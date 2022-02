BoJo et la reine

Ces jours-ci à Londres, deux figures de la vie politique britannique offrent un saisissant contraste. D’un côté, le premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson, souvent surnommé «BoJo», et de l’autre la reine Elizabeth II, qui célèbre cette année son jubilé de platine.

Alors que la reine Elizabeth II est toujours bien en poste, depuis maintenant sept décennies, Boris Johnson semble plus que jamais près de la sortie. Le premier ministre britannique s’enfonce encore et encore dans le scandale du «Partygate».

Depuis des semaines, les médias, la presse en tête, ne cessent de publier des photos de soirées arrosées au 10 Downing Street – la résidence officielle du premier ministre britannique – durant l’année 2020 et l’année 2021 alors que le pays se trouvait en plein confinement. Boris Johnson a semblé afficher un mépris pour les règles édictées par son propre gouvernement ce qui cause une forte colère de la population britannique.

On ne compte plus le nombre de soirées illégales qui ont eu lieu en plein confinement à Downing Street, mais il y en a une, révélée récemment par le Daily Telegraph, qui a plus que les autres marqué les esprits au Royaume-Uni. La soirée du 16 avril 2021, la veille l’enterrement du prince Philip – alors que le pays se trouvait en deuil national –, la musique a résonné jusqu’au milieu de la nuit et l’alcool a coulé à flots au 10 Downing Street.

Le 17 avril 2021, le lendemain de cette soirée organisée en toute illégalité, une photo a fait le tour du monde. On y voyait la reine Elizabeth II, lors des funérailles de son époux, seule, dans la chapelle de Windsor, au milieu de stalles vides, face au cercueil de son mari, respectant à la lettre les consignes sanitaires.

Boris Johnson a spécifié qu’il n’était pas présent à cette «booze party» du 16 avril 2021 – se trouvant à Chequers Court, la résidence de villégiature du premier ministre britannique – et a envoyé ses excuses au Palais de Buckingham, la résidence officielle de la reine. Pourtant, l’image du 10 Downing Street – symbole du pouvoir au Royaume-Uni – devenu une discothèque illégale alors que le pays était en confinement fait mal.

Que le premier ministre fût présent ou non à cette soirée du 10 Downing Street importe peu, puisque la résidence symbolise désormais la culture de l’impunité chez les dirigeants du gouvernement britannique. Ceux qui étaient chargés de définir les contraintes sanitaires ont été les premiers à ne pas les respecter.

De son côté la reine Elizabeth II, malgré son statut de souveraine, s’est pliée aux règles sanitaires. Elle fait preuve d’une qualité qui fait cruellement défaut à Boris Johnson, celle de l’exemplarité.

Les biographes d’Elizabeth II font remarquer que le souci d’exemplarité de la reine fait en sorte qu’elle a souvent placé l’institution monarchique avant sa propre famille. Encore récemment, quand son petit-fils le prince Harry a choisi de se mettre en retrait de la famille royale et de déménager en Californie avec son épouse Meghan Markle, la reine lui a retiré ses titres militaires honorifiques. Encore plus récemment, le prince Andrew, second fils d’Elizabeth II, qui a échappé à un procès au civil à New York pour abus sexuels – grâce à un accord conclu avec la plaignante Virginia Giuffre – en lien avec l’affaire Jeffrey Epstein, a été déchu de ses titres militaires et parrainages d’association par sa mère.

L’image de la reine et du premier ministre quant au respect des règles sanitaires est aux antipodes. Boris Johnson donne l’impression que les règles ne s’appliquaient pas pour lui ni pour son épouse Carrie Symonds, pas plus que pour sa garde rapprochée. À l’inverse, la reine a fait les manchettes pour son 94e anniversaire, le 21 avril 2020, qu’elle avait célébré sans sa famille afin de respecter les consignes de son gouvernement.

La reine Elizabeth II jouit d’une popularité qui ne semble pas souffrir de l’usure du pouvoir malgré ses 70 ans de couronne. Elle doit sans doute en partie sa popularité à son exemplarité.

Boris Johnson de son côté ne semble pas associer l’exemplarité à une qualité nécessaire à la fonction de premier ministre de Sa Majesté la reine Elizabeth II. C’est cette attitude qui causé la chute de popularité de Boris Johnson et qui risque de lui coûter son poste de premier ministre.