021.

Bien sûr, le comté de Westmorland comprend un grand nombre de francophones. Ce n’est que plus tard cette année que Statistique Canada dévoilera les données du recensement sur la composition linguistique des collectivités néo-brunswickoises. Cependant, si l’on se fie aux données provenant d’autres sources — comme celles portant sur l’accueil de nouveaux arrivants — il semble clair que le poids des francophones est en diminution, et ce tant dans le comté de Westmorland que dans la province.

Bien que cette tendance soit préoccupante, il ne faut pas la voir avec fatalisme.

Le Nouveau-Brunswick francophone est plus âgé et vieillit plus rapidement que le reste de la province. Ses besoins de main-d’œuvre sont donc autant, sinon plus grands qu’ailleurs dans la province. C’est là son occasion.

Le Nouveau-Brunswick francophone est cependant plus rural. Que ce soit en matière de logement ou de transports, les obstacles à l’accueil de nouveaux arrivants y sont plus grands. C’est là son défi.

Les pouvoirs publics ne peuvent tourner le dos aux régions rurales. C’est le tissu socio-économique du Nord et l’équilibre politico-linguistique de la province qui sont dans la balance.