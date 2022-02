Le marché locatif rural est-il brisé?

Le 18 février dernier, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) publiait son rapport annuel sur le marché locatif. Ce dernier a confirmé ce que tout le monde savait déjà, soit que les logements sont rares et que les loyers ne cessent d’augmenter. Il nous apprenait cependant que le Nouveau-Brunswick affichait la plus forte hausse des loyers au pays.

En octobre 2021, un logement dans l’une des sept cités du Nouveau-Brunswick coûtait en moyenne 8,8 pourcent plus cher qu’à pareille date l’an dernier.

Si l’on exclut les logements neufs, l’augmentation moyenne était de 4,9 pour cent.

Comme on pouvait s’y attendre, c’est la rareté des logements qui explique cette forte hausse. Ici encore, le Nouveau-Brunswick menait le pays, affichant la plus forte baisse de son taux d’inoccupation.

Au Canada, ce taux était stable, à 3,1 pour cent. Au Nouveau-Brunswick, par contre, celui-ci a fondu de presque moitié, passant de trois à 1,7 pour cent. Miramichi et Campbellton, pour leur part, affichaient essentiellement complet, avec des taux de 0,3 pour cent.

On pourrait penser qu’avec des besoins si criants, le nombre d’unités de logement aurait progressé rapidement dans ces deux agglomérations. Pourtant, il n’en est rien. À Campbellton, on recensait 865 unités de logement en octobre dernier. L’année précédente, on en dénombrait 899. Quant à Miramichi, celle-ci affichait un minuscule gain de deux unités sur un total d’un peu plus d’un millier.

Le contraste est frappant avec les plus grands centres du sud de la province. Prenons l’exemple de la région métropolitaine de Moncton, qui compte environ 14 000 logements locatifs. L’an dernier, son parc locatif a augmenté de près de 500 unités. Au cours des trois dernières années, c’est près de 1800 unités qui ont été ajoutées.

Bien que les données du recensement de l’an dernier ne soient pas encore disponibles, on sait de manière anecdotique que bien des petites collectivités partagent le sort de Campbellton et Miramichi. Comment expliquer qu’on n’y construise pas plus de logements?

Il y a sans doute au moins deux éléments de réponse à cette question. D’une part, avec une main-d’œuvre qui se fait rare et des coûts de construction élevés, il se peut que les loyers dans les plus petites communautés soient généralement encore trop bas pour justifier la construction des logements neufs nécessaires pour répondre à la demande.

D’autre part, il se peut fort bien que de nombreux investisseurs jugent trop risqué d’aller de l’avant avec certains projets dans les communautés de plus faible taille, éloignées des grands centres du sud.

Pour comprendre pourquoi, il faut se rappeler que la forte croissance démographique que connaît le Nouveau-Brunswick est principalement attribuable au départ à la retraite des baby-boomers. Une fois retraités, ceux-ci choisissent typiquement de rester dans leur communauté, ce qui veut dire qu’il faut davantage de logements pour accueillir les nouveaux arrivants venus combler les postes nouvellement libérés.

Or, dans une dizaine d’années, les baby-boomers les plus âgés vont malheureusement nous quitter en grand nombre alors que les plus jeunes auront tous atteint l’âge officiel de la retraite. Dans ce contexte, la population de nombreuses collectivités pourrait diminuer, ce qui se traduirait par une baisse de la demande de logements.

Dans les grandes villes, les entrepreneurs en construction ont moins à craindre. Leurs populations sont moins susceptibles de diminuer dans dix ans et, de toute façon, ce sont les vieux édifices qui souffriraient en premier d’une demande à la baisse. Dans les plus petites collectivités, le risque de se retrouver sans preneurs, même pour des logements récemment construits, est plus grand.

Bien sûr, ce ne sont là que des hypothèses. Il faut trouver des réponses plus fermes et surtout des solutions au plus vite. C’est la prospérité et la vitalité du monde rural qui en dépendent.