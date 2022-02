La fin du cirque de la libarté?

C’était écrit dans le ciel et ce qui devait arriver arriva: le gouvernement canadien a finalement eu recours à la Loi sur les mesures d’urgence pour tenter de mettre fin au «cirque de la libarté», cet assemblage disparate de protestataires de tout acabit qui squattent devant le Parlement du Canada et bloquent (ou bloquaient) des voies de passage transfrontaliers à différents endroits du pays.

Normalement, cette annonce, faite lundi après-midi par le premier ministre Trudeau, aurait dû provoquer un soupir de soulagement a mari usque ad mare, mais la présentation télévisée du premier ministre, aussi nébuleuse que mécanique, a plutôt soulevé plus de questions que de réponses!

Cet homme a l’air au bout du rouleau. Ce n’est pas la première fois que je le constate et que je le dis. Et surtout, ce n’est pas une critique à son égard; on serait épuisé pour moins que ça!

Mais la question que je me pose est la suivante: lui reste-t-il suffisamment de feu sacré en réserve pour terminer son mandat? J’en doute beaucoup.

En attendant, poursuivons notre chronique.

***

Pour l’occasion, Justin Trudeau était accompagné de quelques ministres qui sont arrivés les bras chargés de documents, comme pour nous montrer qu’ils travaillent très fort. Il ne leur manquait que la broue dans le toupette. En particulier la très fébrile ministre des Finances et vice-première ministre, Chrystia Freeland, qui semble suivre le premier ministre à la trace ces temps-ci.

On l’a même vue supplanter la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, lors d’une annonce portant sur la crise ukrainienne. Ça en dit long sur l’autorité morale et politique dont dispose la ministre Joly au Conseil des ministres et sur la scène internationale!

Question crunch: la ministre Freeland joue-t-elle le rôle de régente ou de dauphine?

***

Poursuivons. Donc, le premier ministre explique en long et en large ce que signifie la proclamation de ces mesures d’urgence, et ce qui ne change pas en matière de droits civiques et constitutionnels.

On est encore libre? Yéé!

À l’entendre, cette loi donnera aux autorités policières les outils nécessaires pour mettre fin à cette parodie de manifestation démocratique.

Des outils qui pourront notamment agir directement dans le portefeuille des manifestants ou des entreprises soutenant financièrement les barrages illégaux, via de fortes amendes ou des suspensions de comptes bancaires.

Ces outils devraient aussi permettre de mettre fin aux barricades illégales, aux blocages de rues et de quartiers. J’espère qu’il faisait allusion à la rue Wellington, devant le Parlement canadien, où sont stationnés beaucoup de poids-lourds, et où règne une ambiance de kermesse avec kiosques à malbouffe, châteaux gonflables, et même un spa dans lequel des hurluberlus peuvent aller s’ébrouer et se ridiculiser aux yeux de la planète!

***

J’ai hâte au moment où vont s’amener les camions de remorquage capables de bouger ces mastodontes sur roues! Si jamais elles refusent d’obtempérer, soit par crainte de menaces ou par solidarité avec les camionneurs, ces dépanneuses peuvent être réquisitionnées par les forces de l’ordre.

C’est quand même particulièrement sidérant de constater qu’on a laissé se garer devant le Parlement et d’importants bureaux du gouvernement des engins qui représentent un risque sérieux à la sécurité nationale.

Et justement, comme s’il voulait en rajouter, le maire de la ville d’Ottawa a indiqué en fin de semaine qu’il avait négocié une entente avec certains «représentants» de camionneurs bloquant des quartiers résidentiels afin que ces derniers puissent aller se garer… sur la rue Wellington… devant le Parlement!

***

Incroyable qu’un maire puisse commettre une telle erreur stratégique susceptible de mettre encore plus en danger ses concitoyens! Sans oublier la sécurité des enfants qui jouent entre les bonbonnes de propane, les bidons d’essence, les feux de camps!

Il voudrait saboter les efforts visant à désamorcer la crise qu’il ne s’y prendrait pas autrement!

Quant au chef de police de cette capitale abandonnée à des groupes de manifestants sans scrupules, il a finalement trouvé la force d’offrir sa démission. Une démission qui ne surprendra personne, il faudrait être menteur pour soutenir le contraire!

***

On a vu qu’au blocus de Coutts, en Alberta, la GRC a mis la main sur des armes, des munitions, des gilets pare-balles dissimulées dans trois remorques de manifestants. On présume qu’aucune fouille n’a été effectuée dans les camions bloquant la rue Wellington, mais qui peut nous assurer qu’il n’y en a pas?

C’est sans compter sur l’image internationale qu’envoie un gouvernement incapable de contrôler le territoire autour de son Parlement, lieu névralgique par excellence pour exercer sa souveraineté!

Les terroristes, anarchistes et autres extrémistes patentés n’attendent que des situations comme celle-là pour prendre la véritable mesure de la capacité d’un État à se protéger et à protéger ses citoyens…

***

Cela dit, le gouvernement a finalement fait ce que nombre de citoyens lui demandaient, c’est-à-dire, sortir de sa léthargie pour faire face à l’occupation de la capitale nationale! Évidemment, il fallait aussi s’attendre à des objections; et elles ne manquent pas.

C’est ainsi qu’une majorité des provinces n’appuient par le recours aux mesures d’urgence. Seules l’Ontario et la Colombie-Britannique ont indiqué soutenir cette démarche pour mettre fin à la crise. On comprend aisément que certaines provinces qui ne sont pas directement touchées par l’occupation d’Ottawa ne voient pas l’utilité de l’application de cette loi sur leur territoire. Pour le moment…

***

Et on imagine également sans difficulté le dilemme cruel qu’a dû vivre le premier ministre Trudeau obligé de recourir à une loi liée à la Loi sur les mesures de guerre que son père avait utilisée, en 1970, lors de la crise d’Octobre.

Il faut reconnaître toutefois qu’il a été égal à lui-même en évitant de faire appel à l’armée. Je crois que c’est ici qu’il se démarque le plus de son père passé à l’histoire comme un homme combattif et arrogant, alors que le fils semble plus convivial et plus près des gens.

Mais nonobstant ces qualités, les mesures d’urgence viendront-elles à bout de l’occupation d’Ottawa sans l’armée? À suivre.

Han, Madame?