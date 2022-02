En route vers la Coupe du Monde

Portrait du meilleur gardien de soccer du monde

Le gardien sénégalais Edouard Mendy joue pour le prestigieux club anglais Chelsea Football Club. Son parcours de joueur a été parsemé d’embûches qui l’ont même amené jusqu’à pointer à l’assurance chômage en France. Le voilà maintenant au sommet de la planète soccer.

Édouard Mendy est né en 1992 à Montivilliers, une petite ville près du Havre, dans le nord de la France. Tout jeune, il se fait remarquer par ses aptitudes de gardien et à l’âge de 14 ans, il fait un bref passage au centre de formation du Havre. Il décroche alors un premier contrat avec un club amateur régional. En 2011, à 19 ans, il est recruté par l’AS Cherbourg, club de troisième division française, situé à 200 kilomètres de sa ville natale. Il amorce ce contrat comme troisième gardien, et à sa troisième saison, il devient le gardien numéro un. Malheureusement, le club est alors relégué administrativement. En 2014, à l’âge de 22 ans, il se retrouve sans club ni contrat. Son rêve de devenir footballeur professionnel est anéanti. Mendy devra pointer au chômage. Normalement, à cet âge, une carrière de footballeur professionnel est déjà tracée.

Il continue de s’entraîner avec des clubs amateurs de sa ville natale tout en espérant trouver un club. Témoin de son travail et de sa persévérance sans limites, un ami le réseaute pour un essai avec l’équipe réserve de l’Olympique de Marseille en 2015. Son attitude, son caractère et sa détermination lui ont permis d’intégrer l’équipe réserve. Jouant très peu, il réussit tout de même à se faire remarquer. Cette opportunité dans le sud de la France relance sa carrière et il est recruté comme gardien suppléant au Club de Reims, en ligue 2. Le portier sénégalais de 6 pieds 6 pouces et 210 livres continue son travail acharné et devient le premier gardien du club au cours de la saison 2017-2018.

Le parcours de Mendy ne s’arrête pas là. Après avoir aidé le club de Reims à monter dans l’élite française, il est appelé à jouer avec l’équipe du Sénégal à l’automne 2018. Il est recruté la saison suivante avec l’équipe de Rennes. Il joue les premiers rôles dans le Championnat de France et sur la scène européenne durant la saison 2019-2020. Son talent est repéré par le club anglais, le Chelsea FC, qui n’hésite pas à le faire signer en 2020. Dès sa première saison, il remporte la prestigieuse Ligue des champions.

Son ascension continue. En début d’année 2022, il devient le premier Africain à remporter le trophée de meilleur gardien de la FIFA. La nouvelle est sortie alors qu’il était en pleine compétition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Cette récompense est inspirante pour les futures générations africaines, selon lui. «C’est une fierté pour le Sénégal, mais aussi pour toute l’Afrique, et j’espère que d’autres gardiens africains l’obtiendront». En plus de remporter les grands honneurs en gagnant la Coupe d’Afrique avec les Lions de la Teranga au début du mois de février dernier, il empoche au passage le trophée du meilleur gardien de la compétition. Quelques semaines plus tard, avec le Chelsea FC, il remporte le titre de meilleur club du monde à Abou Dabi lors de La Coupe du Monde des Clubs.

Même au sommet du monde, après sa remise du trophée de la FIFA, Édouard Mendy dit vouloir monter encore plus haut. «Il y a toujours de l’espace à amélioration si l’on veut progresser. J’ai toujours soif d’apprendre et de remporter d’autres trophées».