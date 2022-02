À l’image des paysages maritimes

Cette semaine, je vous emmène sur le bord de la mer, sur les falaises de la Gaspésie et celles des Îles-de-la-Madeleine avec deux œuvres nourries par le vent du large.

Les falaises, Virginie DeChamplain

Ce premier roman de Virginie DeChamplain qui porte sur le deuil aborde la filiation et le lien rompu entre trois générations de femmes. C’est aussi un roman sur la fuite. La narratrice V. qui vient d’apprendre la mort de sa mère retourne dans sa Gaspésie natale pour retrouver sa sœur Anaïs et sa tante Marie. Sa mère, étant une femme fragile, imprévisible un peu sauvage et bohème, a laissé des marques profondes sur ses filles. «Elle nous aimait, mais tellement mal», dira V. à propos de sa mère.

Le corps sans vie de sa mère rejeté par le ressac a été retrouvé sur une plage près de la maison familiale. Même si elle n’a pas vraiment envie d’être là, V. restera plus longtemps que prévu dans la maison de ses souvenirs. Elle plonge dans les souvenirs, ses rêves, ses angoisses et sa jeunesse tumultueuse. Bien souvent, V. a dû s’occuper de sa mère instable. En faisant le tri de ses affaires, elle tombe sur de vieux cahiers écrits par sa grand-mère qu’elle n’a jamais connue. Elle remonte alors le temps et le cours de la vie de son aïeule d’origine islandaise.

«Je me secoue, prends le premier cahier sur le bord, sors sur la galerie m’asseoir dans les grandes marées. Je me berce dans la chaise de ma grand-mère, les jointures frettes dans la tempête qui s’en vient.»

Au hasard de ses promenades, elle fait la rencontre de Chloé, propriétaire du bar du village, avec qui elle entretient une relation intense.

Les falaises c’est aussi un voyage intérieur dans les eaux troubles des femmes de sa lignée. Afin de suivre les traces de ses ascendantes, V. s’envole vers l’Islande pour renouer avec son histoire et sa vie. Tout comme sa grand-mère et sa mère, elle a envie de grand air, de liberté et de sortir du carcan. Si au début, la narratrice vit une tempête intérieure, la colère s’estompe au fil du récit. Celle qui ressent un trou au milieu du ventre arrive peu à peu à guérir ses blessures.

Bien que le deuil et la transmission entre les générations ont souvent été abordés en littérature, ce premier roman de l’auteure québécoise les traite de façon originale dans une approche intimiste et poétique. Son écriture est unique, évoquant le fleuve, les marées, les paysages escarpés de la Gaspésie et de l’Islande, l’odeur saline et le souffle du vent.

Une écriture qui trouve écho en Acadie. C’est puissant, inattendu et bouleversant. De courts poèmes s’insèrent entre les chapitres. À certains égards, on ressent une certaine filiation avec le roman La femme qui fuit d’Anaïs Barbeau-Lavalette qui explore aussi la transmission de la mémoire. Un premier effort fort prometteur et j’ai bien hâte de lire ses prochains romans. Ce livre est l’un des deux finalistes du Prix Frye Académie cette année. Ce prix est décerné par un jury de jeunes lecteurs de la 9e à la 12e année. (La peuplade, 2020). ♥♥♥½

Le roman Les falaises de Virginie DeChamplain. – Gracieuseté Claude Cormier – Gracieuseté: Yvan Couillard

Claude Cormier, Garde ton accent – tome 2

Histoires des îles, poésie du quotidien; l’univers de l’auteur-compositeur-interprète madelinot a quelque chose de très authentique. «L’enfant des îles», qui a célébré en 2020 ses 20 ans de carrière, donne une série de concerts dans les Provinces atlantiques (une tournée d’une dizaine de dates obtenue grâce à un prix remporté à la FrancoFête en Acadie). Il arrive avec sa musique d’inspiration traditionnelle, près de ses origines tout en pointant vers d’autres horizons. Avec huit albums à son actif, je vous propose de revisiter son plus récent opus inspiré par ses racines acadiennes, teinté des brumes de l’Irlande. Si vous aimez les bonnes mélodies entraînantes, le folk aux multiples influences et des histoires colorées, vous ne serez pas déçus. Violon, banjo, guitare, percussions et accordéons apportent une belle couleur à ses chansons dynamiques, joyeuses et chaleureuses, qui respirent l’air salin. Chaque chanson raconte une histoire, et ce, sans prétention. On y retrouve une écriture simple, près du quotidien, s’apparentant à certains égards aux univers de Georges Langford et Suroît. Celui qui chante l’Acadie avec fierté nous transporte littéralement dans ses îles avec sa musique.

«Bien des tempêtes on en a vues, des grands vents, on en a vécus/né du grand large de mon pays, jamais je voudrais changer ma vie…» (Ma promesse)

Son album Acoustique qui s’ouvre avec la jolie Ni vent ni nouvelle, paru en 2011, figure parmi mes favoris. Claude Cormier est en nomination aux Prix Éloizes 2022 dans la catégorie de l’artiste en musique. ♥♥♥