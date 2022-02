Élection présidentielle française: la droite en mode survie

La droite est indissociable du paysage politique français depuis les tous débuts de la Cinquième République. Pourtant, dans l’actuelle campagne pour l’élection présidentielle française de 2022, consciente qu’elle n’a plus le poids politique qu’elle avait autrefois, la droite donne l’impression de jouer sa survie.

Le mode de scrutin français, où le président de la République est élu au suffrage universel direct à deux tours, a longtemps eu pour effet d’encourager une bipolarisation gauche-droite. De manière générale, plusieurs candidats s’opposaient au premier tour et le deuxième tour débouchaient presque à chaque fois – outre en 1969, en 2002 et en 2017 – sur un duel opposant un candidat de gauche à un candidat de droite.

La droite française a ainsi souvent changé de nom, elle s’est parfois divisée en différents courants et d’autre fois unie ses forces autour d’un même candidat, mais elle a toujours été présente aux élections présidentielles. Elle a toutefois subi un sérieux revers à la dernière élection présidentielle en 2017 dont elle est encore sous le choc.

Lors de l’élection présidentielle de 2017, pour la première fois de l’histoire de la Cinquième République, la droite, représentée par François Fillon du parti Les Républicains, a été éliminée au premier tour. La droite étant éliminée, tout comme la gauche d’ailleurs, les électeurs ont dû choisir au second tour entre Emmanuel Macron au centre et Marine Le Pen à l’extrême droite.

Le paysage politique a donc beaucoup changé au cours des dernières années. Autrefois la droite devait modérer son discours afin d’aller chercher une partie de l’électorat de gauche, plus précisément de centre gauche, et espérer former une majorité.

Aujourd’hui, la droite sait que ce n’est plus auprès de l’électorat de centre gauche qu’elle pourra chercher à faire des gains. Son défi sera plutôt de chercher à se trouver une place, coincée qu’elle est entre le centre et l’extrême droite, afin de pouvoir se qualifier au second tour.

Pour cette élection présidentielle de 2022, contrairement à la gauche qui présentera plusieurs candidats, la droite ne présentera qu’une seule candidature. Le parti Les Républicains, principal parti de droite, a organisé une investiture qui a été remportée par la candidate Valérie Pécresse.

La candidate Valérie Pécresse n’aura donc pas de concurrence dans son propre camp. Elle devra toutefois résister à Emmanuel Macron d’un côté, Marine Le Pen et Éric Zemmour de l’autre, qui tenteront de lui ravir son électorat.

En appliquant des politiques économiques de droite, Emmanuel Macron a su attirer vers lui une grande partie de l’électorat de droite, plus particulièrement de la droite libérale. Il a par exemple supprimé l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Ainsi, s’étant fait voler sa plateforme économique par le centre, c’est vers l’extrême droite que la droite semble se tourner afin de faire des gains électoraux. Les appels du pied de la droite à l’électorat d’extrême droite s’entendent clairement dans les discours de sa candidate Valérie Pécresse.

Lors de son discours du 13 février 2021, au Zénith de Paris, Valérie Pécresse a repris le concept de «grand remplacement», une expression issue du lexique de l’extrême droite. Le concept de «grand remplacement», formule de l’essayiste d’extrême droite Renaud Camus, est une théorie raciste et conspirationniste voulant que les élites organiseraient le remplacement de la population blanche par l’immigration. Cette thèse a été reprise par l’extrême droite, notamment sur la scène politique par Éric Zemmour et Marine Le Pen.

Afin de flatter l’électorat d’extrême droite, Valérie Pécresse multiplie les petites formules populistes et xénophobes qui enferment dans une logique d’exclusion et de rejet. On a l’impression d’assister à une dangereuse dérive de la candidate de droite.

Cette dérive vers l’extrême droite est non seulement dangereuse pour la démocratie, mais elle l’est aussi pour la droite elle-même. En cherchant à éroder les frontières entre droite et extrême droite, elle se trouve à banaliser l’extrême droite. Dans le cas de Valérie Pécresse, en se positionnement de plus en plus vers l’extrême droite, elle laisse la voie libre à Emmanuel Macron au centre et se place en concurrence avec Marine Le Pen et Éric Zemmour plutôt que de clairement s’en différencier.

En courtisant l’extrême droite, la droite peut espérer élargir son électorat, mais elle prend aussi le risque de perdre des électeurs qui, séduits ce discours, préféreront l’original à la copie en votant pour Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Cette stratégie de survie de la droite française pourrait donc aussi mener à sa disparition.