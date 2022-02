D’une occupation à l’autre

Bon, la situation semble redevenue à la normale à Ottawa. Ouf! Les tulipes pourront donc se montrer le bout du nez au printemps dans la capitale fédérale. Quant aux camionneurs et leurs sympathisants anti-mesures sanitaires, ainsi que la cohorte de complotistes et autres bizarroïdes qui se sont joints à cette dangereuse croisade bordélique, espérons ne pas les revoir à l’écran avant longtemps!

Parlant télé, samedi, je suis resté rivé à la mienne pour assister à la fin du siège. Au début, je zappais frénétiquement d’une chaîne à l’autre; en fin de soirée, j’avais des tendinites jusqu’aux fesses!

Et j’étais épuisé d’observer autant de flics tout pris dans un pain qui avançaient vers les manifestants à pas de tortue, dans le but de les isoler et de les disperser. Ce qui fut fait dans les règles.

J’avais beau leur donner des directives de mon salon, leur crier des ordres même, leur enjoignant par moments d’utiliser des méthodes que la charité chrétienne m’interdit de préciser ici, c’était peine perdue: les flics n’en faisaient qu’à leur tête. Ils faisaient leur p’tit bonhomme de chemin, ce qui leur laissait amplement le temps, j’imagine, de calculer mentalement le magot qu’ils se feraient en heures supplémentaires.

Et qui peut les en blâmer? Les heures supplémentaires ont un prix. La liberté aussi!

***

Perso, deux trucs m’indisposaient très sérieusement à Ottawa: la présence des enfants, cibles vulnérables entre toutes, et la capacité de ces véhicules, bonbonnes de propane et bidons d’essence à se transformer en armes de destruction massive pour peu qu’un olibrius décide de faire un massacre au nom de sa fameuse «libarté».

Dieu merci, c’est fini, je peux donc retourner à mes cauchemars ordinaires.

***

En fait, à Ottawa, nous l’avons échappé belle. Je veux bien entendre que tout le monde il est beau, que tout le monde il est gentil, mais dans ce genre de dérèglement de convivialité, il ne suffit que d’une étincelle pour que le drame se produise.

Et quand le drame se produit, que tout le monde se met à courir comme des poules pas de tête, il est trop tard.

C’est probablement cette crainte qui a freiné les autorités policières au début, bien qu’il est soit devenu évident à un moment donné que cette retenue, loin d’éviter le drame, pouvait au contraire le précipiter, car la colère continuait à monter.

Entre sagesse et colère, tout est question de dosage.

***

Un drame évité, c’est bon. Mais deux drames évités, c’est mieux, pourrait-on dire, en pensant à l’autre «occupation» qui a détourné notre attention sitôt celle d’Ottawa terminée: l’occupation d’une partie du territoire de l’Ukraine par des troupes russes.

Depuis quelques semaines, la Russie et les États-Unis se livrent à une partie de tir au poignet au sujet de ce pays, le deuxième plus grand pays d’Europe en superficie. L’Ukraine fait partie de l’Europe, mais n’est pas membre de l’Union européenne, ni de l’OTAN.

L’Ukraine aimerait joindre les rangs de l’OTAN. C’est toujours agréable d’avoir une grosse gang d’amis pour nous défendre quand notre gigantesque voisin russe ne cesse de nous intimider. Mais le gros voisin en question ne voit pas la chose du même œil.

Il faut dire que les rapports entre l’Ukraine et la Russie ne sont pas seulement de simples rapports de voisinage. Bien au contraire! Les liens qui unissent ces deux pays plongent loin dans l’Histoire.

***

Si l’Ukraine du nord, catholique, est issue de l’ancienne Pologne et de l’ancienne Lituanie, l’Ukraine du sud et de l’est, orthodoxe, a des racines russes indéniables. Dans cette partie de l’est se situe le Donbass, une région russophone qui comprend deux provinces, Donetsk et Louhansk, où un fort mouvement de sécession pro-russe est déjà en guerre ouverte contre le gouvernement central.

Depuis 2014, les provinces de Donetsk et Louhansk se sont auto-proclamées «républiques populaires» (non reconnues à l’échelle internationale) et elles ont pris le contrôle du Donbass.

Lundi, le président Poutine a déclaré que la Fédération de Russie reconnaissait la souveraineté de ces deux «États». Ce qui lui permet d’y envoyer des troupes et de prétendre qu’il ne s’agit pas de l’Ukraine puisqu’elles sont maintenant souveraines!

Évidemment, l’Occident n’est pas dupe, mais ça permet à la souris russe de jouer avec le chat américain.

***

Dans cette dynamique, il faut prendre conscience que les présidents américain et russe agissent et réagissent à partir de perspectives presque opposées. Pour Joe Biden, l’Ukraine est un allié européen. Pour Poutine, l’Ukraine fait partie de l’âme russe. Qui a raison?

Mince filet d’espoir: on murmure dans les chancelleries que l’Ukraine pourrait éventuellement non pas devenir membre de l’OTAN, mais plutôt devenir une sorte de territoire non-aligné entre l’Europe et la Russie. Une zone tampon dont le statut protégerait tout le monde d’une guerre inutile.

Il faudrait faire appel à une tireuse de cartes pour prédire la suite des choses. Comme les pays de l’OTAN répètent sur tous les tons qu’ils ne comptent pas envoyer de militaires pour protéger leur «allié», Poutine aura beau jeu de délimiter son terrain de jeu.

Et dans quelques années, les «alliés» de l’Ukraine feront comme ils ont fait avec l’annexion de la Crimée par la Russie: ils n’en parleront plus.

***

Quant aux sanctions que multiplient déjà les vis-à-vis de Poutine, depuis l’annonce de l’envoi de troupes russes dans les deux «républiques» du Donbass, si elles n’ont pas fonctionné en 2014, lors du renversement du régime pro-russe, on peut se demander si elles seront suffisantes pour ramener Poutine dans le droit chemin tracé à nouveau par l’Occident.

Une chose est claire: ce n’est pas le premier ministre canadien, incapable d’assurer la protection de son pré carré parlementaire, qui va faire peur à Poutine! Et encore moins la lecture à la télé d’une note de fonctionnaire par la ministre des Affaires étrangères revenue en épouvante d’Ukraine! LOL.

Han, Madame?