L’autre état d’urgence

Le gouvernement fédéral a révoqué ce mercredi l’état d’urgence qu’il avait décrété il y a un peu plus d’une semaine afin de faire face à l’occupation du centre-ville d’Ottawa par un convoi de manifestants armés de camions lourds, de barbecues et – qui l’aurait cru – d’un jacuzzi.

Au Parlement, on se prépare désormais à créer la commission d’enquête qui doit inévitablement suivre ce décret. Celle-ci devra faire la lumière sur la conduite des différents corps policiers, les sources de financement ayant soutenu la manifestation, et généralement, essayer d’expliquer comment une manifestation a pu tourner en crise nationale. L’utilisation de la loi est aussi contestée devant les tribunaux par un organisme postulant qu’il s’agissait d’un abus de pouvoir de la part du gouvernement.

Mais pendant ce temps, une autre urgence se profile à l’horizon: celle de réparer notre tissu social.

Il est inutile de continuer de diaboliser les participants au convoi. Nous savons depuis des semaines que le noyau dur d’organisateurs contenait des individus aux intentions nocives. La remise en question du mandat vaccinal pour les camionneurs à la frontière canado-américaine n’était, pour les Pat King de ce monde, qu’un prétexte pour demander rien de moins que le renversement du régime démocratique.

Mais parmi les participants, on retrouvait aussi des individus qui, depuis des mois, voire des années, ont été assujettis à l’influence de réseaux malfaisants minant, petit à petit, leur confiance envers nos institutions. Par l’entremise des médias sociaux, ces réseaux ont semé la désinformation et le doute parmi une partie de la population, déformant leur compréhension des valeurs fondamentales de notre système politique, telles que nos droits et libertés.

Il y a plusieurs années que nous aurions dû sonner l’alarme quant aux dangers de la radicalisation en ligne, particulièrement en provenance de l’extrême-droite. L’esseulement, voire le désespoir, provoqués par la pandémie n’ont fait qu’accélérer ce processus. Nous en prenons maintenant conscience, alors que certains discours conspirationnistes ont été repris et répétés non seulement par des manifestants aux portes du Parlement, mais aussi par certains parlementaires eux-mêmes.

L’état d’urgence est terminé, mais l’urgence, elle, demeure. Comment peut-on assainir un discours public qui carbure à l’outrage? Comment guérir, collectivement, de cette fracture dans notre compréhension de la réalité? Comment rétablir le dialogue avec ces proches qui semblent désormais vivre dans un monde parallèle?

D’aucuns proposent de sanctionner les GAFA lorsqu’ils véhiculent des théories conspirationnistes ou des propos haineux. Bien que les réseaux sociaux soient certainement au cœur du problème, la modération de leur contenu demeure difficile et surtout inégale, alors que la liberté d’expression est encadrée différemment d’un pays à l’autre.

D’autres demandent une réforme de l’éducation civique. Une telle entreprise serait fort louable, mais il est peu probable que toutes les provinces agissent de concert. À cela, on pourrait ajouter que des bases plus solides en sciences auraient aussi permis de contrer la désinformation sur la vaccination.

Autrement dit, il n’y aura pas de recette magique. Mais prendre conscience du problème, c’est déjà un pas dans la bonne direction.