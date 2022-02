I Want You Back: une bouffée d’air frais

Comédie romantique mise en ligne sur Amazon Prime il y a une semaine, I Want You Back fait fi d’un début générique pour s’imposer comme un des très bons films du genre des dernières années

Prenez une grande gorgée de café parce que je m’apprête à vous lâcher un paquet de noms de personnages et de comédiens. Je vous assure de mon meilleur effort pour rendre tout ça digeste. On y va!

Parce qu’elle estime qu’il constitue un frein à sa spontanéité, Anne (Gina Rodriguez) largue Peter (Charlie Day) après six ans de relation. Parce qu’il a rencontré quelqu’un d’autre, le musclé Noah (Scott Eastwood) laisse le singulière Emma (Jenny Slate), qu’il fréquentait depuis 18 mois.

Dans le temps de le dire, Anne se met en couple avec un collègue pompeux, Logan, (Manny Jacinto) alors que Noah demande sa nouvelle petite amie, la restauratrice Ginny (Clark Backo), en mariage.

Convaincus qu’ils vivaient le grand amour avant d’être abandonnés, Peter et Emma sont désemparés. Or, les deux coeurs brisés s’adonnent à travailler dans le même édifice. Après s’être confessé leurs malheurs sur le coup du hasard, ils concoctent un plan, tout droit sorti de Cruel Intentions (1999) dans lequel chacun va briser le couple de l’ex de l’autre afin de pouvoir reconquérir l’être aimé…

Je l’avoue, j’ai deviné la fin du film dès la 12e minute. En ce sens, I Want You Back ne s’élève pas beaucoup plus haut que la comédie romantique hollywoodienne conventionnelle. La fin implique même un aéroport, ce qui ne peut qu’être volontaire et narquois de la part scénaristes tellement ce lieu est le cliché ultime des fins heureuses de ce genre de cinéma.

Là s’arrête toutefois toute comparaison avec les She’s All That (1999), 27 Dresses (2008), How to Lose a Guy in 10 Days (2003), The Wedding Planner (2001), The Holiday (2006), Maid in Manhattan (2002), 50 First Dates (2004) et autres Sweet Home Alabama (2002) de ce monde.

Après un début très cliché lors duquel on doute un peu de la capacité de Jenny Slate de porter une partie du film sur ses épaules, le récit prend une tournure assez inattendue (pour le genre), le ton devient plus sérieux et Slate démontre un talent comique insoupçonné.

Celle qui est principalement connue pour ses voix dans plusieurs films d’animation familiaux (Zootopia, The Secret Life of Pets) fait preuve d’un sens de la répartie qui est merveilleusement mis à profit dans ses conversations pleines d’esprit avec Charlie Day (l’hilarant Dale dans Horrible Bosses).

Comme je l’indiquais, l’acte du milieu est beaucoup plus sérieux que dans le film romantique typique. Peter et Emma ne se laissent pas aveugler par leur désir de reconquérir leur ex et en profitent pour grandir sur le plan professionnel et personnel. Voilà qui était inattendu!

J’ai vanté Slate et Day, mais la principale force du film de Jason Orley (qui nous a donné l’excellent Big Time Adolescence) est sa distribution secondaire.

Scott Eastwood (Pacific Rim) ne gagnera jamais un prix d’interprétation, mais il apporte beaucoup de charisme et de star power au film. Gina Rodriguez (Jane the Virgin) a le talent pour tenir un rôle principal, mais elle se contente ici de courtes apparitions mémorables. Manny Jacinto affiche quant à lui un côté plus sérieux après avoir brillamment joué l’ingénu Jason dans The Good Place. Sans compter que Pete Davidson (The Suicide Squad) nous honore de son humour unique dans une excellente scène.

Finalement, pour redonner ses lettres de noblesse au genre, il suffisait peut-être de simplement transformer l’éternel et ennuyant triangle amoureux en hexagone!

(Trois étoiles et demi sur cinq)

Kimi

Angela (Zoë Kravitz) dans une scène du suspense Kimi (Crave). – Gracieuseté

L’étoile de Zoë Kravitz brille un peu plus chaque année à Hollywood. Il est donc de plus en plus difficile de lever le nez sur un film qui la met en vedette, d’autant plus quand le film en question, Kimi (Crave), a été tourné par un des grands cinéastes de notre temps, Steven Soderbergh.

Kimi, c’est le nom d’une intelligence artificielle, comme Alexa et Siri. À la différence de ces deux derniers assistants, Kimi est reconnu pour sa capacité à comprendre tous les ordres que lui donnent ses propriétaires. Comment? Parce que la bande sonore de chaque ordre non complété est étudiée par un technicien, qui corrige ensuite l’erreur dans la programmation du logiciel.

Angela Childs (Kravitz) est un de ses techniciens. Du confort de son loft de Seattle, elle écoute des dizaines de fichiers sonores chaque jour, pour ensuite corriger la programmation de Kimi.

Un jour, Angela écoute un fichier au son un peu endommagé, dans lequel elle est convaincue d’entendre une femme être victime d’un crime.

Déterminée à rapporter le crime, Angela contacte son supérieur, qui le dirige vers une subordonnée. Celle-ci accepte de rencontrer Angela. Or, la jeune femme est agoraphobe et est donc incapable de sortir de son appartement. Elle prend tout de même son courage à deux mains, inconsciente d’avoir mis le doigt dans un engrenage mortel…

Tourné en pandémie, Kimi profite à fond de l’isolation de son personnage principal. Kravitz est de 95% des scènes et les dialogues sont très peu nombreux.

La jeune femme âgée de 31 ans, mise au monde par son interprétation d’Angel dans la nouvelle saga X-Men, est méconnaissable avec sa coiffure bleue et son long toupet.

Habituée à jouer les femmes fortes et sûres d’elles, celle qui interprétera la Femme Chat dans le Batman de Matt Reeves (en salles le 4 mars) est ici brillante de vulnérabilité. Ses nombreuses manies parviennent à rendre son personnage merveilleusement crédible.

Comme Kravitz, Soderbergh est en grande forme. Reconnu pour les classiques Ocean Eleven (2001), Sex, Lies and Videotapes (1989) et Erin Brokovich (2000), l’Américain comprime le récit avec énormément de doigté. Une séquence typiquement hitchcockienne par ses superpositions d’images et sa trame sonore, quand Angela sort de chez elle pour la première fois, est en outre de toute beauté.

Au final, le film offre quelques bons moments de tension et surpasse les oeuvres récentes du même type (Woman in the Window, The Girl on the Train) grâce à la qualité de son écriture, l’abandon de sa star et sa capacité à rendre les Alexa et Siri de ce monde totalement terrifiants.

(Quatre étoiles sur cinq)

L’invention d’Anna

Anna (Julia Garner) dans une scène de la série télévisée Inventing Anna (Netflix). – Gracieuseté

L’Invention d’Anna (Inventing Anna, Netflix), la plus récente création de la firme de production de Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal), fait rêver et critique une société obsédée par l’image, le rêve et le recours aux raccourcis. La série est toutefois trop longue. Beaucoup trop longue…

Succès populaire instantané depuis sa mise en ligne il y a une semaine, Inventing Anna raconte l’histoire de la journaliste Vivian Kent (Anna Chlumsky), employée du fictif Manhattan Magazine.

Kent est aussi un personnage fictif, inspiré de la journaliste Jessica Pressler qui, pour le compte du magazine Vanity Fair, a enquêté, il y a quelques années, sur les agissements d’une jeune femme qui a purgé une peine de prison après avoir fraudé plusieurs grandes banques de New York.

La jeune femme en question, Anna Delvey (Anna Sorokina de son vrai nom), s’est fait passer, au début des années 2010, pour une riche héritière allemande quand elle est débarquée dans la Grosse Pomme. S’appuyant sur un plan d’affaire de 40 millions $ pour bâtir une entreprise bidon, Delvey a obtenu des prêts qui lui ont permis, pendant des mois, de vivre une vie de rêve à crédit: hôtels luxueux, vêtements griffés, voyages, oeuvres d’art et petites soirées mondaines en compagnie de l’élite new-yorkaise.

D’une durée totale de onze heures, L’Invention d’Anna suit les efforts de la journaliste qui cherche à savoir si Anna était une fraudeuse sans scrupule ou réellement une riche héritière allemande qui a mal dépensé son argent.

Premier constat: je n’arrive pas à déterminer à qui s’adresse cette série. La musique et la cinématographie (qui incorpore des écrans d’Instagram à tout bout de champ) me laissent croire que les milléniaux sont le public cible. Le hic, c’est que le propos de la série est une critique continue de cette génération.

Julia Garner (ci-dessus, Ozark) est intéressante dans la peau d’Anna, mais plus la série avance et plus son personnage nous tape sur les nerfs.

C’est d’ailleurs là le principal pêché de L’Invention d’Anna: la série est trop longue. L’histoire est intéressante, mais elle est rendue inutilement compliquée question d’étirer la sauce. Le propos devient rapidement redondant.

Un non sens quand on sait que le plus grand scoop de l’histoire du journalisme (celui du Watergate) a pu être raconté en deux heures dans le beaucoup moins glamour All The President’s Men (1976) – que je vous suggère 100 fois plus que cette série, si vous souhaitez vous immerger dans les coulisses de la presse.

Parce qu’avec sa finale ratée, ses messages contradictoires, ses décors somptueux ainsi que son enfilade de scènes qui font la promotion de la culture de l’excès, Inventing Anna est l’équivalent télévisuel d’une publication Instagram: elle fait rêver, mais s’estime beaucoup trop importante pour ce qu’elle est réellement.

(Deux étoiles et demi sur cinq)

À surveiller

Uncharted



Mark Wahlberg et Tom Holland dans une scène de Uncharted. – Gracieuseté

(en salles depuis vendredi)

Adapté d’une série de jeux vidéos extrêmement populaire, ce film met en scène Tom Holland et Mark Wahlberg dans leurs efforts pour récupérer un trésor vieux de 500 ans amassé par l’explorateur Ferdinand Magellan.

Massacre à la scie

(sur Netflix depuis vendredi)

Neuvième volet de la saga Texas Chainsaw Massacre, ce film de David Blue Garcia ignore les huit inutiles et immédiatement oubliables précédents et constitue la nouvelle suite officielle de l’oeuvre originale de Tobe Hooper, tourné en 1974. Attendez-vous à ce que l’hémoglobine coule à flots.

Severance

Adam Scott dans une scène de Severance (Apple TV+). – Gracieuseté

(Sur Apple TV+ depuis vendredi)

Dans cette série d’anticipation, l’excellent Adam Scott interprète l’employé d’une firme dont les souvenirs professionnels et personnels sont totalement séparés. Quand un collègue surgit hors de sa vie du bureau, notre homme tentera de découvrir la vérité au sujet de son employeur. Et de lui-même…

No Exit

(Sur Disney+ vendredi)

Ce film tourné par Hulu marque les débuts au cinéma de la prometteuse Havana Rose Liu (Mayday). C’est l’histoire de sept voyageurs, coincés dans un refuge routier lors d’une tempête de neige, et de l’un deux qui garde un enfant prisonnier dans sa voiture…

Vikings: Valhalla

(Sur Netflix vendredi)

De 2013 à 2020, six saisons de l’adulée série Vikings ont été diffusées sur le canal History. Netflix a flairé la bonne affaire et commandé trois saisons et 24 épisodes de Valhalla, une série dérivée qui se déroule à la fin de l’ère où les Vikings régnaient en rois et maîtres sur les mers et les terres du Nord. Aux commandes? Le scénariste de Le fugitif et Die Hard!