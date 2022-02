Le festival des erreurs de prévision financière se poursuit

La semaine dernière, le ministre des Finances, Ernie Steeves, annonçait que le gouvernement du Nouveau-Brunswick prévoyait terminer l’exercice financier en cours non pas avec un avec un excédent de 89 millions $, comme il l’avait annoncé en novembre dernier, mais plutôt un deuxième surplus record en autant d’années. Cette fois-ci, l’excédent s’élèverait à presqu’un demi-milliard de dollars (487,8 millions $).

Ce n’est pas peu dire, surtout lorsqu’on considère que le gouvernement s’est retrouvé avec une facture ponctuelle imprévue de plus de 200 millions $ pour couvrir les hausses salariales rétroactives accordées aux membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et de plusieurs autres syndicats avec qui il était en négociations pendant l’année.

En comparaison aux deux mises à jour offertes à l’automne dernier, celle-ci a fait l’objet d’une couverture médiatique moins étendue. C’est compréhensible: le gouvernement s’est tellement trompé dans ses prévisions cette année que la nouvelle n’avait plus rien de surprenant.

Il importe quand même de revenir brièvement sur les moments forts du festival d’erreurs de prévision financière que nous vivons depuis le budget de mars dernier.

Lorsqu’il déposa son budget, le ministre Steeves prévoyait un déficit de 245 millions $. Commentant son document, le ministre avait alors affirmé que «c’est le temps de dépenser de l’argent. Nous ne pouvons pas nous soucier d’équilibrer les livres cette année».

En fin d’été, le gouvernement annonçait une conférence de presse et un breffage technique qui devaient avoir lieu le 2 septembre pour discuter des résultats financiers du premier trimestre. Peu après, on annulait abruptement et sans explications l’évènement.

Ce n’est qu’un mois plus tard, une fois que l’on apprit dans l’Acadie Nouvelle que les livres pourraient être en bien meilleur état que le gouvernement ne l’avait jusqu’alors laissé entendre, que ce dernier annonçait une nouvelle date pour la tenue d’une mise à jour financière.

Lors de l’évènement, à la mi-octobre, on nous révélait que le gouvernement avait enregistré un surplus record l’année précédente, en pleine pandémie. On apprenait également que, loin de nager dans l’encre rouge comme il l’avait prévu, le gouvernement avait enregistré un surplus de 158 millions $ au premier du trimestre de l’année en cours.

Déjà, les chiffres étaient clairs. Derrière le revirement complet de la situation financière du Nouveau-Brunswick se trouvait une économie connaissant une croissance fulgurante.

Or, plutôt que d’ajuster ses prévisions en conséquence, le gouvernement de Blaine Higgs — alors en négociations avec de multiples syndicat, dont le SCFP — avança que le surplus du premier trimestre était exceptionnel. Pendant le reste de l’année, les finances de la province allaient mystérieusement piquer du nez, de telle sorte que le surplus allait fondre comme neige au soleil pour s’établir à $38 millions en fin d’année.

Ce n’est pas ce qui s’est produit, bien sûr. En l’espace de quelques mois après la conclusion des négociations avec le SCFP, le gouvernement a découvert près de 600 millions $ supplémentaires en taxes et autres recettes autonomes sous son matelas.

La semaine dernière, le gouvernement déployait l’artillerie lourde pour convaincre les Néo-Brunswickois de circuler car il n’y avait rien à voir: ses erreurs spectaculaires de prévision étaient normales dans les circonstances incertaines de la pandémie.

Cela dit, cette explication a de quoi nous laisser sur notre faim. Tout économiste un tant soit peu allumé sait bien que les recettes du gouvernement sont étroitement liées à la croissance économique. Or, on savait depuis le printemps dernier que l’économie néo-brunswickoise allait exploser.

Économiquement parlant, cela n’avait aucun sens pour le gouvernement de prévoir des revenus à peu près stables dans le budget de mars et encore moins lors de la mise à jour d’octobre.

Politiquement parlant, cependant, c’était tout autre chose. C’est pourquoi le gouvernement a préféré l’aveuglement volontaire à la transparence financière.