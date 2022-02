Conservateurs et républicains: la même chose?

Le renvoi sans ménagement du chef du Parti conservateur, Erin O’Toole, par une majorité des députés de son caucus fait craindre un visage résolument à droite de cette formation politique. Plusieurs de ses membres appartiennent à la droite conservatrice sociale qui se reconnaît dans le parti républicain. Le nouveau chef du Parti conservateur pourrait-il s’inspirer des politiques et des méthodes de la droite américaine? Les systèmes politiques canadien et américain sont très différents. Les deux pays ne partagent pas non plus la même culture politique.

Le système électoral canadien n’est pas comparable à sa contrepartie américaine. Nous avons au pays un mode d’élection uniforme pour élire les députés à la Chambre des Communes. Le découpage tous les 10 ans des cartes électorales fédérales est effectué par des commissions indépendantes présidées par un juge. C’est Élections Canada, un organisme indépendant, qui est responsable de l’ensemble du processus électoral et du déroulement des élections. Les électeurs canadiens sont automatiquement inscrits sur la liste électorale qui est permanente.

Le financement de l’activité politique est également sévèrement contrôlé au Canada. Les entreprises et les syndicats ne peuvent pas verser des contributions financières aux partis et aux candidats. Ces derniers doivent respecter des plafonds de dépenses et de revenus. Les contributions autorisées pour les citoyens sont inférieures à 2000$. De plus, l’origine des fonds reçus doit être divulguée.

Nous avons affaire aux États-Unis à un univers complètement différent. Le président et le vice-président et les membres du Congrès sont élus selon les lois de chaque État. Le processus électoral est contrôlé par les États. C’est ainsi que le parti qui gouverne dans un État à carte blanche à toutes fins utiles pour découper de manière partisane les cartes électorales et décider du déroulement du vote lors des élections. Contrairement au Canada, il n’existe pas une liste électorale permanente et ce sont les citoyens qui doivent s’inscrire sur les listes des États et habituellement se déclarer comme républicain, démocrate ou indépendant.

À la suite de décisions controversées de la Cour suprême américaine dominée par la droite conservatrice, les PACs et les Super PACs sont des instruments opaques qui permettent à des individus, des groupes et des entreprises de verser des centaines de millions de dollars aux partis et aux candidats en toute légalité. Il n’y a aucune reddition des comptes et encore moins de transparence.

La majorité blanche américaine est en voie de devenir minoritaire d’ici 2045. Celle-ci constitue la base électorale du parti républicain. Au lieu de vouloir rejoindre les autres groupes ethnoculturels, les républicains ont décidé de se maintenir au pouvoir en s’adonnant à des magouilles électorales à grande échelle.

Les conservateurs au Canada n’ont pas la même marge de manœuvre que leurs cousins républicains. Un repli sur une base électorale composée surtout de la droite sociale contribuerait à la marginalisation du parti conservateur qui serait confiné à un rôle d’opposition perpétuelle. L’élection de son prochain chef s’avère déterminante pour son avenir politique.