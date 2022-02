En route vers la Coupe du Monde

L’équipe de soccer masculine du Canada poursuit son ascension dans le classement FIFA et grimpe à la 33e position, son sommet historique. En effet, sa récente séquence de succès lui a permis de faire un bond extraordinaire de sept places.

Les Rouges sont en excellente position pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Leurs prochains matchs se dérouleront au Costa Rica le 23 mars, au Canada contre la Jamaïque le 26 mars et finalement, au Panama le 29 mars. Rappelons que l’équipe masculine n’a pas participé à cette compétition mondiale depuis 36 ans.

La Ligue des champions européens

Les 8es de finale de la ligue des champions européens ont repris cette semaine avec des confrontations très intéressantes.

La grande affiche est sans aucun doute la confrontation du Paris Saint-Germain (PSG) au Réal de Madrid, qui s’est déroulée hier. Le hasard du tirage a réuni ces deux grandes formations composées de plusieurs super vedettes.

Les passionnés du ballon rond ont attendu impatiemment cet affrontement. Un match des étoiles n’aurait pu présenter une meilleure sélection. Pour n’en nommer que quelques-uns, du côté parisien, l’alignement était composé de Messi, Mbappé, Neymar, Donnarumma, Di Maria et Verratti, tandis que du côté madrilène, Benzema, Hazard, Modric, Casemiro, Vinicius Junior et Bale étaient présents. À elles seules, ces équipes représentent une masse salariale de plus d’un milliard de dollars canadiens, selon le Swiss Ramble, spécialisé dans l’économie du football.

Tout au long du match, Paris a longtemps dominé sans parvenir à ouvrir le score. À la dernière minute de temps additionnel, le PSG a mis fin au suspense grâce à l’attaquant vedette Kilian Mbappé. Il a facilement déjoué deux joueurs par un passement de jambe et ajusté son tir, ne laissant aucune chance à Courtois. Le gardien madrilène avait pourtant réussi un grand match et même arrêté un penalty de Messi.

Au-delà de ce choc galactique, cette coupe nous offre d’autres matchs dignes d’intérêt. Manchester City s’est facilement imposé 5-0 face au Sporting Portugal. Aujourd’hui, le Liverpool FC, mené par l’Égyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané, récent champion d’Afrique, se frottera à l’Inter de Milan, actuellement second au championnat d’Italie. L’Inter compte sur son tacticien et entraîneur-chef Simone Inzaghi pour que son équipe puisse répondre présente.

Les autres matchs des huitièmes à ne pas louper se dérouleront la semaine prochaine avec l’Atlético de Madrid qui se mesurera au Manchester United et son célèbre Christiano Ronaldo. Le Chelsea Football Club, tenant du titre européen, sera opposé au champion de France en titre, le LOSC Lille. Les Lillois pourront compter sur leur solide attaquant, le Canadien Jonathan David.

Coupe du Monde des Clubs FIFA

La Coupe du Monde des Clubs s’est déroulée récemment à Abou Dabi, aux Émirats arabes unis. Le Chelsea Football Club a remporté la finale 2-1 en prolongation contre l’équipe brésilienne de Sao Paulo, Palmeiras.

Cette compétition annuelle est l’occasion de promouvoir le soccer dans le pays hôte. Elle réunit les vainqueurs de différentes zones continentales. Thiago Silva, défenseur du Chelsea FC, a gagné le ballon d’or Adidas de meilleur joueur du tournoi.