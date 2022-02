Le meilleur de soi-même

Le spectacle fut beau. Il tire à sa fin. Même s’il a fallu adopter l’horaire du hibou pour voir les compétitions en direct, les passionnés sont tristes. Les autres, contents de pouvoir retrouver leurs téléromans à leur grille-horaire.

La trêve olympique semble avoir été respectée à Pékin. Lorsque l’on sait que les Chinois sont sur le podium en matière de dissimulation, on peut avoir des doutes. Ailleurs, la tension a monté… de Ottawa à Kiev, l’escalade est inquiétante. La dimension politique des Jeux est pourtant secondaire. C’est le sport qui doit primer.

Alors que les Jeux se terminent, la réflexion sur la valeur du sport se poursuit. La pandémie nous a fait découvrir les bienfaits des loisirs actifs en plein air. La conciliation n’est pas uniquement à trouver entre travail-famille, mais aussi entre travail-loisir. C’est vrai pour le congé de la famille lundi. Et tous les jours de l’année!

+++

Les Jeux olympiques ne sont pas nécessairement le moment idéal pour parler du sport. Parce qu’ils font ressortir tant d’ambiguïtés: la mythisation des champions, l’asservissement à des logiques commerciales, l’idéologie du succès à tout prix, la glorification des sports d’élite.

Au départ, le sport permet une expérience éducative d’humanisation. Il crée une culture de rencontre et de concorde. Lorsqu’il regroupe des jeunes de toutes les classes sociales (comme au soccer), il est gage d’inclusion. À l’heure de l’individualisme et des écrans, le sport est un antidote puissant pour apprendre la solidarité et le vivre ensemble.

Hélas, le sport touche trop peu de gens! Il privilégie une minorité de jeunes avec un accent excessif mis sur la compétition. Plus les enfants grandissent, moins ils sont présents dans les gymnases et les cours d’école. La participation sportive amorce son déclin lors de l’adolescence.

La volonté d’avoir des champions amène les jeunes à se comparer: certains développent une faible estime de leurs capacités et cessent de bouger. Dans nos polyvalentes, on privilégie quelques équipes-étendards de l’école. La majorité devient spectatrice.

En présentant des portraits d’athlètes olympiques, des commentateurs ont parlé des bienfaits de retarder la spécialisation dans un sport précis. C’était nouveau pour moi. C’est rafraichissant et prometteur: permettre aux enfants d’être actifs et d’adopter plusieurs aptitudes. Et le miracle scandinave peut survenir: un système sportif inclusif pour l’ensemble, tout en ayant des champions au plus haut niveau.

+++

Depuis longtemps, l’Église est proche du monde sportif. La devise du mouvement olympique «Plus vite, plus fort, plus haut» est du père Didon, un ami du baron de Coubertin qui a instauré les Jeux modernes. La maxime consolatrice adressée aux perdants: «L’important c’est de participer»? vient d’un évêque qui voulait minimiser les tensions entre les équipes américaines et les officiels anglais. Il prêchait lors des JO de Londres, en 1908: «Le plus important n’est pas de gagner, mais de participer; l’essentiel, ce n’est pas d’avoir vaincu mais de s’être bien battu.»

Les récents papes ont démontré un vif intérêt pour le sport. Après l’athlète Jean-Paul II, François est un grand partisan de son équipe de foot. Sous la houlette de ce dernier, le Conseil pontifical pour les laïcs a organisé des séminaires avant de rédiger Donner le meilleur de soi-même.

Ce document insiste sur un ministère du sport. Difficile de s’engager dans une telle pastorale chez-nous. L’Église en a plein les bras avec la gestion de ses paroisses. De plus, le silence brisé sur la pédophilie a révélé nombre d’abus perpétrés lors de sorties pour des activités sportives; on peut comprendre la frilosité de l’Église de proposer aux prêtres de prendre une part active dans le sport.

D’autres chemins sont à explorer. Que de fois ai-je entendu des récriminations au sujet d’enfants inscrits dans une activité sportive, ce qui créait des conflits d’horaire et une opposition tenace entre sport et catéchèse. Or, la participation sportive ne va pas à l’encontre d’une formation à la vie chrétienne. Au contraire: le sport est une école de vie pour apprendre le vrai sens de la liberté, des règles, de la coopération, de l’esprit d’équipe, de sacrifice et de discipline.

À condition d’éviter les excès. Ici encore: la vertu se trouve dans le juste milieu. C’est un chinois qui a dit cela? De toute façon, Confucius l’a prêché. Les bouddhistes et les taoïstes pratiquent cet art de vivre. Le juste milieu, ça pourrait être un bel héritage de ces Jeux dans l’Empire du Milieu.