Le tableau de la valeur nutritive… à lire avec soin

Le tableau de la valeur nutritive, c’est le tableau qui se trouve à l’endos ou sur le côté de l’emballage d’un produit alimentaire. Il présente en un simple coup d’oeil les «facettes nutritionnelles» du produit, soit la portion et le nombre de calories, suivies des treize (13) éléments nutritifs présents dans la portion suggérée. Il s’agit donc d’un outil qui peut être très utile au moment de choisir nos produits.

Afin de vous aider à mieux comprendre le tableau, je vous explique différents termes et nutriments qui s’y trouvent:

– La portion (en grammes, en tasses, en millilitres, etc.) représente la portion de l’aliment qui contient la quantité des éléments nutritifs énumérés dans le tableau.

– Les calories indiquent la quantité d’énergie contenue dans la portion suggérée de l’aliment.

– Les lipides indiquent la quantité totale de gras que fournit la portion de l’aliment. Il s’agit de la source d’énergie la plus concentrée.

– Les lipides saturés sont les gras qui augmentent les risques de maladies du cœur. Votre objectif devrait être de consommer le moins possible de lipides.

– Les lipides trans sont les gras à éviter. Ils augmentent eux aussi les risques de maladies du cœur.

– Le cholestérol, un type de lipide fabriqué par le corps, se trouve aussi dans certains aliments.

– Le sodium est un minéral présent dans les aliments et dans le sel de table. Le corps en a besoin d’une certaine quantité, mais plusieurs personnes dépassent la recommandation maximale de 2300 mg par jour.

– Les glucides sont la principale source d’énergie pour le corps et le cerveau. Ils comprennent les fibres, les sucres et l’amidon.

– Les fibres sont la partie non digestible des végétaux. Étant donné qu’elles jouent un rôle dans la régularité intestinale, la gestion de la faim, etc., il est important d’en consommer quotidiennement de 25 g (pour la femme) à 38 g (pour l’homme).

– Les sucres sont utilisés dans la préparation des produits alimentaires. Ils donnent par exemple de la saveur et améliorent la texture. Les sucres ne devraient pas représenter plus de 10% des calories consommées au quotidien.

– Les protéines aident notamment à construire et réparer les tissus corporels et à favoriser la satiété. Comme les glucides et les lipides, les protéines sont une source d’énergie (calories).

– La vitamine A favorise la santé de la peau, la vision nocturne et la croissance normale des os.

– La vitamine C favorise l’absorption du fer dans le corps et la cicatrisation des plaies. Elle agit aussi en tant qu’antioxydant.

– Le calcium forme la structure des os et des dents et favorise le fonctionnement des muscles.

– Le fer aide à produire les globules rouges et transporter l’oxygène dans toutes les parties du corps.

Que représentent les pourcentages (%) dans le tableau de la valeur nutritive?

Du côté droit du tableau, on retrouve le pourcentage de la valeur quotidienne (%VQ). Étant donné qu’il mesure les teneurs en nutriments à partir d’une même échelle (de 0 à 100%), le %VQ permet donc de voir rapidement si le produit contient peu (5% ou moins) ou beaucoup (15% ou plus) d’un certain nutriment. Il permet aussi de comparer rapidement des produits, et de choisir celui qui répond mieux à nos objectifs nutritionnels.

La lecture du tableau en quatre étapes!

Pour vous faciliter la lecture des tableaux de la valeur nutritive, suivez ces quatre étapes:

1) Dans le tableau, vérifiez si la portion indiquée de la valeur nutritive correspond à la portion que vous consommez normalement. Si vous mangez la portion indiquée, vous obtiendrez le nombre de calories et d’éléments nutritifs indiqués. Si vous consommez le double de la portion, vous devrez doubler les quantités des nutriments fournis dans le tableau. À l’opposé, si vous ne mangez que la moitié de la portion, divisez par deux les quantités des nutriments.

2) Vérifiez le pourcentage de la valeur quotidienne (%VQ). N’oubliez pas que 5%VQ ou moins, c’est peu, et que 15%VQ ou plus, c’est beaucoup!

3) Tentez d’obtenir un %VQ élevé pour les fibres, les vitamines A et C, le calcium et le fer.

4) Tentez d’obtenir un %VQ faible pour les lipides, les lipides saturés et trans, le sodium, et le sucre (dont le %VQ est présenté dans certains tableaux).

J’espère que ces astuces vous serviront bien pour affronter les allées de l’épicerie! Bonne lecture!