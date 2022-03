Chefferie libérale: déjà des favoris

Contrairement au couronnement de Kevin Vickers lors la course à la chefferie de 2019, les libéraux auront droit cette fois-ci à une véritable lutte avec la présence de plusieurs candidats. Le marathon électoral commence à prendre forme et permettra au parti libéral d’ici son congrès à la direction le 6 août à Fredericton d’occuper le centre de la scène politique provinciale.

Le mode de sélection du leader libéral oblige les candidats à sillonner la province puisque chacune des 49 circonscriptions représentées à l’Assemblée législative compte pour 100 points. Les militants devront donner un ordre de préférence pour chaque candidat. Par exemple, les libéraux de la circonscription de Dieppe devront classer par ordre de préférence la liste des candidats à la chefferie. Si un candidat y reçoit 60 % des votes, il aura 60 % des 100 points. De cette manière, le vote francophone va peser de tout son poids.

Cinq candidats sont pour le moment sur la ligne de départ et pour la première fois de l’histoire du parti libéral une femme veut le diriger. Susan Holt est une femme d’affaires et a occupé des fonctions au bureau du premier ministre lorsque Brian Gallant était au pouvoir. Elle a donc une connaissance des rouages du gouvernement. Parfaitement bilingue et de Fredericton, celle-ci veut apporter un vent de changement, d’empathie et de transparence à la politique provinciale.

Elle veut rétablir la confiance avec les peuples autochtones et s’attaquer à l’enjeu de la crise du logement. La question de l’environnement et des énergies propres fait également partie de ses priorités. Susan Holt semble avoir les qualités nécessaires pour rapprocher les deux communautés linguistiques.

Une autre candidature à surveiller est celle de Robert Gauvin. Celui-ci n’a pas à faire ses preuves concernant son engagement à l’endroit de la communauté acadienne et francophone. Son défit sera d’établir des ponts avec la communauté anglophone et particulièrement celle de Sud de la province. Député d’une circonscription sûre de la région de Moncton, celui-ci pourra s’il est élu jouer immédiatement le rôle de chef de l’Opposition officielle à la Chambre.

Pour sa part Donald Arseneault est le candidat qui a le plus de bagages politiques qui pourraient le défavoriser. On peut songer notamment à l’affaire Atcon qui avait éclaboussé le gouvernement de Shawn Graham dans lequel celui-ci détenait un portefeuille ministériel. Il a été également le directeur de la désastreuse campagne électorale de Kevin Vickers.

Seamus Byrne de la région de Saint-Jean ne semble pas maîtriser la langue française tout comme l’ancien député fédéral TJ Harvey. Ça pourrait être un sérieux handicap pour ces derniers. Le parti libéral devrait choisir un chef véritablement bilingue.

Les deux favoris pour le moment sont Susan Holt et Robert Gauvin. Tout en ayant des profils et des styles forts différents, ces deux candidats devront au cours des prochains mois convaincre les militants libéraux qu’ils ont l’étoffe pour d’abord remporter les prochaines élections provinciales et ensuite diriger la province.