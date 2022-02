Massacre à la scie: stupide et inutile

Film d’horreur hautement générique, Massacre à la scie (Texas Chainsaw Massacre, Netflix) est un affront criminel à l’original, une des oeuvres les plus influentes – sinon la plus influente – de l’histoire du cinéma d’horreur.

Tourné par Tobe Hooper avec un minuscule budget de 140 000$, The Texas Chain Saw Massacre a été lancé en 1974. Il est considéré, avec Psycho (1960), comme l’ancêtre des films de tueurs psychopathes, pavant la voie à des franchises comme Halloween, Saw, Evil Dead, Friday the 13th, Scream et Nightmare on Elm Street.

Il raconte l’histoire de cinq jeunes qui débarquent par hasard sur le domaine d’une famille de cannibales et de leur exécuteur masqué de peau humaine et armé d’une scie mécanique, Face de cuir.

Le nouveau film, qui fait table rase sur les innombrables suites qu’a engendrées l’oeuvre de Hooper, se déroule 50 ans plus tard. On y suit un groupe de jeunes qui, après avoir acheté les immeubles d’une ville fantôme du Texas, souhaite transformer l’endroit en un jardin d’Eden pour Milléniaux. Ils ignorent toutefois qu’ils viennent de mettre les pieds à l’endroit où Face de cuir s’est terré pendant cinq décennies…

Le film du nouveau venu David Blue Garcia commence bien. Il aborde des thèmes comme le racisme, la surabondance des armes à feu, l’environnement et les problèmes des grandes villes.

Malheureusement, aucune de ces belles idées n’est développée.

Il était pourtant un temps où un film d’horreur était un commentaire sur son époque – le film original de 1974 était une géniale mise en garde sur l’éclatement des valeurs familiales et l’industrialisation ainsi qu’un doigt d’honneur à l’hypocrisie des mangeurs de viande.

Le Massacre à la scie de Garcia est de son côté un bain de sang sans le moindre deuxième degré au cours duquel périssent de façon brutale et graphique des jeunes gens dont le sort nous indiffère totalement.

Le Face de cuir du film de Hoober était un jeune homme défiguré, à la sexualité ambigüe, muet, battu et mal aimé qui n’avait pas sa place dans le monde à moins de tuer à la demande de son père, un cannibale souffrant de graves problèmes de santé mentale. La tragédie du film originale était autant celle de Face de cuir que de ses victimes.

Le nouveau Face de cuir n’a pas cette profondeur. C’est un monstre, croisement entre Jason Voorhees et Michael Myers, qui tue pour le plaisir – après avoir été en mesure de contrôler ses pulsions pendant 50 ans, allez comprendre – qui est indestructible, qui ne ressent pas la douleur et qui est doté d’une force surhumaine malgré son âge avancé (d’au moins 65 ans).

Le nouveau film affiche beaucoup plus de sang que l’original, magnifiquement conservateur dans son recours à l’hémoglobine et aux entrailles pendantes.

C’est aussi un des films d’horreur les plus mal écrits qu’il m’ait été donné de voir. Le nombre de trucs qui défient la logique, le réalisme, le bon goût et la raison est d’un niveau olympique.

Si au moins le nouveau film avait un tant soit peu développé la mythologie du tueur. Même pas. On termine le visionnement, abruti devant tant de violence gratuite, en se disant: «quel film inutile qui n’avait absolument rien à dire».

En fait, oubliez ça. Massacre à la scie est – malgré lui – bel et bien un commentaire social. Il démontre que si les moyens techniques pour tourner un film ont extraordinairement évolué depuis 50 ans, la capacité de l’humain à raconter une histoire bien ficelée et porteuse d’un message fort et subtil a, de son côté, régressé de façon inquiétante.

(Une étoile sur cinq)

Uncharted

Tom Holland dans une scène de Uncharted. – Gracieuseté

Adapté d’une très populaire série de jeux vidéos, Uncharted (en salles depuis le 18 février) est un film d’aventure extrêmement fidèle au médium de sa source: visuellement impressionnant, mais dont le scénario est aussi cliché que prévisible et générique.

Nathan Drake (Tom Holland) est barman à New York. Passionné d’histoire, il rêve de partir à l’aventure avec son frère Sam, dont il n’a que d’éparses nouvelles depuis dix ans.

Un jour, Nathan est abordé par Victor Sullivan (Mark Wahlberg), un chasseur de trésors qui est l’ami de Sam. Sullivan propose à Nathan de l’aider à voler une croix d’or qui serait la clé permettant de découvrir la fortune en or que l’explorateur Fernand de Magellan a cachée, il y a 500 ans.

D’abord hésitant, Nathan plonge dans l’aventure, ce qui le mènera à Barcelone, puis aux Philippines, où il se frottera à des personnages louches comme l’exploratrice Chloe Fraser (Sophia Ali), le riche et ambitieux Santiago Moncada (Antonio Banderas) et la tueuse Braddock (Tati Gabrielle).

Je précise tout d’abord que j’ignorais tout de la série de jeux vidéos Uncharted il y a dix jours. Je ne ferai donc pas de parallèle avec le matériel d’origine, me contenant de juger le film pour ce qu’il est. Et ce qu’il est est un pastiche d’Indiana Jones et du Pirates des Caraïbes dont l’âme est sacrifiée au profit d’un grand spectacle pixelisé.

Malgré tous ses efforts, Holland (photo), pour un, n’affiche pas la moitié du charisme et de l’humour auquel il nous a habitués dans le rôle de Spider-Man. En fait, la très grande majorité des gags du film tombent à plat. Le ton est extrêmement ringard («mononcle») pour un film qui s’adresse à un public jeune.

La dichotomie entre les «gentils» et les «méchants» est aussi très mal définie. On nous demande de nous identifier à Nathan et Victor, alors qu’ils veulent exactement la même chose que Moncada et sa bande: trouver le trésor pour le vendre et devenir milliardaires. Je n’arrive toujours pas à comprendre en quoi les «méchants» sont plus méchants que les «gentils»…

Le film s’appuie sur deux scènes extrêmement spectaculaires, qui se déroulent dans le dernier acte. Les deux sont aériennes et ne ressemblent à rien que vous ayez déjà vu au cinéma. Malheureusement, la première défie toutes les lois de la physique et la seconde est étrangement ennuyeuse.

Paresseux ramassis d’heureuses coïncidences et de pratiques interventions du gars des vues, Uncharted est par moment endormant, par moment confondant. Par exemple, quelqu’un devra m’expliquer pourquoi l’équipage de Magellan a laissé des indices aux quatre coins du monde s’il souhaitait que son trésor demeure caché…

(Deux étoiles sur cinq)

Severance

Le méconnaissable Adam Scott dans une scène de Severance (Apple TV+). – Gracieuseté

De plus en plus de gens souhaiteraient pouvoir ériger un mur étanche entre leur boulot et leur vie personnelle, de façon à ce que l’un n’empiète pas sur l’autre. Severance (Appel TV+) aborde cette utopie dans une série télévisée complexe, empreinte de mystères et de symbolisme.

Mark (photo, le méconnaissable Adam Scott; Big Little Lies, Parks and Recreation) est gestionnaire de données dans une grande firme appelée Lumon. Veuf, cet ancien professeur d’histoire a accepté de subir une procédure chirurgicale appelée «Severance». Ainsi, quand il est au travail, il ignore tout de l’homme qu’il est dans sa vie personnelle, et vice-versa. Cela lui évite de divulguer des secrets de son employeur quand il est à la maison et de penser à sa femme décédée quand il est au travail.

La douce insouciance dans laquelle vit Mark est toutefois chamboulée quand, un jour, son meilleur ami du boulot – dont la mise à pied a pris tout le monde par surprise – le contacte… à la maison.

L’ami en question, Petey, explique qu’il est parvenu à déjouer la procédure de «Severance» et qu’il a découvert des trucs pas propres au sujet de Lumon.

Petey propose à Mark de lui partager ses découvertes. Mais Mark est surveillé. Et Lumon semble avoir beaucoup de secrets à cacher…

Au moment d’écrire ces lignes, seulement deux épisodes sur neuf de la série sont en ligne. Les autres seront ajoutés à raison d’un par semaine, chaque vendredi.

Parce que les concepts abordés dans Severance sont compliqués, que les personnages sont nombreux et que le monde dans lequel le récit se déroule est différent du nôtre, les deux premiers épisodes servent de mise en contexte.

Ils sont très lourds et demandant intellectuellement, le spectateur ayant énormément d’idées provocatrices à digérer et à assimiler – à commencer par le concept de «Severance». Il est donc extrêmement difficile de juger la série réalisée en partie par l’humoriste Ben Stiller en se basant sur un si petit échantillon.

Stiller et les scénaristes ont toutefois profité des deux premiers épisodes pour planter les graines de plusieurs mystères qui, on s’en doute, livreront leurs fruits dans les prochaines semaines.

Il y a par exemple cette nouvelle employée, Helly, qui souhaite démissionner même si elle a subi la procédure. Un collègue de Mark qui voit une espèce de boue noire l’envelopper quand il s’endort au boulot. L’innocente voisine (Patricia Arquette) de Mark qui s’avère être une menaçante haut placée chez Lumon. Un espace de travail où les employés sont punis de façon mystérieuse. Et, évidemment, le domaine d’activité inconnu de Lumon.

Esthétiquement innovatrice, socialement provocatrice et portée par un Adam Scott totalement hors de sa zone de confort (de playboy sarcastique), Severance promet énormément.

(Quatre étoiles sur cinq)

À surveiller

Super Pumped: The Battle for Uber



Joseph Gordon-Levitt dans une scène de Super Pumped: The Battle for Uber (Crave). – Gracieuseté

(sur Crave dimanche)

Tournée par Showtime, cette série retrace les très erratiques débuts du géant Uber et met en vedette Joseph Gordon-Levitt, Uma Thurman et Kyle Chandler (Friday Night Light).

Worst Roomate Ever

(sur Netflix mardi)

Produite par le créateur de la série La Purge, Jason Blum, cette série documentaire présente l’histoire de cinq personnes – une par épisode – qui ont partagé un appartement sans le savoir avec un criminel violent.

Ouf Flag Means Death

(sur Crave jeudi)

L’hilarant Taika Waititi (Jojo Rabbit, Free Guy) est la vedette de cette série humoristique dans laquelle un riche bourgeois du début du 18e siècle s’improvise… pirate. J’ai très hâte!

The Dropout

(Sur Disney+ jeudi)

Cette série raconte l’histoire vraie d’Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried), une décrocheuse qui a fait faillite après avoir fondé une entreprise des technologies de la santé (Theranos) qui l’a rendue milliardaire.

The Batman

Robert Pattinson dans une scène de The Batman. – Gracieuseté

(En salles vendredi)

Après Christian Bale et Ben Affleck, c’est au tour de Robert Pattinson d’endosser le costume de Batman dans ce film de Matt Reeves où le Chevalier noir est notamment confronté au Sphinx (Paul Dano) et à la Femme-Chat (Zoë Kravitz).