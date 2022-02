Où étiez-vous le 15 février 1982? Vous n’avez sans doute aucune raison de vous en souvenir, moi si. Le jour précédent, une tempête hivernale s’était abattue sur Terre-Neuve, empirant en soirée. Neige abondante et vent violent, c’était une de ces nuits où, comme disait ma grand-mère, «on est mieux chez soi que dans la baie!».

Le lendemain matin, au réveil, on apprenait que notre seule et unique plateforme de forage, Ocean Ranger, avait coulé en haute mer et qu’on cherchait des survivants. En fin de journée, on le savait, 84 hommes avaient disparu. L’espoir de retrouver qui que ce soit vivant s’était envolé. Quelques jours plus tard, je me retrouvais avec mes amis choristes dans le jubé de la basilique Saint-Jean Baptiste pour la messe funèbre. Désormais, à chaque fois que j’entends le cantique «For those in peril on the sea», je m’y revois et ressens le profond désespoir qui étouffait les gens présents au service, ceux et celles qui le suivaient à la télévision et la province au grand complet.

Toute l’activité pétrolière extra-côtière de la province de Terre-Neuve-et-Labrador a été marquée au fer rouge de l’Ocean Ranger, forçant la mise en place de mesures de sécurité draconiennes sur les plateformes, les navires de ravitaillement et les hélicoptères.

En me levant le 15 février de cette semaine, j’apprenais qu’un chalutier espagnol avait fait naufrage durant la nuit sur le Grand Banc, à quelque 450 kilomètres de Terre-Neuve, 40 ans jour pour jour, heure pour heure, après l’Ocean Ranger et quasiment au même endroit. Cette fois, on a eu la chance de retrouver 3 survivants parmi les 24 membres d’équipage. Reste que 19 âmes sont parties vers le fond.

Dans ma province et au Canada, on a eu bien des désaccords avec les flottilles de pêche espagnoles. On les a souvent accusés, à juste titre, de surpêche et encore aujourd’hui on n’aime pas les savoir sur le Banc, même en dehors de nos 200 miles nautiques. Pourtant, cette semaine, les gardes côtières canadienne et américaine se sont déployées, dans des conditions très difficiles, pour tenter de trouver des survivants. Le premier ministre Furey a pris le temps de communiquer avec les autorités espagnoles pour exprimer ses condoléances et celles de la province. Parce que toute personne vivant au bord de la mer le sait: à chaque fois qu’on quitte le port, on risque sa vie et la nationalité, les disputes, les désaccords ne pèsent pas lourd dans la balance.

Des tragédies comme celles-ci ont ceci de bon qu’elles nous ramènent à l’essentiel qui est que notre vie ne tient qu’à un fil et que seul le moment présent compte. Pour le reste, «tout passe».