Naître et renaître

Cette année, le mois de mars apporte le carême. Un temps favorable pour «renaître autrement» selon la thématique. Or, pour renaître, il nous a fallu d’abord naître. Si la promesse de la renaissance était aussi belle que celle d’une naissance. Comme dans l’histoire de ce récit.

Nous sommes tendus vers les premiers signes du printemps. Le soleil réchauffe et colore la peau. Sa lumière illumine les débuts de soirée. Il chatouille les arbres pour les faire rire jusqu’à en verser des larmes sucrées.

Chaque année, Jolin est aux aguets, regardant les quelques érables qu’il entaille derrière chez-lui. Il attend avec impatience les jours qui permettront à la sève de couler. La saison du printemps est synonyme de travail chez les acériculteurs. Or, le goût du sirop et la joie du renouveau font oublier le labeur, les attentes interminables et la fatigue.

Cette année, une autre promesse le garde sur le qui-vive: avec sa conjointe, il attend son premier enfant. Son premier. Comme pour les arbres de nos forêts, la vie s’est préparée dans l’obscurité de l’hiver et attend la lumière pour venir au jour et révéler sa beauté. La vie nouvelle doit arriver d’ici le début du printemps. Le travail va bientôt commencer pour Joannie. Peut-être que le nouveau-né aura déjà mis le nez dehors au moment où vous lirez ces lignes.

+++

Lors du jour de la famille, je suis allé les voir. Dehors, la famille élargie était rassemblée après de trop longs mois d’absences. Les enfants avaient grandi comme arbres au soleil, faisant fi de la pandémie. Un feu de camp faisait fondre la neige autour de lui et rapprochait les corps distancés par une habitude pandémique. Si la rencontre du dehors m’a permis d’apprécier la valeur des racines d’un arbre généalogique en parlant avec les aînés, celle chez Joannie et Jolin m’a fait réaliser le trésor des promesses.

J’étais entré chez eux il y a quelques années pour bénir leur nouvelle maison. Ils étaient heureux et fiers de leur demeure. Mais c’était peu de chose comparativement à ce qu’ils vivent présentement. Lorsqu’ils me parlent de l’enfant à naître, leurs yeux s’illuminent comme s’il était déjà là. J’avoue être plus sensible à la clarté des émotions vécues qu’à la haute résolution des grands écrans.

Un enfant, mais aussi la joie de la parentalité, c’est un rêve qu’ils chérissaient depuis plusieurs années. Une fois installés dans leur maison, avec des emplois stables et un milieu porteur, ils ont choisi de «faire confiance à la vie» selon leur expression. Les chanceux: après quelques mois d’essais, Joannie est enceinte! Je partage leur joie, tout en étant sensible à la réalité de tant d’autres qui ont été déçus dans leur désir d’élever des enfants, de grossesses et de soutien.

+++

Cette bonne nouvelle, ils ont attendu quelques semaines avant d’en faire l’annonce. Aux grands-parents d’abord. Et aux arrière-grands-parents. Ils étaient loin de s’imaginer la joie qu’ils allaient provoquer en eux. Ce fut le plus beau cadeau du confinement qui a obligé ces aînés à l’isolement. La nouvelle d’une naissance en pleine pandémie vient dire que notre vieille terre peut sembler fatiguée, le dynamisme humain usé et les ressources limitées, la vie continue.

L’enfant qui sommeille dans le ventre de Joannie accomplit déjà tant de choses. Il fait découvrir aux parents des aspects de leurs personnalités qu’ils ignoraient. Il suscite des gestes d’attention et d’entraide de la part de plusieurs. Il apporte la joie dans les cœurs.

Cela me déconcerte: avant même d’accomplir quoi que ce soit, une personne peut faire tant de bien. Lorsque je suis tenté de croire que j’ai besoin de faire toujours plus, ou que je suis tenté d’entrer dans un monde de productivité, de performance et de consommation, je dois me rappeler cette sorte de légèreté de l’enfance. Une manière de vivre simplement est précieuse et utile.

+++

Ce n’est pas une question nouvelle pour moi. Je me la pose depuis mon adolescence: qu’est-ce qui motive à mettre un enfant au monde? J’ai posé la question. Il y a eu un silence. Pas trop long. Juste assez pour saisir la gravité de l’enjeu. Et les paroles m’ont semblé authentiques: «Nous avons grandi dans des familles tissées serrées, remplies d’amour, avec beaucoup de traditions. Nous ne pouvons pas garder cela pour nous. Nous voulons donner ce que nous-mêmes nous avons reçu.»

Et les inquiétudes par rapport au monde dans lequel cet enfant va naître et grandir? On entend souvent de telles préoccupations pour expliquer les réticences à mettre des enfants au monde. Joannie et Jolin ont semblé surpris par ma question. Leur espoir et leur confiance sont tellement plus grands que leurs inquiétudes.

Joannie est une Brayonne qui a troqué l’Acadie des terres et forêts pour celle de la mer. Il n’y pas que dans sa maison qu’une valise est prête pour le jour où elle devra partir rapidement pour l’hôpital. Au Madawaska aussi, près d’une porte, une valise attend de faire le trajet de l’ouest à l’est de la province. Ce jour-là, ce sera une fête pour les parents, les grands-parents et les arrière-grands-parents. Mais aussi pour notre monde qui reçoit la promesse d’un nouvel avenir.